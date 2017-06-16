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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

16 июня 2017Мирошник Лариса

Топ-10: десять модных барных стульев для кухни

Как выбрать и расставить? Какая высота и ширина оптимальна? Узнайте и определитесь: лучшие сиденья для застолий на высшем уровне!

Топ-10: десять модных барных стульев для кухни

Барные стулья, Dom Italia, www.domitalia.it, компания WWTS

«Breakfast bar», в переводе «стойка для завтрака» — модное решение, популярное в Европе, Америке и по всему миру. При минимальных вложениях барная стойка делает кухню вместительней и удобней, придавая интерьеру современный вид и индивидуальность.

Топ-10: десять модных барных стульев для кухни

Барные стулья Magnum, Sancal, www.sancal.com

Топ-10: десять модных барных стульев для кухни

Барные стулья Niwa, Fast, www.fastspa.com, компания WWTS

Планируя высоту барной стойки учитывайте рост людей, которые будут за ней сидеть. Рослым и длинноногим людям (от 180 см) удобнее пользоваться высокой барной стойкой — 125-130 см. Людям пониже подойдет уровень 110-120 см.

Топ-10: десять модных барных стульев для кухни

Барные стулья Beso, высоту сиденья можно регулировать, Artifort, www.artifort.com

Топ-10: десять модных барных стульев для кухни

Барные стулья из коллекции InOut, дизайн Паолы Навоне для Gervasoni, www.gervasoni1882.it

Расставляя стулья за столом, помните, что каждому гостю потребуется не меньше 60 см длины столешницы. В противном случае сидящим будет тесно и они будут задевать друг друга локтями.

Топ-10: десять модных барных стульев для кухни

Барные стулья, Alias, www.alias.design

Подбирая высоту барного стула, помните, что минимальное расстояние между сиденьем и столешницей должно составлять 30 см и больше. Такая высота позволяет человеку удобно усаживаться, не ударяясь коленом о барную стойку.

Топ-10: десять модных барных стульев для кухни

Барные стулья, Cattelan Itlia, www.cattelanitalia.com

Компактный размер, практичность и многофункциональность — в числе достоинств барной стойки. Небольшая высокая столешница поможет грамотно зонировать помещение, освежит интерьер и придаст оригинальный вид даже небольшой кухне.

Топ-10: десять модных барных стульев для кухни

Барные стулья Sequoia, Magis, www.magisdesign.com

Топ-10: десять модных барных стульев для кухни

Барные стулья, luxury Living, www.luxurylivinggroup.com

В большом пространстве с открытой планировкой, где кухня объеденена со столовой, барная стойка эффектно зонирует рабочую и обеденную зону.

Топ-10: десять модных барных стульев для кухни

Барные стулья Titti, Frag, www.frag.it

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