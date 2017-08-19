От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    ELLE Decoration

    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    19 августа 2017

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера

    19 августа – день рождения Габриэль Шанель. Изысканный лаконичный стиль, созданный ею, более века остается актуальным и востребованным не только миром моды, но и дизайнерами мебели и аксессуаров

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [17]

    Габриэль Шанель

    ФОТОGettyImages
    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [16]

    Кровать, Gianfranco Ferre

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [2]

    Обои Mod, Wall&Deco

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [1]

    Диван Brig, Bross

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [10]

    Стол Tobi-Ishi, B&B Italia

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [3]

    Стол Oh, Da a

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [5]

    Обои Jakarta, Nobilis

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [11]

    Ковер Stripe, Tom Dixon

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [12]

    Торшер Type 600 Mod 1951, Baltensweiler

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [13]

    Ковер Waan, GAN

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [4]

    Столики Canasta’13, B&B Italia

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [6]

    Посуда Esrum, Broste Copenhagen

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [7]

    Светильник Double, Atelier Areti

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [8]

    Ткань Short-Cuts, Dedar

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [16]

    Подсвечник Optical, Menu

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [15]

    Ткань Ribbon, Nya Nordiska

    Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера фото [14]

    Настольная лампа Chinoz, Parachilna

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз