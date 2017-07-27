Тренд: Оттенки розового и пудры в интерьере ванной

Романтичные натуры и поклонники розового — на вашей улице праздник! Сегодня можно смело смотреть на мир сквозь розовые очки, но обращая внимания на скептиков. Розовая палитра на пике моды, ее присутствие в интерьере скажет об оптимистичном взгляде на мир и жизнерадостном характере его хозяина