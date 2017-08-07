Топ 5: Летние соковыжималки для цитрусовых

Апельсины, грейпфруты, лаймы, лимоны — это бодрящий вкус и польза с какой стороны не посмотри. Соки цитрусовых заряжают энергией, помогая восстанавливать силы. Красивые и компактные приборы для цитрусовых сделают домашние хлопоты еще приятней