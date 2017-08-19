Жить как Шанель: 15 предметов в стиле великого модельера

19 августа – день рождения Габриэль Шанель. Изысканный лаконичный стиль, созданный ею, более века остается актуальным и востребованным не только миром моды, но и дизайнерами мебели и аксессуаров