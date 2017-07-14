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Водная стихия — бесконечный источник вдохновения для дизайнеров. Душевые системы провокационных форм, сделанные из неожиданных материалов превратят ежедневную гигиену в подобие арт-перформанса
Душевая лейка Docciacqua из кориана, Moma Design, www.moma-design.it
Душевые лейки Iride, нержавеющая сталь, акрил, цветная LED-подсветка. Управление с помощью дистанционного пульта с защитой от влаги. Antonio Lupi, www.antoniolupi.it
Душевая лейка Closer, шарнирное основание позволяет выбирать направление потока воды, Zucchetti Kos, www.zucchettikos.it
Скульптурная душевая лейка Ametis, несколько видов подачи воды, включая "каскад", Graff, www.graff-faucets.com
Потолочные лейки дополненные светодиодными круглыми светильниками, Aqua Elite, www.aquaelite.it
Потолочная душевая лейка Virgin, LED-подсветка, несколько видов подачи воды, Zazzeri, www.zazzeri.it
Душевая лейка F41, нержавеющая сталь, кориан. По желанию заказчика лейка может быть оборудована устройством для экономии воды, не уменьшающим силу потока, CEA, www.ceadesign.it