Топ-7: ищем варианты красивых заборов для дачи

Мы не знаем, что можем быть хуже заборов из профнастила, заполоняющих просторы Подмосковья быстрее, чем заросли борщевика. Но мы знаем, что может быть лучше. Например, забор из металлической сетки, заполненной камнями. Подобные конструкции носят название габион (от франц. gabion и итал. gabbione – «большая клетка»). С давних времен габионы применялись для защиты берегов рек от размывания. Сегодня из них изготавливают потрясающей красоты элементы архитектуры и ландшафтного дизайна, от фасадов до заборов.

Винодельня «Доминус» - проект Жака Херцога и Херцога де Мерона (бюро Herzog & de Meuron Architekten). Габионы вокруг стен в данном случае играют роль теплоизоляции.

Заборы-габионы. Главные достоинства габионов – экологичность и долговечность. К тому же они легко монтируются. Наполнение и рисунок сетки может быть любым.

Сад в Линкольне – проект бюро Mikyoung Kim Design, доказывает, что металлическая изгородь не обязательно должна располагаться по прямой линии, www.myk-d.com

Вариант изгороди из металла.

Как сделать так, чтобы забор слился с окружающей природой? Подходящий вариант – зеркальная облицовка изгороди.

Зеркальная изгородь на площади Лестер-Сквер в Лондоне. Проект бюро Burns + Nice Ltd.

Ограждение из зеркального штакетника имеет свойство растворяться в пространстве и визуально увеличивать площадь.

Забор как произведение искусства? Почему бы нет? Художник Александр Константинов создает объемные арт-инсталляции, ограждения и фасады домов из алюминиевого профиля и деревянных реек, сформированных в виде абстрактных рисунков. Его конструкции украшают парки и общественные пространства в Европе и Америке.

Подмосковная дача Максима Боксера, фасад с обрешеткой из металла – работа Александра Константинова. ФОТО Кирилл Овчинников

Проект Александра Константинова «Соловьиный сад» в частном владении в Коктебеле. Кованый забор обтянут полотном, «заштрихованным» цветным скотчем. Концепцию этой работы автор объясняет так: «Сад вырвался за пределы кованой ограды, словно от сильного порыва ветра, отпечатался на пленке, да так там и остался».

Ограждение вокруг здания Instituut Verbeeten, Голландия, проект бюро Wiegerinck, www.wiegerinck.nl

Вариант вентилируемого ограждения из готовых деревянных щитов.

Парк «Таннер Спрингс» в Портленде, штат Орегон.

Ограждение из перфорированного металла – ландшафтный дизайн от студии Barensfeld architecture, Калифорния.

И напоследок абсолютно беспроигрышный способ создать себе красивый вид из окна и отгородиться от соседей – это посадить живую изгородь.