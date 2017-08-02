Дерзкий тренд: Цирк, да и только!

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Эксцентричный дизайн и опасные трюки — на что только не идут дизайнеры, чтобы заслужить наши аплодисменты! Весь вечер на арене парад-алле самых зрелищных иллюзий
Статуэтка-музыкальная шкатулка The Ballerina из коллекции Circus, дизайн Марселя Вандерса для Alessi, www.alessi.com
Обои из коллекции Whimsical, Cole & Son, www.cole-and-son.com
Кофейный столик Saturn, Altreforme, www.altreforme.com
Наклейки для стен "Акробаты", Pixers, www.pixersize.com
Зеркало King Kong, BD Barcelona Design, www.bdbarcelona.com
Обои из коллекции Circus, Pierre Frey, www.pireefrey.com
Табурет "Слон", гнутая фанера, дизайн Чарлза и Рэй Имзов для Vitra, www.vitra.com
Приставной столик DL1, Loehr, www.loehr.co
Обои из коллекции Whimsical, Cole & Son, www.cole-and-son.com
Кофейный столик Monkey, дизайн Хаиме Айона для BD Barcelona Design, www.bdbarcelona.com
Настольная лампа Amuleto, дизайн Алессандро Мендини для Ramun, www.ramun.com
Подушки с принтами, Ferm Living, www.fermliving.com
Кресло Dune, дизайн студии Front для Offecct, www.offecct.se
Прищепки для белья, PA Design, www.pa-design.com