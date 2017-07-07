Топ 10: Самые красивые обеденные столы для дачи и загородного дома

Столешница модели Teka может быть сделана из керамических плит разных цветов или из дерева, основание из тика, дизайн Гордона Гийоме для Roda, www.rodaonline.com

Обеденный стол Skiathos, основание — окрашенный алюминий, столешница сделана из закаленного стекла, толщиной 12 мм, Smania, www.smania.it

Стол Florence, основание — хромированный метал, столешница — мрамор, Knoll, www.knoll-int.com

Крышка стола Cheers сделана из сотен винных пробок залитых прозрачной смолой. Основание оборудовано колесом с ручным механизмом, позволяющим менять высоту столешницы. Riva 1920, www.riva1920.it

Обеденный стол и лавка из коллекции Helsinki, перфорированный металл, цветное покрытие, Desalto, www.desalto.it

Особенность овального стола Next 137 /138 — его скульптурная ножка из литого алюминия с полированными насечками. Материал столешницы можно выбрать из нескольких видов: мрамор, дерево нескольких сортов и текстурированный алюминий. Максимальный размер стола 200 см x 105 см. Дизайн Паолы Навоне для Gervasoni, www.gervasoni1882.it

Обеденный стол Trophy с раскладной столешницей, Domitalia, www.domitalia.it

Компания Vincent Sheppard производит плетеную садовую мебель в колониальном стиле. Среди множества моделей можно выбрать, круглые, овальные, квадратные и прямоугольные столы разных размеров. www.vincentsheppard.com

Модульная конструкция стола Extrados позволяет создавать по его центру различные отделения для хранения. Например, контейнер для льда, чтобы охлаждать бутылки, подставку для ножей или создать декоративные "грядки" прямо в центре застолья, Ego Paris, www.egoparis.com