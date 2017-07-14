Душевые лейки Iride, нержавеющая сталь, акрил, цветная LED-подсветка. Управление с помощью дистанционного пульта с защитой от влаги. Antonio Lupi, www.antoniolupi.it

Душевая лейка F41, нержавеющая сталь, кориан. По желанию заказчика лейка может быть оборудована устройством для экономии воды, не уменьшающим силу потока, CEA, www.ceadesign.it