От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    ELLE Decoration

    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    17 августа 2017

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют

    Обои и предметы декора с изображением птиц окрыляют и добавляют интерьеру романтики

    Обои и предметы декора с изображением птиц окрыляют и наполняют дом поэзией. Сами собой вспоминаются строки.

    Осень паутинки развевает,

    В небе стаи будто корабли -

    Птицы, птицы к югу улетают,

    Исчезая в розовой дали... Эдуард Асадов

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [1]

    Обои из коллекции Great Escape, Wall&decò, www.wallanddeco.com

    Уступи мне, скворец, уголок,

    Посели меня в старом скворешнике.

    Отдаю тебе душу в залог

    За твои голубые подснежники. Николай Заболоцкий

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [2]

    Мелочница и птица из коллекции Villa Le Lac Paulownia, дизайн Хайме Айона для Cassina, www.cassina.com

    Лазурь небес - её спина,

    Головка пурпур, на крылах

    Пыль золотистая видна, -

    Как отблеск утра в облаках. Михаил Лермонтов

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [3]

    Обои, Cole & Son, салоны Manders, www.manders.ru

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [4]

    Ткань Birdsong, Chivasso, www.jab.de

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [5]

    Обои Tropical Birds, Cole & Son, салоны Manders, www.manders.ru

    Утром в лагере лесном

    Спят ребята крепким сном.

    По палаткам ходит дрема,

    Но все громче птичий гомон,

    Птичий щебет, птичий свист,

    И дает сигнал подъема

    Алик, лагерный горнист. Агния Барто

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [6]

    Чайник со свистком-птичкой из серии 9093, дизайн Майкла Грэйвса, Alessi, www.alessi.com

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [7]

    Чайник из коллекции Freedom birds, pols potten, www.polspotten.nl

    Всё сижу я в этой клетке –

    Надоело – целый день!

    Лучше б я сидел на ветке

    В джунглях Африки, где тень. Кирилл Авдеенко

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [8]

    Светильник Twee T. lamp, Casamania, www.delightful.su

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [9]

    Тарелки из коллекции Freedom birds, pols potten, www.polspotten.nl

    Большие дети неба и земли,

    Здесь ночевали, спали журавли. Владимир Соколов

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [10]

    Обои Сranes in flight, Harlequin, салоны Manders, www.manders.ru

    Вылетев из Африки в апреле

    К берегам отеческой земли,

    Длинным треугольником летели,

    Утопая в небе, журавли.

    Вытянув серебряные крылья

    Через весь широкий небосвод,

    Вёл вожак в долину изобилья

    Свой немногочисленный народ. Николай Заболоцкий

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [11]

    Обои Persico, Harlequin, салоны Manders, www.manders.ru

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [12]

    Поднос Birds in the Dunes, дизайн Nathalie Lété, www.avenidahome.com

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [13]

    Птица из выдувного стекла, дизайн Oiva Toikka, Iittala, www.iittala.com

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [14]

    Ткань Amrapali, Designers Guild, шоу-рум Designers Guild, www.designersguild.com

    И мы когда-то, как Тиль-Тиль,

    Неслись за Синей птицей!

    Когда нам вставили фитиль -

    Мы увлеклись синицей.

    Мы шли за нею много миль -

    Вернулись с Чёрной птицей!

    Синицу нашу ты, Тиль-Тиль,

    Не встретил за границей? Саша Черный

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [15]

    Коллекция посуды Blue bird, Wedgwood, www.wedgwood.co.uk

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [16]

    Ткань из коллекции Fauvisimo, Harlequin, салоны Manders, www.manders.ru

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [17]

    Обои из коллекции London Wallpapers IV, Little Greene, салоны Manders, www.manders.ru

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [18]

    Обои Birds of paradise, Londonart, www.londonart.it

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [19]

    Обои Birds of paradise, Mattew Williamson, салоны Manders, www.manders.ru

    Чайки, чайки! Где ваш дом?

    Чайки, чайки, где ваш дом?

    На земле? На волне?

    Или в синей вышине? Валентин Берестов

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [20]

    Ткань Coast, Nya Nordiska, www.nya.com

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [21]

    Ткань Aviary из коллекции Enchanted Gardens, Osborne & Little, www.osborneandlittle.com

    Мне купили попугая,

    Что с ним делать я не знаю? В. Гакштетер

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [22]

    Декоративная фигура Papageno Bird, Paola, www.amara.com

    Послушайте все - ого-го! эге-гей! -

    Меня, Попугая - пирата морей!

    Родился я в тыща каком-то году

    В банано-лиановой чаще.

    Мой папа был папа-пугай какаду,

    Тогда ещё не говорящий. Владимир Высоцкий

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [23]

    Вазы-птицы, Pols Potten.

    Октябрь - месяц грусти и простуд,

    а воробьи - пролетарьят пернатых -

    захватывают в брошенных пенатах

    скворечники, как Смольный институт.

    И вороньё, конечно, тут как тут. Иосиф Бродский

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [24]

    Блюдо Garden birds, Roberto Cavalli Home, www.robertocavalli-home.com

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [25]

    Обои, Sanderson, салоны Manders, www.manders.ru

    Не шевелясь, лежу под старым дубом.

    Для молодых скворцов он служит клубом.

    Тот громче всех поёт, а тот молчит,

    Зато из клюва бабочка торчит. Валентин Берестов

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [26]

    Обои Birding, Thibaut, салоны Manders, www.manders.ru

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [27]

    Шезлонг Bird, Tom Dixon, www.tomdixon.net

    Странных и новых ищу на страницах

    Старых испытанных книг,

    Грежу о белых исчезнувших птицах,

    Чую оторванный миг. Александр Блок

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [29]

    Подвесной светильник Perch Light Branch, дизайн Umut Yamac для Moooi, www.moooi.com

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [30]

    Подвесной светильник из серии Yanzi, Artemide, www.artemide.com

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [31]

    Бра из коллекции Alouette, Atelier Aretti, www.atelierareti.com

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [32]

    Декоративная фигура Happy bird, дизайн Ээро Аарнио для Magis, www.magisdesign.com

    Это что за птица? Обои и предметы декора, которые окрыляют фото [33]

    Статуэтки Hopebird, Bosa, www.bosatrade.com

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз