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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    21 июля 2017Мирошник Лариса

    Топ 10: Модные люстры для столовой

    Эффектная пара: подвесной светильник, расположенный над вместительным столом — главное украшение обеденной зоны. Дело за малым — выбрать правильный тандем и успех интерьеру столовой обеспечен!

    Топ 10: модные люстры и светильники для столовой

    Подвесной светильник Glo, дизайн Карло Коломбо для Penta, www.pentalight.it

    Топ 10: модные люстры и светильники для столовой

    Светильник Pinecone, дизайн Паолы Навоне для Fonatana Arte, www.fontanaarte.com

    Топ 10: модные люстры и светильники для столовой

    Подвесные светильники A110, дизайн Алвара Аальто для Artek 1952 год, www.artek.fi

    Топ 10: модные люстры и светильники для столовой

    Люстра Cone из коллекции Contemporaneo, Chelini, www.chelini.it

    Топ 10: модные люстры и светильники для столовой

    Люстры Mamamia в медной отделке, Antonangeli, www.antonageli.it

    Топ 10: модные люстры и светильники для столовой

    Люстра Mesh, Luceplan, www.luceplan.com

    Топ 10: модные люстры и светильники для столовой

    Люстра Lens, направленный свет, перфорированный металл, Fabbian, www.fabbian.com

    Топ 10: модные люстры и светильники для столовой

    Люстра Calle, Terzani, www.terzani.com

    Топ 10: модные люстры и светильники для столовой

    Подвесные светильники Spokes в медной отделке, Foscarini, www.foscarini.com

    Топ 10: модные люстры и светильники для столовой

    Подвесные светильники Zoe, муранское стекло ручной работы, дизайн Дорианы и Массимилиано Фуксас для Venini, www.venini.com

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