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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    17 июля 2017

    Стеклянные двери и перегородки

    Все, что вы хотели знать о стеклянных дверях и перегородках, но боялись спросить: cложные задачи и простые решения из стекла

    ЗАДАЧА Создать единое пространство с разными функциональными зонами.

    РЕШЕНИЕ Стеклянные двери и перегородки позволяют зонировать помещение, не разделяя его.

    Стеклянные двери и перегородки

    Столовая отделена от гостиной стеклянной конструкцией с раздвижными дверями, коллекция GDesigner, модель Ive 1V, алюминиевый профиль, отделка шпоном дуба, стекло с бронзовой тонировкой, Garofoli Porte, www.garofoli.com

    ЗАДАЧА Получить дополнительное освещение в затемненных зонах, таких как гардеробная, кладовая или ванная.

    РЕШЕНИЕ Стеклянная стена от пола до потолка поможет добавить света утилитарным помещениям.

    Стеклянные двери и перегородки

    Область гардеробной в спальне отделяют двери из коллекции Levia, Res Porte, www. resitalia. it

    ЗАДАЧА Создать wow-эффект в интерьере.

    РЕШЕНИЕ Использовать стеклянные конструкции. Популярность прозрачных стен с раздвижными дверями растет с каждым днем. Дизайнеров и заказчиков привлекает их элегантный вид и ультрасовременная эстетика. Особенно изысканно выглядят конструкции из тонированного стекла с дымчатым эффектом.

    Стеклянные двери и перегородки

    Двери и перегородки из серии Velaria изготавливаются по размерам конкретного помещения, дизайн Джузеппе Бавузо для Rimadesio, www.rimadesio.com

    ЗАДАЧА Использовать стеклянную дверь для широкого коридора.

    РЕШЕНИЕ Современные технологии позволяют создавать двери негабаритных размеров, с точностью до миллиметра учитывая размеры проема.

    Стеклянные двери и перегородки

    Широкая дверь Mitika от ADL, в зависимости от конструкции она может открываться как в одном направлении, так и в обе стороны. www. adielleporte.it

    ЗАДАЧА Зрительно увеличить пространство, не раздвигая стен.

    РЕШЕНИЕ Установить стеклянную дверь с зеркальной поверхностью. Дверное полото без наличников, расположенное в одной плоскости со стеной, создает цельную картину, образуя гладкую поверхность.

    Стеклянные двери и перегородки

    Дверь из коллекции b-line, Bluinterni, www.bluinterni.it, салоны Union.

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