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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    02 августа 2017Мирошник Лариса

    Дерзкий тренд: Цирк, да и только!

    Эксцентричный дизайн и опасные трюки — на что только не идут дизайнеры, чтобы заслужить наши аплодисменты! Весь вечер на арене парад-алле самых зрелищных иллюзий

    Дерзкий тренд: Цирк, да и только!

    Статуэтка-музыкальная шкатулка The Ballerina из коллекции Circus, дизайн Марселя Вандерса для Alessi, www.alessi.com

    Дерзкий тренд: Цирк, да и только!

    Обои из коллекции Whimsical, Cole & Son, www.cole-and-son.com

    Дерзкий тренд: Цирк, да и только!

    Кофейный столик Saturn, Altreforme, www.altreforme.com

    Дерзкий тренд: Цирк, да и только!

    Наклейки для стен "Акробаты", Pixers, www.pixersize.com

    Дерзкий тренд: Цирк, да и только!

    Зеркало King Kong, BD Barcelona Design, www.bdbarcelona.com

    Дерзкий тренд: Цирк, да и только!

    Обои из коллекции Circus, Pierre Frey, www.pireefrey.com

    Дерзкий тренд: Цирк, да и только!

    Табурет "Слон", гнутая фанера, дизайн Чарлза и Рэй Имзов для Vitra, www.vitra.com

    Дерзкий тренд: Цирк, да и только!

    Приставной столик DL1, Loehr, www.loehr.co

    Дерзкий тренд: Цирк, да и только!

    Обои из коллекции Whimsical, Cole & Son, www.cole-and-son.com

    Дерзкий тренд: Цирк, да и только!

    Кофейный столик Monkey, дизайн Хаиме Айона для BD Barcelona Design, www.bdbarcelona.com

    Дерзкий тренд: Цирк, да и только!

    Настольная лампа Amuleto, дизайн Алессандро Мендини для Ramun, www.ramun.com

    Дерзкий тренд: Цирк, да и только!

    Подушки с принтами, Ferm Living, www.fermliving.com

    Дерзкий тренд: Цирк, да и только!

    Кресло Dune, дизайн студии Front для Offecct, www.offecct.se

    Дерзкий тренд: Цирк, да и только!

    Прищепки для белья, PA Design, www.pa-design.com

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