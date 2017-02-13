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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

13 февраля 2017Мирошник Лариса

Зеленая миля — весеннее преображение ванной комнаты

Приемы и материалы для тотального "озеленения" ванной. Цветущий сад и тропическая оранжерея на территории ванной своими руками

После долгой зимы особенно хочется свежей зелени и за окном и в интерьере. Верный способ переместиться в жаркие тропики, невыходя из дома — оформить интерьер в зеленых тонах. Создать в помещении атмосферу тропической оранжереи можно не прибегая к услугам профессионального садовника. С этой задачей справятся мебель, отделки и аксессуары в модных зеленых оттенках. Цвета летней травы и сосновой хвои задавали тон на последних выставках дизайна. Диапазон модной палитры простирается от изумрудного до оттенка хаки. Особый шик — тропические мотивы, пальмы, кактусы и их экзотические собратья.

АКЦЕНТНАЯ СТЕНА + ВЛАГОСТОЙКИЕ ОБОИ

Невероятно, но факт! Обои — отличная отделка для ванной. Конечно не любые, а специально для этого разработанные. Новые технологии позвозяют создавать покрытия справляющиеся с повышенной влажностью не хуже керамической плитки.

Зеленая Миля

Стену душевой украшают влагостойкие обои с тропическими мотивами из коллекции Wet System, Wall & Deco, www.wallanddeco.com

Обои для влажных помещений настолько прочны, что их можно использовать даже под открытым небом, например для отделки фасадов загородных домов, патио и стен бассейна.

Зеленая Миля

Благодаря технологии WallSilk обоям Tropikos от фабрики Wallpepper не страшны ни потоки воды ни пар, www.wallpepper.it

Зеленая Миля

Влагостойкие обои из коллекции Wet System придают модный вид ванной в традиционном стиле, Wall & Decò, www.wallanddeco.com

МЕБЕЛЬ И САНТЕХНИКА В ЗЕЛЕНЫХ ТОНАХ

Обстановка в зеленых тонах поможет избавить интерьер ванной от печати технического помещения. Институт цвета Panton признал оттенки зеленого Kale и Greenery цветами 2017 года. После долгого забвения, зеленый дружно полюбили все — от создателей одежды до дизайнеров интерьера.

Зеленая Миля

Фасады систем хранения и душевой поддон из коллекции Colours в цвете сочной летней зелени, Agha by Artesi, www.agha.it, www.artesi.it

Психологи считают, что зеленый снимает эмоциональное напряжение и стимулирует умственную деятельность. Насыщенный зеленый ассоциируется у нас с жизненной силой, энергией и здоровым образом жизни.

Зеленая Миля

Раковина Cementi, керамика, цветное покрытие, The Artceram, www.artceram.it

Зеленый символизирует молодость, бурный рост, новое начало и связь человека с природой.

Зеленая Миля

Полки для ванной, Valli Arredobagno, www.valliarredobagno.com

Зеленая Миля

Ванна в цветном корпусе из коллекции Artis, дизайн Гезы Хансен для Villeroy & Boch, www.villeoy-boch.ru

ТРОПИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ И КАКТУСЫ

Всевозможные представители тропической флоры: пальмы, лианы, лотосы, агавы и особенно кактусы — хит сезона. Могут присутствовать как сами растения, так и их изображения. Оба варианта придадут интерьеру модный вид.

Зеленая Миля

Декоративные фигурки «Кактусы», керамика, Hay, www.hay.dk, магазины DesignBoom

Приветствуются самые экзотические растения — листья монстеры, бананового дерева и авокадо, лотосы, агавы, кактусы и прочие представители рода суккулентов — ограничений нет, чем больше, тем лучше.

Зеленая Миля

Живые кактусы и аксессуары в зеленых оттенках придают интерьеру ноту самоиронии. Сервировочный столик на колесах Normann Copenhagen, на стене панно Inkiostro Bianco

МОЗАИЧНЫЕ ПАННО С ЦВЕТОЧНЫМ ОРНАМЕНТОМ

Чем мельче мозаика, тем более сложные композиции из нее можно создать, растительные орнаменты — не исключение. На контрасте с белой санкерамикой наиболее эффектно смотрятся крупные и условные цветы.

Зеленая Миля

Стеклянная мозаика, Mosaico+, www.mosaicopiu.it

Многие фабрики предлагают готовые композиции, созданные модными художниками. Мозаичные узоры уже закреплены на специальной сетке-основе, благодаря чему легко и быстро собираются в масштабные панно.

Зеленая Миля

Стеклянная мозаика из коллекции Calystegia, дизайн Кики ван Эйк для Bisazza, www.bisazza.com

Зеленая Миля

Стеклянная мозаика Decor15 x15, Mosaico+, www.mosaicopiu.it

ФАКТУРНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Покрытия внушительных размеров с нарочито грубой, словно шероховатой поверхностью — в числе фаворитов. «Растительная» цветовая гамма подчеркнет экологичное происхождение материала и его близость к природе.

Зеленая Миля

Стеновые панели из меди, покрытой патиной, De Castelli, www.decastelli.it

Зеленая Миля

Настенные плиты из коллекции Crea, керамика, Ariana, www.ariana.it

Зеленая Миля

Керамическая плитка Slide, Iris Ceramica, www.irisceramica.com

Зеленая Миля

Керамическая плитка-кирпичик из коллекции Urban, 14 Ora Italiana, www.14oraitaliana.it

Зеленая Миля

Плиты из цветного мрамора подходят для отделки пола и стен, Lithos Design, www.lithosdesign.com

ДИЗАЙНЕРСКИЕ АКСЕССУАРЫ

Для тех кто не решается «одеть» интерьер в зеленый с ног до головы, есть компромиссное решение — радиаторы, полотенцесушители, кронштейны и другие аксессуары в «растительных» тонах. Вешалки, крючки и прочие функциональные мелочи в цветах молодых побегов расставят модные акценты.

Зеленая Миля

Настенный радиатор Trame, Tubes, www.tubesradiatori.com

Зеленая Миля

Настенные крючки, Hay, www.hay.dk

Зеленая Миля

Радиатор-лесенка, Tubes, www.tubesradiatori.com

Зеленая миля — весеннее преображение ванной комнатыМодный прием: ставни в интерьереЭкологический тренд: береста в интерьере

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