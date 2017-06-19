Топ 12: Дизайн ванной комнаты в голубых и синих тонах

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Оттенки моря и летнего неба подчеркнут чистоту и свежесть в интерьере ванной
Настенный радиатор Vitalo, Zehnder, www.zehndergroup.com
Оформление ванной в сине-белой гамме создаст атмосферу уютного спа на морском курорте. Богатая палитра небесных оттенков привнесет в интерьер прибрежную романтику и свежесть океанского бриза.
Душевой поддон Water Drop, ударопрочная керамика с матовой поверхностью, Flaminia, www.ceramicaflaminia.com
Настольная раковина из коллекции Artis, Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.ru
Смеситель для раковины Surf с цветной ручкой, Giulni G, www.giulini.it
Полупрозразные перегородки из цветных стеклоблоков, Seves, www.sevesglassblock.com
Настенные керамические панели с эффектом терраццо, Atlas Concorde, www.atlasconcorde.com
Душевая система с термостатом, дополненным полкой, фасад отделан цветным стеклом, Glass 1989, www.glass1989.com
Керамическая плитка с эффектом мозаики, Fap Ceramiche, www.fapceramiche.com
Полки для ванной комнаты, Valli Arredobagno, www.valliarredobagno.com
Смеситель для настенного монтажа, ручка отделана цветным покрытием, Gattoni, www.gattonirubinetteria.com
Настенные плиты из глазурованной керамики с эффектом стеклянной поверхности, Iris Ceramica, www.irisceramica.com
Душевая лейка встроенная в потолок, безопасная LED-подсветка разных цветов, Zucchetti, Zucchettikos.it
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