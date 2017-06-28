ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

ELLE Decoration

Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

28 июня 2017Мирошник Лариса

Современные отделки для загородного дома

Дизайнерское оборудование для водных процедур и современные отделки для бассейна и загородного дома помогут обустроить персональный оазис

отделки для загородного дома

Сверхпрочное настенное покрытие — «обои для сада» — не боится воздействия погоды, перепадов температур и не выгорает на солнце. Серия Out System, дизайн Джио Пагани для Wall & Deco, www.wallanddeco.com

отделки для загородного дома

Декор Jungle выложен стеклянной мозаикой серии Aqua, разработанной специально для бассейнов, Mosaico +, www.mosaicopiu. it.

отделки для загородного дома

Крупная мозаика из керамогранита разной толщины образует рельефную поверхность, коллекция Nordic Stone, Italgraniti Group, www. italgranitigroup. com.

отделки для загородного дома

Стены бассейна с эффектом «звездного неба» отделаны панелями из голубого агата, пропускающего свет, Antolini, www. antolini. com.

отделки для загородного дома

Стеклянная мозаика с добавлением золота, дизайн Грега Натала для Bisazza, www. bisazza. com.

отделки для загородного дома

Глазурованную керамическую плитку Jaune de Chrome создают вручную во французском Лиможе, www. jaunedechrome.com.

отделки для загородного дома

Серия керамогранита Living Stones включает все необходимые элементы для отделки бассейна и прилегающих территорий, Blustyle by Cotto d’Este, www. blustyle.it

отделки для загородного дома

В коллекции керамогранита Flagstone 2.0 представлены плиты пяти размеров, от 40 х 80 см до 80 х 180 см, в пяти натуральных оттенках природного камня, Casa Dolce Casa, www. casadolcecasa.com

отделки для загородного дома

Корпус и чаша бассейна выложены мозаикой из коллекции Texture, Appiani, www.appiani.it.

отделки для загородного дома

Плитка-кирпичик Brick с эффектом камня, серия Hmade, размер 7,5 х 30 см, Mirage, www. mirage. it.

отделки для загородного дома

Плиты из коллекции Evo-Q с отделкой под натуральный камень достигают размерa 80 х 180 см. Покрытия устойчивы к воздействию высоких температур, поэтому подходят для облицовки камина, Provenza by Emilgroup, www. emilgroup.it/provenza.

отделки для загородного дома

В коллекции Marvel Stone представлены плиты разных форм и текстур, имитирующих несколько видов и оттенков камня, Atlas Concorde, www. atlasconcorde.com, www. atlasconcorderussia.ru.

отделки для загородного дома

Стеклянная мозаика Torcello создана по мотивам изделий муранских стеклодувов, Trend, www.trend-group.com

отделки для загородного дома

Мини-бассейны и душевые с функцией гидромассажа, оборудование для саун и хаммамов от фабрики Glass 1989 позволяют обустроить полноценное спа-пространство в современном стиле. На фото: встроенная душевая система Moov с раздвижной дверью. www. glass1989.com

отделки для загородного дома

Модульная система Citypool включает мини-бассейн с подсветкой и функцией гидромассажа, ступенчатые подиумы и подушки-лежаки. Широкий размерный ряд элементов и большой выбор цветов и отделок позволяет обустроить компактный велнес-комплекс прямо на городской террасе или в любом другом подходящем месте, Piscine Laghetto, www.piscinelaghetto.com, компания WWTS.

отделки для загородного дома

Керамическая плитка Bits & Pieces с эффектом мозаичных полов терраццо, дизайн Гордона Гийомье для Piemme, www.ceramichepiemme.it.

отделки для загородного дома

Керамические плиты из коллекции Marmo Pop, дизайн Массимо Йоза Гини для Cerdisa, www.ceramichecerdisa.it.

отделки для загородного дома

Спа-бассейн Just Silence Compact оборудован тремя сиденьями с разными системами гидромассажа для ног и спины. Накладки с форсунками съемные, их можно менять и переустанавливать, Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.com

отделки для загородного дома

Материалы по темам

Спецпроекты

Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
5 beauty-лайфхаков для волосПростые способы устроить волосам роскошную жизнь
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!
Самый красочный фестиваль ЕвропыКанны в объективе Samsung Galaxy S8
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз