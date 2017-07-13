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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    13 июля 2017Парфенова Татьяна

    Каменный гость: принты, имитирующие поделочные камни

    Живописные прожилки агата, прозрачная теплота оникса, сочная зелень малахита -- полудрагоценные камни служат неизменным источником вдохновения для дизайнеров.

    Принты, имитирующие камни

    Обои, имитирующие малахитовую плитку, дизайн Яны Светловой

    Принты, имитирующие камни

    Фарфоровая декоративная тарелка, Fornasetti

    Принты, имитирующие камни

    Обои из коллекции Malachite, Fornasetti by Cole&Son

    Принты, имитирующие камни

    Цементная плитка Brazilian Agata, имитирующая агат, дизайн братьев Кампана, Bisazza

    Принты, имитирующие камни

    Цементная плитка Brazilian Agata, имитирующая агат, дизайн братьев Кампана, Bisazza

    Принты, имитирующие камни

    Gianfranco Ferre Home

    ФОТОКовер Obsidian, шерсть и шелк, Sahrai для Gianfranco Ferre Home
    Принты, имитирующие камни

    Обои из коллекции Definition, Anthology

    Принты, имитирующие камни

    Ткань Gemstone Royal Blue, дизайн Тони Дюкетта, Jim Thompson

    Принты, имитирующие камни

    Обои Portor, дизайн Художник Матиаса Кисса, Pierre Frey

    Принты, имитирующие камни

    Ковер Agate Blue, дизайн Яна Ката, Jan Kath

    Принты, имитирующие камни

    Ковер Agate Red, дизайн Яна Ката, Jan Kath

    Принты, имитирующие камни

    Композитный материал Blue Malachite, дизайн Джонатана Адлера, Formica

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