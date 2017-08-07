Топ 5: летние соковыжималки для цитрусовых

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Апельсины, грейпфруты, лаймы, лимоны — это бодрящий вкус и польза с какой стороны не посмотри. Соки цитрусовых заряжают энергией, помогая восстанавливать силы. Красивые и компактные приборы для цитрусовых сделают домашние хлопоты еще приятней
Соковыжималка для цитрусовых — новинка коллекции Smeg "Стиль 1950-х", www.smeg.ru
Свежевыжатый сок даёт организму оздоравливающий импульс, защищая от действия свободных радикалов и замедляя процесс старения.
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Соковыжималки для цитрусовых жизнерадостных форм и расцветок украсят интерьер и помогут укреплять здоровье чаще. Освежающий вкус подарит приятные моменты бодрости и умиротворения.
Ручной пресс для цитрусовых, Eva Solo, www.evasolo.com
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