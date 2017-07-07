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    07 июля 2017Мирошник Лариса

    Топ 10: Самые красивые обеденные столы для дачи и загородного дома

    Еда на свежем воздухе — одно из главных летних удовольствий. Элегантный стол из практичных материалов сделает столовую любимым местом встреч гостей и домочадцев

    Топ 10: Обеденные столы для дачи и загородного дома

    Столешница модели Teka может быть сделана из керамических плит разных цветов или из дерева, основание из тика, дизайн Гордона Гийоме для Roda, www.rodaonline.com

    Топ 10: Обеденные столы для дачи и загородного дома

    Обеденный стол Skiathos, основание — окрашенный алюминий, столешница сделана из закаленного стекла, толщиной 12 мм, Smania, www.smania.it

    Топ 10: Обеденные столы для дачи и загородного дома

    Стол Florence, основание — хромированный метал, столешница — мрамор, Knoll, www.knoll-int.com

    Топ 10: Обеденные столы для дачи и загородного дома

    Крышка стола Cheers сделана из сотен винных пробок залитых прозрачной смолой. Основание оборудовано колесом с ручным механизмом, позволяющим менять высоту столешницы. Riva 1920, www.riva1920.it

    Топ 10: Обеденные столы для дачи и загородного дома

    Обеденный стол и лавка из коллекции Helsinki, перфорированный металл, цветное покрытие, Desalto, www.desalto.it

    Топ 10: Обеденные столы для дачи и загородного дома

    Особенность овального стола Next 137 /138 — его скульптурная ножка из литого алюминия с полированными насечками. Материал столешницы можно выбрать из нескольких видов: мрамор, дерево нескольких сортов и текстурированный алюминий. Максимальный размер стола 200 см x 105 см. Дизайн Паолы Навоне для Gervasoni, www.gervasoni1882.it

    Топ 10: Обеденные столы для дачи и загородного дома

    Обеденный стол Trophy с раскладной столешницей, Domitalia, www.domitalia.it

    Топ 10: Обеденные столы для дачи и загородного дома

    Компания Vincent Sheppard производит плетеную садовую мебель в колониальном стиле. Среди множества моделей можно выбрать, круглые, овальные, квадратные и прямоугольные столы разных размеров. www.vincentsheppard.com

    Топ 10: Обеденные столы для дачи и загородного дома

    Модульная конструкция стола Extrados позволяет создавать по его центру различные отделения для хранения. Например, контейнер для льда, чтобы охлаждать бутылки, подставку для ножей или создать декоративные "грядки" прямо в центре застолья, Ego Paris, www.egoparis.com

    Топ 10: Обеденные столы для дачи и загородного дома

    В коллекции Play представлены квадратные и прямоугольные столы разных размеров. Столешница может быть сделана из натурального или окрашенного алюминия, инновационной ударопрочной керамики с эффектом камня и других материалов, Ethimo, www.ethimo.com

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