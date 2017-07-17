Полная версия
Все, что вы хотели знать о стеклянных дверях и перегородках, но боялись спросить: cложные задачи и простые решения из стекла
ЗАДАЧА Создать единое пространство с разными функциональными зонами.
РЕШЕНИЕ Стеклянные двери и перегородки позволяют зонировать помещение, не разделяя его.
Столовая отделена от гостиной стеклянной конструкцией с раздвижными дверями, коллекция GDesigner, модель Ive 1V, алюминиевый профиль, отделка шпоном дуба, стекло с бронзовой тонировкой, Garofoli Porte, www.garofoli.com
ЗАДАЧА Получить дополнительное освещение в затемненных зонах, таких как гардеробная, кладовая или ванная.
РЕШЕНИЕ Стеклянная стена от пола до потолка поможет добавить света утилитарным помещениям.
Область гардеробной в спальне отделяют двери из коллекции Levia, Res Porte, www. resitalia. it
ЗАДАЧА Создать wow-эффект в интерьере.
РЕШЕНИЕ Использовать стеклянные конструкции. Популярность прозрачных стен с раздвижными дверями растет с каждым днем. Дизайнеров и заказчиков привлекает их элегантный вид и ультрасовременная эстетика. Особенно изысканно выглядят конструкции из тонированного стекла с дымчатым эффектом.
Двери и перегородки из серии Velaria изготавливаются по размерам конкретного помещения, дизайн Джузеппе Бавузо для Rimadesio, www.rimadesio.com
ЗАДАЧА Использовать стеклянную дверь для широкого коридора.
РЕШЕНИЕ Современные технологии позволяют создавать двери негабаритных размеров, с точностью до миллиметра учитывая размеры проема.
Широкая дверь Mitika от ADL, в зависимости от конструкции она может открываться как в одном направлении, так и в обе стороны. www. adielleporte.it
ЗАДАЧА Зрительно увеличить пространство, не раздвигая стен.
РЕШЕНИЕ Установить стеклянную дверь с зеркальной поверхностью. Дверное полото без наличников, расположенное в одной плоскости со стеной, создает цельную картину, образуя гладкую поверхность.
Дверь из коллекции b-line, Bluinterni, www.bluinterni.it, салоны Union.