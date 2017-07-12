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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    12 июля 2017Чесова Полина

    Топ-7: ищем варианты красивых заборов для дачи

    Эти заборы для дачи помогут не только отгородиться от соседей, но и украсить участок

    Мы не знаем, что можем быть хуже заборов из профнастила, заполоняющих просторы Подмосковья быстрее, чем заросли борщевика. Но мы знаем, что может быть лучше. Например, забор из металлической сетки, заполненной камнями. Подобные конструкции носят название габион (от франц. gabion и итал. gabbione – «большая клетка»). С давних времен габионы применялись для защиты берегов рек от размывания. Сегодня из них изготавливают потрясающей красоты элементы архитектуры и ландшафтного дизайна, от фасадов до заборов.

    Топ-7: ищем варианты красивых заборов для дачи

    Винодельня «Доминус» - проект Жака Херцога и Херцога де Мерона (бюро Herzog & de Meuron Architekten). Габионы вокруг стен в данном случае играют роль теплоизоляции.

    Топ-7: ищем варианты красивых заборов для дачи

    Заборы-габионы. Главные достоинства габионов – экологичность и долговечность. К тому же они легко монтируются. Наполнение и рисунок сетки может быть любым.

    Топ-7: ищем варианты красивых заборов для дачи

    Сад в Линкольне – проект бюро Mikyoung Kim Design, доказывает, что металлическая изгородь не обязательно должна располагаться по прямой линии, www.myk-d.com

    Топ-7: ищем варианты красивых заборов для дачи

    Вариант изгороди из металла.

    Как сделать так, чтобы забор слился с окружающей природой? Подходящий вариант – зеркальная облицовка изгороди.

    Топ-7: ищем варианты красивых заборов для дачи

    Зеркальная изгородь на площади Лестер-Сквер в Лондоне. Проект бюро Burns + Nice Ltd.

    Топ-7: ищем варианты красивых заборов для дачи

    Ограждение из зеркального штакетника имеет свойство растворяться в пространстве и визуально увеличивать площадь.

    Забор как произведение искусства? Почему бы нет? Художник Александр Константинов создает объемные арт-инсталляции, ограждения и фасады домов из алюминиевого профиля и деревянных реек, сформированных в виде абстрактных рисунков. Его конструкции украшают парки и общественные пространства в Европе и Америке.

    Топ-7: ищем варианты красивых заборов для дачи

    Подмосковная дача Максима Боксера, фасад с обрешеткой из металла – работа Александра Константинова.

    ФОТОКирилл Овчинников
    Топ-7: ищем варианты красивых заборов для дачи

    Проект Александра Константинова «Соловьиный сад» в частном владении в Коктебеле. Кованый забор обтянут полотном, «заштрихованным» цветным скотчем. Концепцию этой работы автор объясняет так: «Сад вырвался за пределы кованой ограды, словно от сильного порыва ветра, отпечатался на пленке, да так там и остался».

    Топ-7: ищем варианты красивых заборов для дачи

    Ограждение вокруг здания Instituut Verbeeten, Голландия, проект бюро Wiegerinck, www.wiegerinck.nl

    Топ-7: ищем варианты красивых заборов для дачи

    Вариант вентилируемого ограждения из готовых деревянных щитов.

    Топ-7: ищем варианты красивых заборов для дачи

    Парк «Таннер Спрингс» в Портленде, штат Орегон.

    Топ-7: ищем варианты красивых заборов для дачи

    Ограждение из перфорированного металла – ландшафтный дизайн от студии Barensfeld architecture, Калифорния.

    И напоследок абсолютно беспроигрышный способ создать себе красивый вид из окна и отгородиться от соседей – это посадить живую изгородь.

    Топ-7: ищем варианты красивых заборов для дачи

    Живая изгородь. В нашем климате для нее подходят формованные липы и боярышник.

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