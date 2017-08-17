Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют

Обои и предметы декора с изображением птиц окрыляют и наполняют дом поэзией. Сами собой вспоминаются строки.

Осень паутинки развевает, В небе стаи будто корабли - Птицы, птицы к югу улетают, Исчезая в розовой дали... Эдуард Асадов

Обои из коллекции Great Escape, Wall&decò, www.wallanddeco.com

Уступи мне, скворец, уголок, Посели меня в старом скворешнике. Отдаю тебе душу в залог За твои голубые подснежники. Николай Заболоцкий

Мелочница и птица из коллекции Villa Le Lac Paulownia, дизайн Хайме Айона для Cassina, www.cassina.com

Лазурь небес - её спина, Головка пурпур, на крылах Пыль золотистая видна, - Как отблеск утра в облаках. Михаил Лермонтов

Обои, Cole & Son, салоны Manders, www.manders.ru

Ткань Birdsong, Chivasso, www.jab.de

Обои Tropical Birds, Cole & Son, салоны Manders, www.manders.ru

Утром в лагере лесном Спят ребята крепким сном. По палаткам ходит дрема, Но все громче птичий гомон, Птичий щебет, птичий свист, И дает сигнал подъема Алик, лагерный горнист. Агния Барто

Чайник со свистком-птичкой из серии 9093, дизайн Майкла Грэйвса, Alessi, www.alessi.com

Чайник из коллекции Freedom birds, pols potten, www.polspotten.nl

Всё сижу я в этой клетке – Надоело – целый день! Лучше б я сидел на ветке В джунглях Африки, где тень. Кирилл Авдеенко

Светильник Twee T. lamp, Casamania, www.delightful.su

Тарелки из коллекции Freedom birds, pols potten, www.polspotten.nl

Большие дети неба и земли, Здесь ночевали, спали журавли. Владимир Соколов

Обои Сranes in flight, Harlequin, салоны Manders, www.manders.ru

Вылетев из Африки в апреле К берегам отеческой земли, Длинным треугольником летели, Утопая в небе, журавли. Вытянув серебряные крылья Через весь широкий небосвод, Вёл вожак в долину изобилья Свой немногочисленный народ. Николай Заболоцкий

Обои Persico, Harlequin, салоны Manders, www.manders.ru

Поднос Birds in the Dunes, дизайн Nathalie Lété, www.avenidahome.com

Птица из выдувного стекла, дизайн Oiva Toikka, Iittala, www.iittala.com

Ткань Amrapali, Designers Guild, шоу-рум Designers Guild, www.designersguild.com

И мы когда-то, как Тиль-Тиль, Неслись за Синей птицей! Когда нам вставили фитиль - Мы увлеклись синицей. Мы шли за нею много миль - Вернулись с Чёрной птицей! Синицу нашу ты, Тиль-Тиль, Не встретил за границей? Саша Черный

Коллекция посуды Blue bird, Wedgwood, www.wedgwood.co.uk

Ткань из коллекции Fauvisimo, Harlequin, салоны Manders, www.manders.ru

Обои из коллекции London Wallpapers IV, Little Greene, салоны Manders, www.manders.ru

Обои Birds of paradise, Londonart, www.londonart.it

Обои Birds of paradise, Mattew Williamson, салоны Manders, www.manders.ru

Чайки, чайки! Где ваш дом? Чайки, чайки, где ваш дом? На земле? На волне? Или в синей вышине? Валентин Берестов

Ткань Coast, Nya Nordiska, www.nya.com

Ткань Aviary из коллекции Enchanted Gardens, Osborne & Little, www.osborneandlittle.com

Мне купили попугая, Что с ним делать я не знаю? В. Гакштетер

Декоративная фигура Papageno Bird, Paola, www.amara.com

Послушайте все - ого-го! эге-гей! - Меня, Попугая - пирата морей! Родился я в тыща каком-то году В банано-лиановой чаще. Мой папа был папа-пугай какаду, Тогда ещё не говорящий. Владимир Высоцкий

Вазы-птицы, Pols Potten.

Октябрь - месяц грусти и простуд, а воробьи - пролетарьят пернатых - захватывают в брошенных пенатах скворечники, как Смольный институт. И вороньё, конечно, тут как тут. Иосиф Бродский

Блюдо Garden birds, Roberto Cavalli Home, www.robertocavalli-home.com

Обои, Sanderson, салоны Manders, www.manders.ru

Не шевелясь, лежу под старым дубом. Для молодых скворцов он служит клубом. Тот громче всех поёт, а тот молчит, Зато из клюва бабочка торчит. Валентин Берестов

Обои Birding, Thibaut, салоны Manders, www.manders.ru

Шезлонг Bird, Tom Dixon, www.tomdixon.net

Странных и новых ищу на страницах Старых испытанных книг, Грежу о белых исчезнувших птицах, Чую оторванный миг. Александр Блок

Подвесной светильник Perch Light Branch, дизайн Umut Yamac для Moooi, www.moooi.com

Подвесной светильник из серии Yanzi, Artemide, www.artemide.com

Бра из коллекции Alouette, Atelier Aretti, www.atelierareti.com

Декоративная фигура Happy bird, дизайн Ээро Аарнио для Magis, www.magisdesign.com