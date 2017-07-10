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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    10 июля 2017Парфенова Татьяна

    Апельсиновый фреш: оранжевый цвет в интерьере

    Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая мебель... Украшаем свой дом дизайнерскими объектами самой позитивной летней расцветки и заряжаемся энергией!

    Caribe Bench, Ames

    Садовый диван Caribe Bench, Ames, дизайн Себастьяна Херкнера. Плетется вручную по традиционным колумбийским технологиям.

    Furstenberg

    Тарелки из коллекции Coloree, Furstenberg

    Furstenberg

    Тарелки из коллекции Coloree, Furstenberg

    Grohe

    Смеситель из коллекции Essence Professional, Grohe, в оранжевом цвете выпускается ограниченной серией

    Kartell by Laufen

    Зеркало для ванной комнаты, Kartell by Laufen

    Porro

    Кресла Draped Chair, Porro

    Driade

    Кресло Mingx, Driade, дизайн Константина Грчика

    Furstenberg

    Кофейная чашка из коллекции Aureole Clair de Lune, Furstenberg

    Shoenbuch

    Сервировчный поднос, Shoenbuch

    Artifort

    Кресло с пуфом Pala, Artifort

    Uno Piu

    Корзина, Uno Piu

    Moooi

    Кресло Canal Chair, Moooi, дизайн Марселя Вандерса

    Rubelli Casa

    Кресло Rubelli Casa в обивке из рельефной бархатной ткани Velours Tresse Sunset от Domenique Kieffer

    La Cividina

    Модульный диван Dos a Dos, La Cividina

    Fratelli Boffi

    Трюмо D-Vision, Fratelli Boffi, дизайн Ферруччо Лавиани

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