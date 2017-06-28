Современные отделки для загородного дома

Сверхпрочное настенное покрытие — «обои для сада» — не боится воздействия погоды, перепадов температур и не выгорает на солнце. Серия Out System, дизайн Джио Пагани для Wall & Deco, www.wallanddeco.com

Декор Jungle выложен стеклянной мозаикой серии Aqua, разработанной специально для бассейнов, Mosaico +, www.mosaicopiu. it.

Крупная мозаика из керамогранита разной толщины образует рельефную поверхность, коллекция Nordic Stone, Italgraniti Group, www. italgranitigroup. com.

Стены бассейна с эффектом «звездного неба» отделаны панелями из голубого агата, пропускающего свет, Antolini, www. antolini. com.

Стеклянная мозаика с добавлением золота, дизайн Грега Натала для Bisazza, www. bisazza. com.

Глазурованную керамическую плитку Jaune de Chrome создают вручную во французском Лиможе, www. jaunedechrome.com.

Серия керамогранита Living Stones включает все необходимые элементы для отделки бассейна и прилегающих территорий, Blustyle by Cotto d’Este, www. blustyle.it

В коллекции керамогранита Flagstone 2.0 представлены плиты пяти размеров, от 40 х 80 см до 80 х 180 см, в пяти натуральных оттенках природного камня, Casa Dolce Casa, www. casadolcecasa.com

Корпус и чаша бассейна выложены мозаикой из коллекции Texture, Appiani, www.appiani.it.

Плитка-кирпичик Brick с эффектом камня, серия Hmade, размер 7,5 х 30 см, Mirage, www. mirage. it.

Плиты из коллекции Evo-Q с отделкой под натуральный камень достигают размерa 80 х 180 см. Покрытия устойчивы к воздействию высоких температур, поэтому подходят для облицовки камина, Provenza by Emilgroup, www. emilgroup.it/provenza.

В коллекции Marvel Stone представлены плиты разных форм и текстур, имитирующих несколько видов и оттенков камня, Atlas Concorde, www. atlasconcorde.com, www. atlasconcorderussia.ru.

Стеклянная мозаика Torcello создана по мотивам изделий муранских стеклодувов, Trend, www.trend-group.com

Мини-бассейны и душевые с функцией гидромассажа, оборудование для саун и хаммамов от фабрики Glass 1989 позволяют обустроить полноценное спа-пространство в современном стиле. На фото: встроенная душевая система Moov с раздвижной дверью. www. glass1989.com

Модульная система Citypool включает мини-бассейн с подсветкой и функцией гидромассажа, ступенчатые подиумы и подушки-лежаки. Широкий размерный ряд элементов и большой выбор цветов и отделок позволяет обустроить компактный велнес-комплекс прямо на городской террасе или в любом другом подходящем месте, Piscine Laghetto, www.piscinelaghetto.com, компания WWTS.

Керамическая плитка Bits & Pieces с эффектом мозаичных полов терраццо, дизайн Гордона Гийомье для Piemme, www.ceramichepiemme.it.

Керамические плиты из коллекции Marmo Pop, дизайн Массимо Йоза Гини для Cerdisa, www.ceramichecerdisa.it.