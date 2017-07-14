Свет на выставке I Saloni 2017

FLOS

Серию светильников Gaku в виде деревянных, легко комбинирующихся модулей придумал Оки Сато из студии Nendo. Внутри каждой рамки находится источник света и какое-нибудь приятное дополнение вроде держателя для книги или вазочки. www.flos.com

Venini

Архитектор и дизайнер Этторе Соттсасс начал сотрудничество с известным производителем муранского стекла Venini в 1988 году. Сегодня марка продолжает выпускать светильники по его эскизам. Лампа Kiritam вошла в дизайнерскую линию бренда Author Collections. www.venini.com

Artemide

Дизайнеры 2017 года по версии EDIDA Линдон Нери и Россана Ху (шанхайское бюро Neri & Hu) представили светильник Yanzi (в переводе с китайского «ласточка»). Плафоны на тонких металлических элементах конструкции действительно чем-то напоминают птиц, сидящих на проводах. www.artemide.com

Fontana Arte

Лампа Setareh (в переводе с фарси «звезда») — плод фантазии сицилийского архитектора Франческо Либрицци. Автор поместил свое «светило» — источник света из белого сатинированного стекла — внутрь изогнутого металлического каркаса, напоминающего орбиту. www.fontanaarte.com

Barovier & Toso

В интерьере модель Swing выглядит как светящаяся скульптура. Она состоит из десяти выстроенных в ряд прозрачных изогнутых рожков, украшенных резьбой и подсвечивающихся верхним направленным светом. Все элементы из стекла подвижны. www.barovier.com

Foscarini

Каталонец Юджени Квитлет представил на стенде Foscarini новую космическую коллекцию Satellite («Спутник»). Источник света в форме сферы спрятан внутри прозрачного стеклянного объема-купола. Эта же модель доступна и в версии настольной лампы. www.foscarini.com

Pallucco

Японец Казухиро Яманака призывает каждого открыть в себе художника, испытав в действии его светильник Graffiti. На светящейся панели при помощи магнитов зафиксированы прутья, которые можно менять местами, рисуя на стене собственные граффити. www.pallucco.com

Luceplan

Премьера этого года The Sol 03 — произведение норвежского дизайнера Даниэля Рибаккена. На балансирующей в воздухе конструкции из алюминия закреплен источник света и зеркальный рассеиватель. Крепление позволяет фиксировать светильник под любым углом. www.luceplan.com

Baccarat + Flos

Настольная лампа Bon Jour Versailles — новая версия знаменитого светильника Bon Jour марки Flos. Силуэтом ножки модель напоминает знаменитые бокалы от Baccarat — коллекция выпущена совместно с французским хрустальным Домом. Автором дизайна стал Филипп Старк. Варианты основания — из хрусталя или полиметакрилата. www.baccarat.com; www.flos.com

Preciosa

Главный экспонат стенда самого известного чешского производителя хрустальных люстр — cветящиеся стеклянные скульп­туры, спускающиеся с потолка словно ветви фантастических деревьев. На основной же экспозиции в рамках концепции Cultivation of Chandeliers была представлена эволюция исторических моделей марки: от оригинала к современным интерпретациям. www.preciosa.com

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