Мы знаем немало примеров, когда известные кутюрье сотрудничают с интерьерными брендами, создавая коллекции мебели или текстиля. Но и архитекторам с промдизайнерами не чужда любовь к моде: они не только черпают вдохновение в фэшн-коллекциях, но нередко и сами сотрудничают с фэшн-брендами. Взгляните на эти шедевры обувного искусства – некоторые из них по своей сложности и высокотехнологичнсти не уступают самым футуристичным архитекурным проектам!

1. Заха Хадид

Центр исполнительских искусств в Абу-Даби, Zaha Hadid Architects

Первая в истории женщина-лауреат Притцкеровской премии Заха Хадид активно сотрудничала с обувными брендами. Ее первый опыт – туфли для бразильской марки Melissa, производящей дизайнерские шлепанцы из пластика, – состоялся в 2009 году. Необычные туфли отличались характерными обтекаемыми формами и облегали ногу, как вторая кожа.

Туфли из пластика, дизайн Захи Хадид для Melissa

Как всякая женщина, Заха Хадид не ограничилась «одной парой» туфель – за успешной коллаборацией с Melissa последовало много интересных работ для известных обувных марок, среди которых Lacosta и United Nude. Сходство между обувью, спроектированной Захой, и ее архитектурными проектами видно невооруженным глазом: порой созданные ею туфли выглядят как уменьшенные копии зданий – и столь же сложны по своей конструкции и исполнению!

Jockey Club Innovation Tower в Гонконге, Zaha Hadid Architects

Туфли Nova из хромированного винила с 16-сантиметровым каблуком, лимитированная коллекция Захи Хадид для United Nude

Бизнес-центр Dominion Tower в Москве, Zaha Hadid Architects

Туфли Flames, дизайн Захи Хадид для United Nude. Созданы на 3D-принтере

2. Фрэнк Гери

"Танцующий дом" в Праге, проект Фрэнка Гери, 1996 ФОТО Mounirzok, via Wikimedia Commons

Не только Заха Хадид, но и один из ее учителей, основоположник современного деконструктивизма Фрэнк Гери, проектировал обувь. В 2009 году он создал ботинки для осенне-зимней коллекции известной обувной марки J.M.Weston. «Обувь – сама по себе очень архитектурная вещь», – говорил по этому поводу Гери. Но в отличие от своих архитектурных проектов здесь он воздержался от своих деконструктивистских экспериментов: модель получилась традиционной, выдержанной в классической черно-белой гамме, в чем-то перекликающейся с фасадами знаменитого «Танцующего дома» Гери в Праге.

Ботинки, дизайн Фрэнка Гери для J.M. Weston

Музей Гуггенхайма в Бильбао, проект Фрэнка Гери

Кстати, архитектура Гери многих вдохновляла на создание обувных шедевров. Пример – работа голландского дизайнера Марлустен Бёмер: туфли Red mâché shoe сделаны из полосок обработанной кожи, одна из которых служит каблуком. Провокационная коллекция Couture Shoes включает модели из кожи, полиуретана и даже бумаги и путешествует по музеям мира — правда, не касаясь земли.

Туфли Red mâché shoe, дизайн Марлустен Бёмер. Форма навеяна фасадами музея Гуггенхайма в Бильбао по проекту Гери.

3. ОСКАР НИМЕЙЕР

ФОТО Один из последних архитектурных проектов Оскара Нимейера – культурный центр в испанском городе Авилес, который Нимейер спроектировал в возрасте 100 лет.

Бразильский архитектор Оскар Нимейер — личность легендарная. Его уникальная трудоспособсность и жизнелюбие навсегда останутся примером для подражания. Он умер, не дожив 10 дней до своего 105-летия, и до последнего работал. Буквально за несколько месяцев до кончины Немейер удивил всех неожиданной коллаборацией с молодежным обувным брендом Convers. Кеды из авторской коллекции Нимейера украшает рукописный стихотворный текст его собственного сочинения: «Не прямой угол привлекает меня и не прямая линия, жесткие и негибкие, созданные человеком, но свободные и чувственные кривые, что нахожу я в гористом пейзаже моей страны, в излучинах ее рек, в изгибах тела любимой женщины».

Кеды, дизайн Оскара Нимейера для Converse

4. ДЖУЛИАН ХЕЙКС

Моста «Мёбиус» в Бристоле, проект Джулиана Хейкса

В 2009 году лондонский архитектор Джулиан Хейкс решил использовать свои инженерные знания для создания коллекции обуви. Босоножки-завитки Mojito напоминают кожуру от лайма – и очертания его моста «Мёбиус», построенного в Бристоле! Из-за отсутствия сплошной подошвы они сами похожи на мост, соединяющий пятку и носок. Как в них ходить? Ответить на этот вопрос может получить каждая любительница экстраординарного, заплатив за пару 140 британских фунтов.

