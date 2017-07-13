Каменный гость: принты, имитирующие поделочные камни

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Живописные прожилки агата, прозрачная теплота оникса, сочная зелень малахита -- полудрагоценные камни служат неизменным источником вдохновения для дизайнеров.
Обои, имитирующие малахитовую плитку, дизайн Яны Светловой
Фарфоровая декоративная тарелка, Fornasetti
Обои из коллекции Malachite, Fornasetti by Cole&Son
Цементная плитка Brazilian Agata, имитирующая агат, дизайн братьев Кампана, Bisazza
Цементная плитка Brazilian Agata, имитирующая агат, дизайн братьев Кампана, Bisazza
Gianfranco Ferre HomeФОТО
Обои из коллекции Definition, Anthology
Ткань Gemstone Royal Blue, дизайн Тони Дюкетта, Jim Thompson
Обои Portor, дизайн Художник Матиаса Кисса, Pierre Frey
Ковер Agate Blue, дизайн Яна Ката, Jan Kath
Ковер Agate Red, дизайн Яна Ката, Jan Kath
Композитный материал Blue Malachite, дизайн Джонатана Адлера, Formica