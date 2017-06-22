Коллаборации в дизайне – главный тренд 2017 года

Диван Zipped Lips! из ограниченной серии Moschino kisses Gufram – новая версия дивана Bocca, созданного в 1970 году по мотивам работ Сальвадора Дали, www.gufram.it

Сегодня в мире дизайна термин «коллаборация» звучит так часто, что невозможно не признать – такие «творческие союзы» стали лидирующим трендом 2017 года. Словари объясняют, что «коллаборация» – вид сотрудничества, когда для совместной деятельности объединяются двое и более человек или организаций. Достижение общих целей и качественно нового уровня, взаимный обмен опытом и знаниями – в числе достоинств коллабораций. Итогом таких содружеств становится фантастический коммерческий успех, всеобщее внимание и выход на новый уровень.

Художник-перформансист Марина Абрамович демонстрирует тарелку из своей коллекции для Bernardaud, www.bernardaud.com

Даже самые известные и уверенные в своих силах компании активно прибегают к совместным проектам с дружественными марками и звездами дизайна. Коллаборация двух известных брендов – идеальный маркетинговый ход и способ расширить сферы влияния компаний, привлекая поклонников каждой из них. От такого союза выигрывают все: клиенты получают товар отменного качества и дополнительную уверенность в правильности выбора, а бренд – новый виток популярности, взлетающий на волне удвоенного интереса.

Чайный сервиз Miranda Kerr, созданный супермоделью для Wedgwood, www.wedgwoodworld.com

Первыми невероятные возможности коллабораций со знаменитостями стали внедрять гиганты индустрии моды. У всех на слуху такие нашумевшие союзы последних лет, как H&M и Lanvin, Marni или Maison Martin Margiela. Неожиданные и смелые коллаборации были в центре внимания, на «первых полосах газет», заставляя говорить о себе не только поклонников моды, но и людей далеких от нее. Инновационные проекты собрали лучших дизайнеров и производителей премиум-класса, а участники процесса получили огромные прибыли, в разы расширив базу клиентов.

Кроссовки от Канье Уэста для Adidas, www.adidas.com

Премьеры продаж коллекций вызывали невероятный ажиотаж у покупателей, новинки распродавались мгновенно, автоматически переводя товары в разряд раритетов. Уже на следующий день самые «горячие» модели выставлялись в Интернете на аукцион, а фанаты стиля бились за право покупки по ценам в несколько раз выше начальной.

Коллекция мебели и аксессуаров от Ленни Кравица для cb2, www.cb2.com

Не менее взрывной коммерческий эффект приносит привлечение к разработке коллекций известных актеров, певцов, поп-звезд, моделей и других мировых знаменитостей, признанных иконами стиля. У всех на слуху недавний грандиозный успех коллекции кроссовок от рэпера Канье Уэста для adidas, побивший все рекорды популярности. Старт продаж авторских кроссовок анонсировался чуть ли не как мировое турне самого артиста, а долгожданная премьера коллекции стала событием сразу в разных точках земного шара. В большинстве магазинов покупателям из числа «продвинутой молодежи» приходилось заранее вставать в очередь и даже участвовать в лотерее. А те, кому так и не достались вожделенные новинки, были вынуждены выкладывать тысячи долларов перекупщикам на eBay.

Шезлонг "Машина для отдыха" LC4, Ле Корбюзье 1928, Cassina, www.cassina.com

Примеров таких звездных коллабораций множество – в их числе актриса Сара Джессика Паркер, разработавшая не одну коллекцию туфель для Net-a-Porte и бренда под своим именем, экс-певица Виктория Бекхэм, создававшая модные коллекции в качестве любителя и ставшая позже профессионалом. На ниве модных союзов засветились и многие отечественные знаменитости, от Аллы Пугачевой до Ольги Бузовой.

Тарелки из ограниченной серии Andy Warhol, Rosenthal, www.rosenthal.de

В мире интерьерного дизайна примеров успешных коллабораций не меньше, а срок жизни и ценность культовых предметов интерьера и бытовой техники зачастую дольше и весомее, как в материальном, так и в культурном смысле. Многие культовые объекты интерьера, такие как шезлонг Ле Корбюзье, светильник Arco братьев Кастильони, кресла Имзов для Vitra и другие, признаны иконами дизайна и образцами культурного наследия ХХ века.

