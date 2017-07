Долой скучные стеллажи! - Под этим лозунгом итальянская компания Lago разрабатывает свои оригинальные системы хранения. Полки Tangram, например, подобно конструктору комбинируются друг с другом на стене - составляя элементы, можно изобразить любой сюжет. Конструкция Lago Linea - модульная. Дизайнеры призывают включить свою фантазию и экспериментировать.

@lagodesign Contemporary solutions, Timeless design ⏳Give shape to your home with 36e8 System!

@lagodesign Frame your dreams with LagoLinea

Изголовье кровати также можно задействовать как систему хранения. Кстати, очень удобно и функционально! Можно даже обойтись без прикроватной тумбочки.

Кто сказал, что стеллажи обязательно нужно вешать параллельно полу? Почему бы не изменить угол - интерьер сразу заиграет новыми красками. @lagodesign Good Morning from the NEW LAGO WELCOME Palermo @Gattopardo Apartment

В современных гостиных декораторы часто комбинируют на стеллажах множество разных предметов. Помимо книг, на полках можно увидеть картины, памятные сувениры, привезенные из путешествий, художественное стекло, скульптуры из металла, дизайнерскую керамику, трофеи. Эти предметы могут рассказать многое об увлечениях хозяев. Чем богаче домашняя экспозиция, тем ярче выглядит гостиная!

Еще один вариант для гостиной - отказ от верхних подвесных полок. Можно ограничиться невысокими напольными стеллажами, поставив на них обрамленные картины или фотографии. Получится целая выставка! Кстати, здесь же отлично будут смотреться вазы с цветами или художественное стекло.

Если ваша домашняя библиотека не такая уж большая, и полки вам нужны лишь для того, чтобы положить на них несколько любимых книг и альбомов, можно обратить внимание на легкие конструкции, монтирующиеся на стену. Это могут быть полки, закрепленные на металлических направляющих или натянутых тросах. Особенно эффектно они смотрятся, когда не перегружены предметами. Акцент - на оригинальной конструкции и изящных креплениях!

У дизайнеров итальянской компании Lema множество идей по части организации систем хранения в гостиной. Они предлагают как открытие полки, так и закрытые стеллажи - на них, кстати, книги меньше пылятся. Есть совмещенные варианты, где открытые секции скомбинированы с закрытыми. В арсенале компании есть и смелые дизайнерские решения - вроде стеллажа в форме зигзага или системы хранения, на которой книги не складывают в стопки, а подвешивают корешками вверх.

@lemamobili Book collectors collect wishes; those who wish are young, even at eighty. (Ugo Ojetti) #book #books #newbook #reading #reader

У французов свой оригинальный взгляд на домашнюю библиотеку. Например, Фабрис Беррукс спроектировал стеллаж, вдохновляясь пиксельным рисунком. Получился очень футуристичный дизайн! А Кристоф Делькур (для этого же бренда Roche Bobois) разработал стеллаж в виде дерева, на «ветвях» которого можно складывать книжки.

@rochebobois Combine natural materials and pastel colors to create a happy place! Products featured: Legend bookcase designed by Christophe Delcourt, Trilogie ottomans designed by Sacha Lakic. #rochebobois #frenchartdevivre

@poradafurniture Myria: bookcase and room divider #furniture #furnituredesign #porada #style #home #homedecor #contemporary #design #interiordesign

Внимание к деталям! Компания Porada славится тонкой работой с деревом - абсолютно все предметы, выпускающиеся под этим брендом, отличает тщательная проработка всех деталей. Мастера очень внимательно подходят к выбору материалов и к отделке. Стеллажи - не исключение. Современный дизайн и акцент на теплую фактуру дерева - отличительные черты коллекции.