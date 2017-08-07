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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    07 августа 2017Мирошник Лариса

    Топ 5: Летние соковыжималки для цитрусовых

    Апельсины, грейпфруты, лаймы, лимоны — это бодрящий вкус и польза с какой стороны не посмотри. Соки цитрусовых заряжают энергией, помогая восстанавливать силы. Красивые и компактные приборы для цитрусовых сделают домашние хлопоты еще приятней

    Топ 5: летние соковыжималки для цитрусовых

    Соковыжималка для цитрусовых — новинка коллекции Smeg "Стиль 1950-х", www.smeg.ru

    Свежевыжатый сок даёт организму оздоравливающий импульс, защищая от действия свободных радикалов и замедляя процесс старения.

    Топ 5: летние соковыжималки для цитрусовых

    Электрическая соковыжималка для цитрусовых Vita, Bugatti, www.bugatticasa.ru

    Соковыжималки для цитрусовых жизнерадостных форм и расцветок украсят интерьер и помогут укреплять здоровье чаще. Освежающий вкус подарит приятные моменты бодрости и умиротворения.

    Топ 5: летние соковыжималки для цитрусовых

    Ручной пресс для цитрусовых, Eva Solo, www.evasolo.com

    Топ 5: летние соковыжималки для цитрусовых

    Универсальный миксер KitchenAid можно дополнить специальной насадкой, которая предназначена именно для цитрусовых, www.kitchenaid.com

    Топ 5: летние соковыжималки для цитрусовых

    Ручной пресс для цитрусовых Crate & Barrel использует давление крышки, оставляя руки чистыми , www.crateandbarrel.com.ru

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