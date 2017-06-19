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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

19 июня 2017Мирошник Лариса

Топ 12: Дизайн ванной комнаты в голубых и синих тонах

Оттенки моря и летнего неба подчеркнут чистоту и свежесть в интерьере ванной

Топ 12: Дизайн ванной комнаты в голубых тонах

Настенный радиатор Vitalo, Zehnder, www.zehndergroup.com

Оформление ванной в сине-белой гамме создаст атмосферу уютного спа на морском курорте. Богатая палитра небесных оттенков привнесет в интерьер прибрежную романтику и свежесть океанского бриза.

Топ 12: Дизайн ванной комнаты в голубых тонах

Душевой поддон Water Drop, ударопрочная керамика с матовой поверхностью, Flaminia, www.ceramicaflaminia.com

Топ 12: Дизайн ванной комнаты в голубых тонах

Настольная раковина из коллекции Artis, Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.ru

Топ 12: Дизайн ванной комнаты в голубых тонах

Смеситель для раковины Surf с цветной ручкой, Giulni G, www.giulini.it

Топ 12: Дизайн ванной комнаты в голубых тонах

Полупрозразные перегородки из цветных стеклоблоков, Seves, www.sevesglassblock.com

Топ 12: Дизайн ванной комнаты в голубых тонах

Настенные керамические панели с эффектом терраццо, Atlas Concorde, www.atlasconcorde.com

Топ 12: Дизайн ванной комнаты в голубых тонах

Душевая система с термостатом, дополненным полкой, фасад отделан цветным стеклом, Glass 1989, www.glass1989.com

Топ 12: Дизайн ванной комнаты в голубых тонах

Керамическая плитка с эффектом мозаики, Fap Ceramiche, www.fapceramiche.com

Топ 12: Дизайн ванной комнаты в голубых тонах

Полки для ванной комнаты, Valli Arredobagno, www.valliarredobagno.com

Топ 12: Дизайн ванной комнаты в голубых тонах

Смеситель для настенного монтажа, ручка отделана цветным покрытием, Gattoni, www.gattonirubinetteria.com

Топ 12: Дизайн ванной комнаты в голубых тонах

Настенные плиты из глазурованной керамики с эффектом стеклянной поверхности, Iris Ceramica, www.irisceramica.com

Все оттенки моря и летнего неба в интерьере ванной

Душевая лейка встроенная в потолок, безопасная LED-подсветка разных цветов, Zucchetti, Zucchettikos.it

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