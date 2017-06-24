Колючий тренд: кактус и компания

Мода на эко-стиль набирает обороты. Дизайнеры восхищаются красотой тропических растений и воспевают их в своих новых проектах. Кактусы и его родственники из рода суккулентов — фавориты сезона. Рисунок на посуде, обоях и текстиле, светильник или фарфоровая статуэтка — любое изображение колючего представителя тропической флоры — на пике моды.