Зеленая миля — весеннее преображение ванной комнаты

После долгой зимы особенно хочется свежей зелени и за окном и в интерьере. Верный способ переместиться в жаркие тропики, невыходя из дома — оформить интерьер в зеленых тонах. Создать в помещении атмосферу тропической оранжереи можно не прибегая к услугам профессионального садовника. С этой задачей справятся мебель, отделки и аксессуары в модных зеленых оттенках. Цвета летней травы и сосновой хвои задавали тон на последних выставках дизайна. Диапазон модной палитры простирается от изумрудного до оттенка хаки. Особый шик — тропические мотивы, пальмы, кактусы и их экзотические собратья.

АКЦЕНТНАЯ СТЕНА + ВЛАГОСТОЙКИЕ ОБОИ

Невероятно, но факт! Обои — отличная отделка для ванной. Конечно не любые, а специально для этого разработанные. Новые технологии позвозяют создавать покрытия справляющиеся с повышенной влажностью не хуже керамической плитки.

Стену душевой украшают влагостойкие обои с тропическими мотивами из коллекции Wet System, Wall & Deco, www.wallanddeco.com

Обои для влажных помещений настолько прочны, что их можно использовать даже под открытым небом, например для отделки фасадов загородных домов, патио и стен бассейна.

Благодаря технологии WallSilk обоям Tropikos от фабрики Wallpepper не страшны ни потоки воды ни пар, www.wallpepper.it

Влагостойкие обои из коллекции Wet System придают модный вид ванной в традиционном стиле, Wall & Decò, www.wallanddeco.com

МЕБЕЛЬ И САНТЕХНИКА В ЗЕЛЕНЫХ ТОНАХ

Обстановка в зеленых тонах поможет избавить интерьер ванной от печати технического помещения. Институт цвета Panton признал оттенки зеленого Kale и Greenery цветами 2017 года. После долгого забвения, зеленый дружно полюбили все — от создателей одежды до дизайнеров интерьера.

Фасады систем хранения и душевой поддон из коллекции Colours в цвете сочной летней зелени, Agha by Artesi, www.agha.it, www.artesi.it

Психологи считают, что зеленый снимает эмоциональное напряжение и стимулирует умственную деятельность. Насыщенный зеленый ассоциируется у нас с жизненной силой, энергией и здоровым образом жизни.

Раковина Cementi, керамика, цветное покрытие, The Artceram, www.artceram.it

Зеленый символизирует молодость, бурный рост, новое начало и связь человека с природой.

Полки для ванной, Valli Arredobagno, www.valliarredobagno.com

Ванна в цветном корпусе из коллекции Artis, дизайн Гезы Хансен для Villeroy & Boch, www.villeoy-boch.ru

ТРОПИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ И КАКТУСЫ

Всевозможные представители тропической флоры: пальмы, лианы, лотосы, агавы и особенно кактусы — хит сезона. Могут присутствовать как сами растения, так и их изображения. Оба варианта придадут интерьеру модный вид.

Декоративные фигурки «Кактусы», керамика, Hay, www.hay.dk, магазины DesignBoom

Приветствуются самые экзотические растения — листья монстеры, бананового дерева и авокадо, лотосы, агавы, кактусы и прочие представители рода суккулентов — ограничений нет, чем больше, тем лучше.

Живые кактусы и аксессуары в зеленых оттенках придают интерьеру ноту самоиронии. Сервировочный столик на колесах Normann Copenhagen, на стене панно Inkiostro Bianco

МОЗАИЧНЫЕ ПАННО С ЦВЕТОЧНЫМ ОРНАМЕНТОМ

Чем мельче мозаика, тем более сложные композиции из нее можно создать, растительные орнаменты — не исключение. На контрасте с белой санкерамикой наиболее эффектно смотрятся крупные и условные цветы.

Стеклянная мозаика, Mosaico+, www.mosaicopiu.it

Многие фабрики предлагают готовые композиции, созданные модными художниками. Мозаичные узоры уже закреплены на специальной сетке-основе, благодаря чему легко и быстро собираются в масштабные панно.

Стеклянная мозаика из коллекции Calystegia, дизайн Кики ван Эйк для Bisazza, www.bisazza.com

Стеклянная мозаика Decor15 x15, Mosaico+, www.mosaicopiu.it

ФАКТУРНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Покрытия внушительных размеров с нарочито грубой, словно шероховатой поверхностью — в числе фаворитов. «Растительная» цветовая гамма подчеркнет экологичное происхождение материала и его близость к природе.

Стеновые панели из меди, покрытой патиной, De Castelli, www.decastelli.it

Настенные плиты из коллекции Crea, керамика, Ariana, www.ariana.it

Керамическая плитка Slide, Iris Ceramica, www.irisceramica.com

Керамическая плитка-кирпичик из коллекции Urban, 14 Ora Italiana, www.14oraitaliana.it

Плиты из цветного мрамора подходят для отделки пола и стен, Lithos Design, www.lithosdesign.com

ДИЗАЙНЕРСКИЕ АКСЕССУАРЫ

Для тех кто не решается «одеть» интерьер в зеленый с ног до головы, есть компромиссное решение — радиаторы, полотенцесушители, кронштейны и другие аксессуары в «растительных» тонах. Вешалки, крючки и прочие функциональные мелочи в цветах молодых побегов расставят модные акценты.

Настенный радиатор Trame, Tubes, www.tubesradiatori.com

Настенные крючки, Hay, www.hay.dk