Топ-10: десять модных барных стульев для кухни

Барные стулья, Dom Italia, www.domitalia.it, компания WWTS

«Breakfast bar», в переводе «стойка для завтрака» — модное решение, популярное в Европе, Америке и по всему миру. При минимальных вложениях барная стойка делает кухню вместительней и удобней, придавая интерьеру современный вид и индивидуальность.

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Барные стулья Niwa, Fast, www.fastspa.com, компания WWTS

Планируя высоту барной стойки учитывайте рост людей, которые будут за ней сидеть. Рослым и длинноногим людям (от 180 см) удобнее пользоваться высокой барной стойкой — 125-130 см. Людям пониже подойдет уровень 110-120 см.

Барные стулья Beso, высоту сиденья можно регулировать, Artifort, www.artifort.com

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Расставляя стулья за столом, помните, что каждому гостю потребуется не меньше 60 см длины столешницы. В противном случае сидящим будет тесно и они будут задевать друг друга локтями.

Барные стулья, Alias, www.alias.design

Подбирая высоту барного стула, помните, что минимальное расстояние между сиденьем и столешницей должно составлять 30 см и больше. Такая высота позволяет человеку удобно усаживаться, не ударяясь коленом о барную стойку.

Барные стулья, Cattelan Itlia, www.cattelanitalia.com

Компактный размер, практичность и многофункциональность — в числе достоинств барной стойки. Небольшая высокая столешница поможет грамотно зонировать помещение, освежит интерьер и придаст оригинальный вид даже небольшой кухне.

Барные стулья Sequoia, Magis, www.magisdesign.com

Барные стулья, luxury Living, www.luxurylivinggroup.com

В большом пространстве с открытой планировкой, где кухня объеденена со столовой, барная стойка эффектно зонирует рабочую и обеденную зону.