Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера

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19 августа – день рождения Габриэль Шанель. Изысканный лаконичный стиль, созданный ею, более века остается актуальным и востребованным не только миром моды, но и дизайнерами мебели и аксессуаров
Габриэль ШанельФОТО
Кровать, Gianfranco Ferre
Обои Mod, Wall&Deco
Диван Brig, Bross
Стол Tobi-Ishi, B&B Italia
Стол Oh, Da a
Обои Jakarta, Nobilis
Ковер Stripe, Tom Dixon
Торшер Type 600 Mod 1951, Baltensweiler
Ковер Waan, GAN
Столики Canasta’13, B&B Italia
Посуда Esrum, Broste Copenhagen
Светильник Double, Atelier Areti
Ткань Short-Cuts, Dedar
Подсвечник Optical, Menu
Ткань Ribbon, Nya Nordiska
Настольная лампа Chinoz, Parachilna