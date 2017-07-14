ELLE Decoration

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    14 июля 2017Мирошник Лариса

    Топ-7: Самые необычные душевые лейки

    Водная стихия — бесконечный источник вдохновения для дизайнеров. Душевые системы провокационных форм, сделанные из неожиданных материалов превратят ежедневную гигиену в подобие арт-перформанса

    Топ-7: Самые необычные душевые лейки

    Душевая лейка Docciacqua из кориана, Moma Design, www.moma-design.it

    Топ-7: Самые необычные душевые лейки

    Душевые лейки Iride, нержавеющая сталь, акрил, цветная LED-подсветка. Управление с помощью дистанционного пульта с защитой от влаги. Antonio Lupi, www.antoniolupi.it

    Топ-7: Самые необычные душевые лейки

    Душевая лейка Closer, шарнирное основание позволяет выбирать направление потока воды, Zucchetti Kos, www.zucchettikos.it

    Топ-7: Самые необычные душевые лейки

    Скульптурная душевая лейка Ametis, несколько видов подачи воды, включая "каскад", Graff, www.graff-faucets.com

    Топ-7: Самые необычные душевые лейки

    Потолочные лейки дополненные светодиодными круглыми светильниками, Aqua Elite, www.aquaelite.it

    Топ-7: Самые необычные душевые лейки

    Потолочная душевая лейка Virgin, LED-подсветка, несколько видов подачи воды, Zazzeri, www.zazzeri.it

    Топ-7: Самые необычные душевые лейки

    Душевая лейка F41, нержавеющая сталь, кориан. По желанию заказчика лейка может быть оборудована устройством для экономии воды, не уменьшающим силу потока, CEA, www.ceadesign.it

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