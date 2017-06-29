Топ-10: Десять модных светильников для спальни

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В спальне мы не только спим, но и проводим много свободного времени. Смотрим фильмы, читаем новости и электронную почту, отправляет сообщения и даже заканчиваем часть работы, оставшейся после трудного дня.

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Большее время года, утром и вечером в спальне темно, поэтому обустроить здесь многозадачное и необременительное освещение важная цель.

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Лампы накаливания — самые «прожорливые» в плане потребления энергии, они почти повсеместно вышли из употребления, поэтому о них можно забыть без сожаления. Люминесцентные лампы более экономичны и долговечны, они создают мягкий рассеянный свет. Лампы с уютным теплым оттенком наиболее комфортны для глаз и идеально подойдут для спальни.

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Галогенные лампы создают направленный или рассеянный свет, поэтому они подойдут как для общего, так и точечного освещения. В детской комнате из россыпи маломощных галогенных светильников можно создать эффект звездного неба. Галогенные лампы достаточно экономичны и имеют продолжительный срок службы.

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Лидер в плане экономии энергии — светодиодные лампы. Светильники на светодиодах (они же LED-лампы) главные фавориты модных дизайнеров и производителей современного освещения. Светодиоды потребляют минимум энергии и содают уютный мягкий свет, открывая простор для новых интерьерных решений.

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