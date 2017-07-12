Топ 10: обои - модные принты

Какие орнаменты на обоях в этом сезоне самые актуальные? Геометрический рисунок, абстракция или флористический принт? При создании модной «одежды» для стен дизайнеры порой решаются на смелые эксперименты. Авторы новых коллекций вдохновлялись современной живописью, вышивкой крестом и экзотической флорой и фауной.