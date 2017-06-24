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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

24 июня 2017Мирошник Лариса

Колючий тренд: Кактус и компания

Если ваш интерьер еще не украшает кактус, надо срочно исправить это недоразумение. Принт с изображением тропического красавца, ваза-кактус или живой представитель рода суккулентов — настоящий хит сезона!

Колючий тренд: кактус и компания

Фарфоровые вазы-скульптуры Succulentae, Paola Paronetto, www.paola-paronetto.com

Мода на эко-стиль набирает обороты. Дизайнеры восхищаются красотой тропических растений и воспевают их в своих новых проектах. Кактусы и его родственники из рода суккулентов — фавориты сезона. Рисунок на посуде, обоях и текстиле, светильник или фарфоровая статуэтка — любое изображение колючего представителя тропической флоры — на пике моды.

Колючий тренд: кактус и компания

Тарелка из коллекции Jade, www.bloomingville.com

Колючий тренд: кактус и компания

Обои Cactofilia из коллекции Naturalis, WallPepper, www.wallpepper.it

Колючий тренд: кактус и компания

Подставка для сервировки, керамика, Côté table, www.westwing.ru

Колючий тренд: кактус и компания

Обои из серии Contemporary, Wall & Deco, www.wallanddeco.com

Колючий тренд: кактус и компания

Тарелка из коллекции RÊveries, Vista Alegre, www.vistaalegre.com

Колючий тренд: кактус и компания

Обои из коллекции Jungle, Pierre Frey, www.pierrefery.com

Колючий тренд: кактус и компания

Кресло Grapy, Gan, www.gan-rugs.com

Колючий тренд: кактус и компания

Керамические статуэтки "кактус", La Redoute, www.laredoute.ru

Колючий тренд: кактус и компания

Подушка в чехле из ткани Jungle, Pierre Frey, www.pierrefery.com

Колючий тренд: кактус и компания

Подвесной светильник Carnegia, хрусталь, Moser, www.moser-glass.com, "Дом Фарфора"

Колючий тренд: кактус и компания

Декоративные фигурки «Кактусы», керамика, Hay, www.hay.dk, магазины DesignBoom

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