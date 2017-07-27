Тренд: Оттенки розового и пудры в интерьере ванной

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Плитка цвета "клубничного зефира", раковины в тонах "сладкой ваты" шкафы и полки цвета "розы без шипов" — бескомпромиссная романтика правит бал в ванной комнате
Романтичные натуры и поклонники розового — на вашей улице праздник! Сегодня можно смело смотреть на мир сквозь розовые очки, но обращая внимания на скептиков. Розовая палитра на пике моды, ее присутствие в интерьере скажет об оптимистичном взгляде на мир и жизнерадостном характере его хозяина
Керамическая плитка из коллекции Play, Imola, www.imolaceramica.com
Корзина для белья, Brabantia, www.brabantia.com
Смесители New Generation, Gattoni Rubinetteria, www.gattonirubinetteria.com
Керамическая раковина в розовом корпусе, Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.ru
Радиатор-ширма Origami, дизайн Альберто Меда для Tubes Radiatori, www.tubesradiatori.com
Раковина из коллекции Manhattan совмещенная со столешницей, матовое ударопрочное стекло, Oasis, www.oasisgroup.it
Флакон Ametist с диффузором для ароматов для дома, Chando, www.chando.com
Настенное керамическое покрытие из коллекции Mek с объемным эффектом и легким металлическим отливом, Atlas Concorde, www.atlasconcorde.com
Кабина сауна хамам с цветной LED-подсветкой, Effegibi, www.effegibi.it
Подвесная тумба с раковиной из коллекции Tambo, Inbani, www.inbani.com
Стеклянная мозаика из коллекции New Africa, Mosaico+, www.mosaicopiu.it
Банные полотенца с вышивкой, Yves Delorme, www.yvesdelorme.com
Мебель для ванной, фасады отделаны цветным глянцевым лаком, Artesi, www.artesi.it
Керамическая раковина с цветным покрытием, The.ArtCeram, www.artceram.it
Коллекция мебели и сантехники, Scavolini, www.scavolini.com