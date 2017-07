Одна из последних громких коллабораций – коллекция сандалий, созданная Филиппом Старком для бразильской обувной марки Ipanema. Легкие и удобные, они представлены в четырех версиях и 12 разных расцветках. Коллекция называется по-старковски многозначно: Less is More Elegant (Less is More всем известный девиз минималистов), и выглядит соответственно – элегантно и лаконично. «Обыкновенное современное чудо», – без ложной скромности прокомментировал мэтр свою работу, уточнив, что его сандалии позволят любой женщине достичь законченного элегантного look`а всего за несколько долларов или евро.