Топ 10: обои - модные принты

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Какие орнаменты на обоях в этом сезоне самые актуальные? Геометрический рисунок, абстракция или флористический принт? При создании модной «одежды» для стен дизайнеры порой решаются на смелые эксперименты. Авторы новых коллекций вдохновлялись современной живописью, вышивкой крестом и экзотической флорой и фауной.
Орнамент Vasarei c эффектом 3D из коллекции Rubelli Venezia. Источником вдохновения для дизайнеров послужила вышивка крестом. В компании можно заказать как текстиль, так и обои с этим принтом
Обои Drops, WallPepper. Рисунок напоминает живописное полотно. Но дизайнеры имели в виду капли дождя
Обои Chroma Wallpaper из коллекции американского дизайнера и декоратора Келли Уэстлер, Kelly Wearstler
Обои Voyage a Kyoto Shi, Misia. Дизайнеры вдохновлялись Японией
Обои из новой коллекции London Wallpapers IV, Little Greene, украшают экзотические птицы, притаившиеся в ветвях деревьев
Обои Merian Palm, Timorous Beasties Wallcoverings
Орнамент Bellevue, Casamance. Принт хочется заключить в раму!
Обои Jabu, коллекция Admore, Cole&Son
Яркая геометрия в новой коллекции обоев от немецкого бренда Sahco - на фото орнаменты Elis, Sumba, Colombina
Обои River, Emma Hayes. Орнамент имитирует широкие мазки кистью