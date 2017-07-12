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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    12 июля 2017

    Топ 10: обои - модные принты

    Какие орнаменты на обоях в этом сезоне самые актуальные? Геометрический рисунок, абстракция или флористический принт? При создании модной «одежды» для стен дизайнеры порой решаются на смелые эксперименты. Авторы новых коллекций вдохновлялись современной живописью, вышивкой крестом и экзотической флорой и фауной.

    Топ-10

    Орнамент Vasarei c эффектом 3D из коллекции Rubelli Venezia. Источником вдохновения для дизайнеров послужила вышивка крестом. В компании можно заказать как текстиль, так и обои с этим принтом

    Топ-10

    Обои Drops, WallPepper. Рисунок напоминает живописное полотно. Но дизайнеры имели в виду капли дождя

    Топ-10

    Обои Chroma Wallpaper из коллекции американского дизайнера и декоратора Келли Уэстлер, Kelly Wearstler

    Топ-10

    Обои Voyage a Kyoto Shi, Misia. Дизайнеры вдохновлялись Японией

    Топ-10

    Обои из новой коллекции London Wallpapers IV, Little Greene, украшают экзотические птицы, притаившиеся в ветвях деревьев

    Топ-10

    Обои Merian Palm, Timorous Beasties Wallcoverings

    Топ-10

    Орнамент Bellevue, Casamance. Принт хочется заключить в раму!

    Топ-10

    Обои Jabu, коллекция Admore, Cole&Son

    Топ-10

    Яркая геометрия в новой коллекции обоев от немецкого бренда Sahco - на фото орнаменты Elis, Sumba, Colombina

    Топ-10

    Обои River, Emma Hayes. Орнамент имитирует широкие мазки кистью

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