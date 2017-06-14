Шопинг ELLE Decoration: монохромный декор

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Монохромный декор с вкраплением золота делает минималистский интерьер гламурным.
Диван Hard & Soft, Baxter, салоны «Интерьер Market», «Трио», от 718 278 руб.
Шкатулка, www.westwing.ru, 5000 руб.
Столик 940, Rolf Benz, салоны «Интерьеры Экстра Класса», «Трио», «Частная Коллекция».
Бокалы для шампанского, Sieger, «Дом Фарфора».
Комод Spotlight, Crate and Barrel, магазины Crate and Barrel, 43 300 руб.
Столик Chariot, Casamania, салон «Интерьер Market», 1680 у.е.
Плитка Rain из коллекции Mahdavi, Bisazza, www.bisazza.com.
Подсвечник Pinocchietto, Bosa, салон «Интерьер Market».
Настольная лампа, House Doctor, www.storeofdecor.ru, 9990 руб.
Шкатулка Casper, Broste, www.westwing.ru, 2900 руб.
Ковер Casellario Monocromo, СС-Tapis, салон «Кухонные интерьеры».
Ткань Universo, Dedar, шоу-рум Dedar
Стул Giuseppina, Bonaldo, салон «Интерьер Market», 279 у.е.
Тарелки Bora Bora, Jaune de Chrome, www.jaunedechrome.com
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