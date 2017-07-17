ЗАДАЧА Создать единое пространство с разными функциональными зонами. РЕШЕНИЕ Стеклянные двери и перегородки позволяют зонировать помещение, не разделяя его.

Столовая отделена от гостиной стеклянной конструкцией с раздвижными дверями, коллекция GDesigner, модель Ive 1V, алюминиевый профиль, отделка шпоном дуба, стекло с бронзовой тонировкой, Garofoli Porte, www.garofoli.com

ЗАДАЧА Получить дополнительное освещение в затемненных зонах, таких как гардеробная, кладовая или ванная. РЕШЕНИЕ Стеклянная стена от пола до потолка поможет добавить света утилитарным помещениям.

Область гардеробной в спальне отделяют двери из коллекции Levia, Res Porte, www. resitalia. it

ЗАДАЧА Создать wow-эффект в интерьере. РЕШЕНИЕ Использовать стеклянные конструкции. Популярность прозрачных стен с раздвижными дверями растет с каждым днем. Дизайнеров и заказчиков привлекает их элегантный вид и ультрасовременная эстетика. Особенно изысканно выглядят конструкции из тонированного стекла с дымчатым эффектом.

Двери и перегородки из серии Velaria изготавливаются по размерам конкретного помещения, дизайн Джузеппе Бавузо для Rimadesio, www.rimadesio.com

ЗАДАЧА Использовать стеклянную дверь для широкого коридора. РЕШЕНИЕ Современные технологии позволяют создавать двери негабаритных размеров, с точностью до миллиметра учитывая размеры проема.

Широкая дверь Mitika от ADL, в зависимости от конструкции она может открываться как в одном направлении, так и в обе стороны. www. adielleporte.it

ЗАДАЧА Зрительно увеличить пространство, не раздвигая стен. РЕШЕНИЕ Установить стеклянную дверь с зеркальной поверхностью. Дверное полото без наличников, расположенное в одной плоскости со стеной, создает цельную картину, образуя гладкую поверхность.