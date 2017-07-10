Апельсиновый фреш: оранжевый цвет в интерьере

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Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая мебель... Украшаем свой дом дизайнерскими объектами самой позитивной летней расцветки и заряжаемся энергией!
Садовый диван Caribe Bench, Ames, дизайн Себастьяна Херкнера. Плетется вручную по традиционным колумбийским технологиям.
Тарелки из коллекции Coloree, Furstenberg
Тарелки из коллекции Coloree, Furstenberg
Смеситель из коллекции Essence Professional, Grohe, в оранжевом цвете выпускается ограниченной серией
Зеркало для ванной комнаты, Kartell by Laufen
Кресла Draped Chair, Porro
Кресло Mingx, Driade, дизайн Константина Грчика
Кофейная чашка из коллекции Aureole Clair de Lune, Furstenberg
Сервировчный поднос, Shoenbuch
Кресло с пуфом Pala, Artifort
Корзина, Uno Piu
Кресло Canal Chair, Moooi, дизайн Марселя Вандерса
Кресло Rubelli Casa в обивке из рельефной бархатной ткани Velours Tresse Sunset от Domenique Kieffer
Модульный диван Dos a Dos, La Cividina
Трюмо D-Vision, Fratelli Boffi, дизайн Ферруччо Лавиани