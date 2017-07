Синий цвет в интерьере: лучшее в Instagram

Первая ассоциация с синим цветом – это море. Так остроумно обыгрывает в интерьере морскую тему американский декоратор Джонатан Адлер. @jonathanadler Nouveau nautical

Обои Toiles de Nantes французской марки Pierre Frey в нежно-синих тонах в интерьере спальни. @lamaisonpierrefrey «Toiles de Nantes» wallpaper in a beautiful bedroom ! Merci @aerin @dogwoodlaneinteriors #interior #homedecor #love #blue

Глубокий оттенок синего - выбор дизайнера Венсана Дарре, любителя сюрреализма и мистификаций в интерьере. @vincent_darre Il y avais cette si jolie Liseuse au Bain hélas impossible de donner un prix à tous #mariambouchamane et #margotcosyn #designparadetoulon #villedetoulon

В интерьерах от американского декоратора Келли Уэстлер часто можно увидеть синий, отливающий бирюзой, вызывающий ассоциации с безоблачным небом и отдыхом у воды. @kellywearstler Stay cool. Xk @hotelsaintcecilia #austin

Дизайнер Паола Навоне очень часто включает синий цвет в свои интерьеры. На фото - кресла по ее дизайну для итальянского бренда Gervasoni. @gervasoni1882 Timeless Nuvola Design Paola Navone #Gervasoni #Gervasoni1882 #design

Обои из коллекции итальянского дизайнера Паолы Навоне для марки @NLX

Триколор белый-синий-красный в проекте декоратора Майлза Редда выглядит просто отлично. @elledecor Red, white and blue never looked so good. Photo: @miguelfloresvianna; Design: @milesredd @boriesandshearron #EDroomideas

И в классической спальне могут быть насыщенные ярко-синие стены. @elledecor Decorating goals, for sure. Photo: @richardpowersphoto; Design @delatorredesign #EDbedrooms

Орнамент в духе современных интерпретаций голландских изразцов на новых обоях от Марселя Вандерса. @marcelwanders Get Inspired by the Rich Beauty of Royal Living! In collaboration with @bninternational Marcel Wanders presents wall covering designs #heimtextil #heimtextil2017

Иногда всего одной детали яркого оттенка синего может оказаться вполне достаточно! На фото – обитое бархатом кресло Vuelta («поворот», «изгиб») из новой коллекции испанского дизайнера Хайме Айона для австрийской марки Wittmann - новинка Salone del Mobile 2017. @wittmann_official As in good so in bad times – VUELTA highbacked is made to give us a hold. Design: Jaime Hayon