Сара Джессика Паркер и туфли ее дизайна

Сотрудничать с производителями мебели и предметов интерьера начинали еще Сальвадор Дали, Эльза Скиапарелли, Энди Уорхол. Гениальные творцы и дальновидные бизнесмены предвидели огромные возможности таких союзов. Сегодня их прижизненные творения продаются на аукционах «Сотбис» и «Кристис» за огромные деньги, а современные компании-производители выкупают авторские права для возможности легально создавать копии шедевров дизайна.

Вытяжка и варочная панель из коллекции Gorenje Ora Ito, www.gorenje.ru

В наши дни многие влиятельные компании привлекают к сотрудничеству художников с мировым именем. Один из свежих примеров: коллекции знаменитых и невероятно коммерчески успешных артистов – Джеффа Кунса и Марины Абрамович для бренда элитного фарфора Bernardaud.

"Маг и волшебник" дизайна Ора Ито, создатель авторской коллекции бытовой техники Goreje Ora Ito, www.gorenje.ru

На ниве промышленного дизайна от профессиональных художников не отстают топ-модели, актеры, певцы и музыканты. Среди примеров таких коллабораций: нежные и романтичные чайные сервизы от Миранды Керр для Wedgwood, брутальная керамическая плитка от Ленни Кравица для Lea Ceramiche и его же мебельная коллекция для бренда cb2, линия дизайнерских настенных покрытий от Дитера Болена, авторская мебель от Брэда Питта и многие другие.

Индукционная варочная панель из коллекции Gorenje Ora Ito, www.gorenje.ru

Деятельность компании Gorenje – блестящий пример успешных коллабораций в сфере дизайнерской бытовой техники. Негласное кредо партнерских проектов бренда – «Яркая личность – успешный дизайн» – нашла отражение в коллекциях бытовой техники для кухни от звезд мирового дизайна Карима Рашида и Ора-Ито.

Посудомоечная машина из коллекции Gorenje Ora Ito, www.gorenje.ru

Создатель объектов будущего, разработчик чувственного и чистого дизайна, американец египетско-британского происхождения Карим Рашид – одна из самых влиятельных фигур современного промышленного дизайна. Фирменный почерк мастера – плавные естественные линии, ультрасовременный взгляд на мир и внимание к деталям – обрели тысячи поклонников во всем мире. Футуристические формы и цвета, экстраординарные решения и космические мотивы придают серии бытовой техники для Gorenje статус арт-объекта. «Утилитарное должно и может быть красивым» – считают в компании Gorenje. Превосходные технические характеристики приборов его авторской коллекции заключены в совершенные формы, достойные музея современного искусства. Кухня, дополненная техникой Карима Рашида для Gorenje, обретает совершенный вид и качество современного жилища премиум-класса.

Встроенный холодильник из коллекции Gorenje Ora Ito, www.gorenje.ru

Культовый французский дизайнер Ора-Ито, создатель одноименной коллекции бытовой техники Gorenje, – одна из самых ярких звезд на небосклоне современного промышленного дизайна. Гениальный самоучка и маркетинговый гений, на заре карьеры скандально ворвавшийся в мир дизайн-истеблишмента, сегодня один из самых востребованных и титулованных авторов. Мастер визуальных иллюзий и дизайн-мистификаций разработал для компании Gorenje уникальную линейку бытовой техники в черном и белом цветах. Коллекция практичных приборов, созданных по последнему слову науки и техники, позволяет ее хозяину почувствовать себя волшебником кулинарии и иллюзионистом у себя дома. Сенсорные экраны, простое, интуитивное управление и передовые технологии превращают интерьер современной кухни в произведение инженерного искусства. С помощью техники Gorenje Ora-Ito готовить блюда на открытом огне можно, как иллюзионист, – творя чудеса взмахом руки. С техникой Gorenje Ora-Ito все просто – немного магии, и идеальное блюдо готово!