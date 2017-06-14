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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

14 июня 2017Яковлева Екатерина

Шопинг ELLE Decoration: монохромный декор

Монохромный декор с вкраплением золота делает минималистский интерьер гламурным.

Монохромный декор
Монохромный декор

Диван Hard & Soft, Baxter, салоны «Интерьер Market», «Трио», от 718 278 руб.

Монохромный декор

Шкатулка, www.westwing.ru, 5000 руб.

Монохромный декор

Столик 940, Rolf Benz, салоны «Интерьеры Экстра Класса», «Трио», «Частная Коллекция».

Монохромный декор

Бокалы для шампанского, Sieger, «Дом Фарфора».

Монохромный декор

Комод Spotlight, Crate and Barrel, магазины Crate and Barrel, 43 300 руб.

Монохромный декор

Столик Chariot, Casamania, салон «Интерьер Market», 1680 у.е.

Монохромный декор

Плитка Rain из коллекции Mahdavi, Bisazza, www.bisazza.com.

Монохромный декор

Подсвечник Pinocchietto, Bosa, салон «Интерьер Market».

Монохромный декор

Настольная лампа, House Doctor, www.storeofdecor.ru, 9990 руб.

Монохромный декор

Шкатулка Casper, Broste, www.westwing.ru, 2900 руб.

Монохромный декор

Ковер Casellario Monocromo, СС-Tapis, салон «Кухонные интерьеры».

Монохромный декор

Ткань Universo, Dedar, шоу-рум Dedar

Монохромный декор

Стул Giuseppina, Bonaldo, салон «Интерь­ер Market», 279 у.е.

Монохромный декор

Тарелки Bora Bora, Jaune de Chrome, www.jaunedechrome.com

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