Туфли Mojito, дизайн Джулиана Хейкса

5. Жан Нувель

Башня Torre Agbar в Барселоне, проект Жана Нувеля ФОТО Santiago Barrier/Getty Images

Работы французского архитектора, лауреата Притцкеровской премии 2008 года всегда отличает чистота линий и цельность решений. То же самое можно сказать и про капсульную коллекцию обуви Pure, которую дизайнер создал в 2013 году для итальянского обувного бренда Ruco Line. Кожаные полуботинки на резиновой подошве представлены в разных расцветках (черной, белой, ярко-желтой и цвета фуксии) и продаются в прозрачных пластиковых сумках, также разработанных Нувелем.

Капсульная коллекция обуви Pure, дизайн Жана Нувеля для Ruco Line

6. ВЛАДИМИР ПЛОТКИН

Дом Мельникова, послуживший источником вдохновения для коллекции ботинок

Нам очень отрадно, что в звездной компании архитекторов, занимавшихся «малыми формами» и разрабатывавшими обувь, оказался и наш с вами соотечественник. В 2015 году российский архитектор Владимир Плоткин создал пару оксфордов для известного британского бренда John Lobb. Каждые два года эта компания приглашает представителей твореческих профессий принять участие в разработке лимитированной коллекции John Lobb Artisans. В 2015 году выбр пал на архитекторов, в числе которых оказался и руководитель московского ТПО «Резерв». Созданные им ботинки украшает рисунок в виде шестиугольников – аллюзия на знаменитые шестиугольные окошки Дома Мельникова в Москве, послужившего источником вдохновения для этого изделия.

Оксфорды, дизайн Владимира Плоткина для John Lobb

7. ФЕРНАНДО РОМЕРО

Чайный дом в Пекине, проект Фернандо Ромеро

Мексиканец Фернандо Ромеро – восходящая звезда мировой архитектуры. Он строит дома по всему миру, в том числе в соавторстве с самим Ремом Колхасом. В 2015 году племянник (и тезка!) голландского архитектора Рем. Д. Колхас, являющийся сооснователем и креативным директором дизайнерского обувного бренда United Nude, пригласил мексиканца принять участие в разработке лимитированной коллекции туфель, которые будут отпечатаны на 3D-принтере. В результате на свет появилась модель Ammonite, в которой знаток творчества Ромеро усмотрит явные параллели с его архитекторными работами.

Туфли Ammonite, дизайн Фернандо Ромеро для United Nude, отпечатаны на 3D-принтере.

8. ТЕА ПЕТРОВИЧ

Город науки и искусств в Валенсии, проект Сантьяго Калатравы, послуживший источником вдохновения для дизайнера Теи Петрович

Теа Петрович хоть сама и не архитектор по образованию (она обучалась в Академии изязщных искусств Сараево по специальности дизайнер), но большая поклонница современной архитектуры. И, в первую очередь, творчества Сантьяго Калатравы. Как и ее кумир, Теа предпочитает белый цвет и органические формы. «Комфорт и функция не имеют первостепенного значения, — говорит она. — Моя обувь предназначена не для того, чтобы в ней ходили, это произведение искусства».

Коллекция обуви, навеянная архитектурой Сантьяго Калатравы, дизайн Теи Петрович

Коллекция обуви, навеянная архитектурой Сантьяго Калатравы, дизайн Теи Петрович

9. РОСС ЛАВГРОВ

Стеклянный павильон Lasvit Liquidkristal, дизайн Росса Лавгрова для Lasvit

Британец Росс Лавгров – главный проповедник «органического минимализма» в дизайне. Все, что он проектирует, – будь то мебель, бытовая техника, здания, интерьеры или обычная бутылка для газированной воды, – эстетично, эргономично, удобно и экологично и строго выдержано в органическо-минималистичной стилистике. Он и сам выглядит как живое воплощение этого стиля: высокий, стройный, спортивный, с белоснежной седой бородой и в неизменных белых кедах. Работая над лимитированной коллекцией обуви для United Nube, отпечатанной на 3D принтере, Росс остался верен себе и создал ажурные, почти воздушные, босоножки нежно-мятного цвета, – под стать всем остальным его объектам!

Туфли Ilabo, дизайн Росса Лавгрова для United Nude

10. ФИЛИПП СТАРК

Интерьер ресторана Le Kong в Париже, дизайн Филиппа Старка

Одна из последних громких коллабораций – коллекция сандалий, созданная Филиппом Старком для бразильской обувной марки Ipanema. Легкие и удобные, они представлены в четырех версиях и 12 разных расцветках. Коллекция называется по-старковски многозначно: Less is More Elegant (Less is More всем известный девиз минималистов), и выглядит соответственно – элегантно и лаконично. «Обыкновенное современное чудо», – без ложной скромности прокомментировал мэтр свою работу, уточнив, что его сандалии позволят любой женщине достичь законченного элегантного look`а всего за несколько долларов или евро.