Мебель на выставке I Saloni 2017

Flos

В рамках проекта Multiplex в театре Манцони британский дизайнер Том Диксон анонсировал новую версию светильников Melt. Плафоны стали более плоскими, чем в прежнем варианте, но в основе — все то же цветное стекло с металлизированным покрытием. www.flos.com

Fendi Casa

Поклонники итальянского модного Дома в дни Миланского мебельного салона имели возможность увидеть знаковые объекты из коллекции бренда в новом пространстве: в здании палаццо XVI века Carcassola-Grandi открылся флагман Fendi. В интерьере была представлена и последняя линия мебели и аксессуаров для дома дизайнера Тоана Нгуэна. В оформлении стен — работы художника Агостино Боналуми. www.fendi.com

Chelini

Фабрика Chelini, которая более ста лет создавала мебель по классическим образцам, продолжает активно развивать современное направление. Коллекция, представленная в Милане, — 100%-ное попадание во все модные тренды. Легкий ретро-look делает ее актуальной на все времена. На фото: кресла Luca. www.chelini.it

Шоу-рум Molteni & C

В дни выставки i Saloni компания Molteni Group отпраздновала новоселье. На углу Corso Europa и Via Cavallotti открылся новый фирменный салон. Это самый большой шоу-рум брендов Molteni & C и Dada в мире: два этажа, площадь 1300 кв. м, 15 витрин и принципиально новая концепция организации пространства, разработанная бельгийским дизайнером Винсентом ван Дуйсеном. www.molteni.it

Шоу-рум Fornasetti

Одно из ярких открытий Милана — новый трехэтажный шоу-рум Fornasetti на Corso Venezia. Он расположился в старинном здании, где когда-то жил поэт-футурист Филиппо Томмазо Маринетти. Каждая комната имеет свой цвет и свою тему (красная, морская, малахитовая). Можно часами бродить, разглядывая детали и погружаясь в волшебный мир, созданный Пьеро Форназетти и его сыном Барнабой. www.fornasetti.com

Baxter

Компания Baxter продолжает экспериментировать с натуральным камнем. В этом году на смену спокойному белому мрамору с сероватыми прожилками, характерному для прошлых коллекций, приходят более выразительные решения — с активным, фактурным рисунком и необычными расцветками. На фото: столики Tebe, розовый оникс. www.baxter.it

Zara Home И Саймон Костин

Zara Home приняла участие во вневыставочной программе с масштабным арт-проектом, над которым работал британский художник Саймон Костин. Для миланского флагманского магазина марки он создал инсталляцию La Grande Illusione («Великие иллюзии»). Цент­ральное место в ней занимали модели и манекены в старинных костюмах, сшитых из одеял, подушек, канделябров и других изделий весенне-летней коллекции Zara Home. www.zarahome.com

Minotti

В новой коллекции марки прослеживается нетипичный для итальянцев тонкий французский акцент — это заслуга дизайнера Кристофа Делькура, привлеченного брендом для создания серии мебели. На фото: его стул на изящных ножках с двойной текстильной спинкой Fil Noi, который легко себе представить где-нибудь в модных парижских апартаментах. Свою студию в Марэ француз открыл в 1989 году. Помимо дизайна мебели, он оформляет рестораны, отели и бутики. www.minotti.com

Hermès

Французская марка Hermès, виртуоз сет-дизайна, показала свою инсталляцию в мультимедийном пространстве La Pelota. В центре был построен каменный лабиринт. Следуя по нему, можно было увидеть новинки — вешалки в виде конской упряжи, сервировочный столик, вечный календарь из кожаных ремней, сервиз по эскизам Филиппа Муке, автора галстучных тканей Hermès. Но наибольшее внимание публики привлекли яркие покрывала от корейских художников. Они не просто красивы, но и несут определенное послание: каждое панно символизирует какую-то азиатскую идиому или пословицу. www.hermes.com

Wittmann

Неподражаемый стиль испанца Хайме Айона в этом году на i Saloni оказался востребован многими брендами, в числе которых и австрийская марка Wittmann. Для нее дизайнер выпустил коллекцию Workshop. «Пухлые» кресла, диваны и столики на приземистых ножках — вариация Айона на тему венского модерна рубежа XIX–XX веков. Дизайнер комментирует, что вдохновлялся работами архитектора Йозефа Хоффмана. На фото: кресло Vuelta (в переводе с испанского «поворот», «изгиб»), округлая спинка которого будто бы обнимает вас за плечи! www.wittmann.at

Armani Casa

Обязательным пунктом программы в дни Миланского салона в этом году было посещение нового магазина Armani Casa по адресу Corso Venezia, 14. Проект впечатляет своим размахом, площадь бутика около 1300 кв. м. На разных этажах выставлена мебель, ткани, посуда, отдельный зал отдан под экспозицию кухонь Armani Dada. Интерьер минималистский, с акцентом на тактильность материалов и отделку из дерева и стекла. www.armanicasa.com

Atelier Swarovski Home

В этом году презентация коллекций аксессуаров для дома прошла в роскошных залах Palazzo Crespi. Частный дворец, до сих пор принадлежащий семье, обычно закрыт для публики. Среди новинок — пресс-папье от Studio Brynjar & Veronika, вазы Альдо Баккера. Но наш фаворит — серия подсвечников и ваз от Барбары Берри, которая продемонстрировала принципиально новый взгляд на такой, казалось бы, классический материал, как хрусталь. www.atelierswarovski.com

Flou

Flou — самый известный итальянский производитель кроватей. Однако пару лет назад компания начала выпускать всю линейку мебели для спальни, а с недавнего времени — и для гостиной. На фото: журнальные столики Tay, основа из дерева, столешница из мрамора (или, как вариант, из эвкалиптового дерева). www.flou.it

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