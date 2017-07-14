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    ELLE Decoration

    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    14 июля 2017

    Свет на выставке I Saloni 2017

    Главные экспонаты — в обзоре ELLE Decoration

    FLOS

    Серию светильников Gaku в виде деревянных, легко комбинирующихся модулей придумал Оки Сато из студии Nendo. Внутри каждой рамки находится источник света и какое-нибудь приятное дополнение вроде держателя для книги или вазочки. www.flos.com

    Saloni 2017

    Venini

    Архитектор и дизайнер Этторе Соттсасс начал сотрудничество с известным производителем муранского стекла Venini в 1988 году. Сегодня марка продолжает выпускать светильники по его эскизам. Лампа Kiritam вошла в дизайнерскую линию бренда Author Collections. www.venini.com

    Saloni 2017

    Artemide

    Дизайнеры 2017 года по версии EDIDA Линдон Нери и Россана Ху (шанхайское бюро Neri & Hu) представили светильник Yanzi (в переводе с китайского «ласточка»). Плафоны на тонких металлических элементах конструкции действительно чем-то напоминают птиц, сидящих на проводах. www.artemide.com

    Saloni 2017

    Fontana Arte

    Лампа Setareh (в переводе с фарси «звезда») — плод фантазии сицилийского архитектора Франческо Либрицци. Автор поместил свое «светило» — источник света из белого сатинированного стекла — внутрь изогнутого металлического каркаса, напоминающего орбиту. www.fontanaarte.com

    Saloni 2017

    Barovier & Toso

    В интерьере модель Swing выглядит как светящаяся скульптура. Она состоит из десяти выстроенных в ряд прозрачных изогнутых рожков, украшенных резьбой и подсвечивающихся верхним направленным светом. Все элементы из стекла подвижны. www.barovier.com

    Saloni 2017

    Foscarini

    Каталонец Юджени Квитлет представил на стенде Foscarini новую космическую коллекцию Satellite («Спутник»). Источник света в форме сферы спрятан внутри прозрачного стеклянного объема-купола. Эта же модель доступна и в версии настольной лампы. www.foscarini.com

    Saloni 2017

    Pallucco

    Японец Казухиро Яманака призывает каждого открыть в себе художника, испытав в действии его светильник Graffiti. На светящейся панели при помощи магнитов зафиксированы прутья, которые можно менять местами, рисуя на стене собственные граффити. www.pallucco.com

    Saloni 2017

    Luceplan

    Премьера этого года The Sol 03 — произведение норвежского дизайнера Даниэля Рибаккена. На балансирующей в воздухе конструкции из алюминия закреплен источник света и зеркальный рассеиватель. Крепление позволяет фиксировать светильник под любым углом. www.luceplan.com

    Saloni 2017

    Baccarat + Flos

    Настольная лампа Bon Jour Versailles — новая версия знаменитого светильника Bon Jour марки Flos. Силуэтом ножки модель напоминает знаменитые бокалы от Baccarat — коллекция выпущена совместно с французским хрустальным Домом. Автором дизайна стал Филипп Старк. Варианты основания — из хрусталя или полиметакрилата. www.baccarat.com; www.flos.com

    Saloni 2017

    Preciosa

    Главный экспонат стенда самого известного чешского производителя хрустальных люстр — cветящиеся стеклянные скульп­туры, спускающиеся с потолка словно ветви фантастических деревьев. На основной же экспозиции в рамках концепции Cultivation of Chandeliers была представлена эволюция исторических моделей марки: от оригинала к современным интерпретациям. www.preciosa.com

    Saloni 2017

    LladrÓ

    Испанская марка показала на Euroluce целый ряд новинок, в том числе пополнила коллекцию фарфоровых ламп Dome. Плафоны украшены рисунком с кружевным узором или изображением золотых карпов кои (модель Koi Dome Lamp). Светильники подходят и для уличного использования. www.lladro.ru

    Saloni 2017

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