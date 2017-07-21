Топ 10: модные люстры и светильники для столовой

Полная версия
Эффектная пара: подвесной светильник, расположенный над вместительным столом — главное украшение обеденной зоны. Дело за малым — выбрать правильный тандем и успех интерьеру столовой обеспечен!
Подвесной светильник Glo, дизайн Карло Коломбо для Penta, www.pentalight.it
Светильник Pinecone, дизайн Паолы Навоне для Fonatana Arte, www.fontanaarte.com
Подвесные светильники A110, дизайн Алвара Аальто для Artek 1952 год, www.artek.fi
Люстра Cone из коллекции Contemporaneo, Chelini, www.chelini.it
Люстры Mamamia в медной отделке, Antonangeli, www.antonageli.it
Люстра Mesh, Luceplan, www.luceplan.com
Люстра Lens, направленный свет, перфорированный металл, Fabbian, www.fabbian.com
Люстра Calle, Terzani, www.terzani.com
Подвесные светильники Spokes в медной отделке, Foscarini, www.foscarini.com
Подвесные светильники Zoe, муранское стекло ручной работы, дизайн Дорианы и Массимилиано Фуксас для Venini, www.venini.com