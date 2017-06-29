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29 июня 2017Мирошник Лариса

Топ-10: Десять модных светильников для спальни

В главной комнате отдыха должно быть не слишком светло, но и не слишком темно. Чувство меры и несколько источников света разной интенсивности помогут чувствовать себя комфортно в любое время суток

Топ-10: Десять модных светильников для спальни

Настенное зеркало Saturno с подсветкой, Natevo, www.natevo.com, настольная лампа и торшер Softwing, Flou, www.flou.it

В спальне мы не только спим, но и проводим много свободного времени. Смотрим фильмы, читаем новости и электронную почту, отправляет сообщения и даже заканчиваем часть работы, оставшейся после трудного дня.

Топ-10: Десять модных светильников для спальни

Светильник Cage Mic, Diesel Living for Foscarini, www.foscarini.it

Большее время года, утром и вечером в спальне темно, поэтому обустроить здесь многозадачное и необременительное освещение важная цель.

Топ-10: Десять модных светильников для спальни

Бра на шарнирном основании, La Redoute, www.laredoute.ru

Лампы накаливания — самые «прожорливые» в плане потребления энергии, они почти повсеместно вышли из употребления, поэтому о них можно забыть без сожаления. Люминесцентные лампы более экономичны и долговечны, они создают мягкий рассеянный свет. Лампы с уютным теплым оттенком наиболее комфортны для глаз и идеально подойдут для спальни.

Топ-10: Десять модных светильников для спальни

Светильник MoM, Penta, www.pentalight.it

Галогенные лампы создают направленный или рассеянный свет, поэтому они подойдут как для общего, так и точечного освещения. В детской комнате из россыпи маломощных галогенных светильников можно создать эффект звездного неба. Галогенные лампы достаточно экономичны и имеют продолжительный срок службы.

Топ-10: Десять модных светильников для спальни

Подвесной светильник Brubeck, www.delightfull.eu

Лидер в плане экономии энергии — светодиодные лампы. Светильники на светодиодах (они же LED-лампы) главные фавориты модных дизайнеров и производителей современного освещения. Светодиоды потребляют минимум энергии и содают уютный мягкий свет, открывая простор для новых интерьерных решений.

Топ-10: Десять модных светильников для спальни

Бра Ball, можно менять напрвление света, поверхность остается прохладной, к ней можно прикасаться, Vistosi, www.vistosi.com

Топ-10: Десять модных светильников для спальни

Прикроватные настольные лампы на хрустальном основании, Bentley Home, www.bentleyhome.com

Топ-10: Десять модных светильников для спальни

Настенные светильники Lucciola, Martinelli Luce, www.martinelliluce.it

Топ-10: Десять модных светильников для спальни

Настольный светильник Cap, Teo, www.timeless-everyday-objects.de

Топ-10: Десять модных светильников для спальни

Настольный светильник IC Lights T, Flos, www.flos.com

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