Секрет идеального дома: дизайн, атмосфера и умная техника

Можно ли создать идеальный дом или это только мечта? У каждого хозяина и дизайнера интерьера свое представление и методы решения этой задачи. Но основные слагаемые успеха можно все же можно перечислить.

Идеальный дом — это, конечно же, то место, где нас ждут любимые люди. Как сделать жизнь домочадцев и свою собственную максимально комфортной и удобной? Как обустроить дом, в который хочется возвращаться каждый вечер и о встрече с которым мечтаешь даже в самых дальних странах и интересных путешествиях? Когда лучшая мебель выбрана, окна и стены оформлены, передовая сантехника и светильники установлены, зеркала и картины развешены, все ли готово?

Wallpaper with blue floor interior by Roy Lichtenstein

Идеального современного дома не существует без кухни, оборудованной передовой бытовой техникой. Сегодня удобное жилище и высокий уровень комфорта подразумевают обязательное наполнение кулинарно-обеденной зоны умной и красивой бытовой техникой. Встраиваемые многофункциональные приборы – одно из самых модных и эргономичных решений. Такая техника гармонично вписывается практически в любой интерьер, не нарушая оригинальную стилистику. Встраиваемая бытовая техника настолько красива и хорошо сделана, что ее наличие горячо приветствуется как в изолированной кухне, так и в интерьере с открытой планировкой, где кухня объединена с гостиной в единое пространство.

Бытовая техника для кухни из коллекции Gorenje Ora Ito в черном цвете, www.gorenje.ru

Техническая начинка словно «растворяется» среди фасадов модной мебели, практически становясь невидимой. Удивительно, но факт — встроенные приборы обогащают и украшают интерьер в любом стиле, включая даже такие традиционные, как кантри, прованс и классика. Модные журналы и интерьерные сайты наполнены такими проектами.

Roy Lichtenstein’s Interior with Skyline. I spy a Saarinen design

Современная кухня — самое «трудолюбивое» помещение в доме. Здесь наибольшая концентрация техники и оборудования на метр квадратный. Чтобы оно быстро не устарело и техническую начинку не пришлось менять слишком часто, лучше выбирать модели со сдержанным выверенным дизайном минималистской направленности. Чистые линии, безукоризненный дизайн, гладкие поверхности без лишних деталей не только хорошо выглядят, но и чрезвычайно удобны в эксплуатации. Простой и быстрый уход за приборами позволяет легко поддерживать чистоту в доме, экономя время и силы.

Бытовая техника из коллекции Gorenje Ora Ito в белом цвете, www.gorenje.ru

Проект совершенного интерьера можно заказать знаменитому декоратору, заплатив кучу денег. А можно воспользоваться преимуществами дизайнерской техники Gorenje и создать интерьер мечты самостоятельно. Бытовая техника премиумкласса разработана лучшими инженерами и звездами мирового дизайна, такими как Ора Ито, Карим Рашид и Филипп Старк. Техника с «интеллектом» выполняет все больше обязанностей, а управлять ею становится все проще. «Умная» электронная начинка позволяет программировать работу приборов, освобождая нас от обязанности следить за ее исполнением. Бытовая техника Gorenje – это не только красота, но и безопасность, экономия времени и забота о здоровье.

Например, духовка Gorenje Ora-Ito с функцией быстрого нагрева FastPreheat достигает температуры 200 °С всего за 6 минут, экономя до 30% времени хозяина. Эта функция пригодится, если приготовление блюда требует предварительно разогретой духовки. Индикатор на дисплее и звуковой сигнал сообщат владельцу, что нужная температура достигнута.

Духовой шкаф из коллекции Gorenje Ora Ito, www.gorenje.ru

В помещении с открытой планировкой, где кухня объединена с гостиной, важная роль отводится мощной вытяжке. Качественный прибор поможет сохранять воздух свежим, мгновенно удаляя лишние запахи и испарения. В коллекции Gorenje Ora-Ito представлены встраиваемые и каминные вытяжки в черном и белом исполнении. Три скорости в режиме отвода и рециркуляции обеспечивают эффективное очищение воздуха в большом помещении.

Супервместительная посудомоечная машина Gorenje Ora-Ito рассчитана на 16 комплектов посуды. Такой объем позволит хозяевам устроить самую грандиозную вечеринку, не беспокоясь о горе посуды. Управлять процессами легко и удобно при помощи сенсорного дисплея, а сама машина запоминает последние настройки. В числе других достоинств — 4 дополнительные программы и функция «Быстрое мытье». Удобная внутренняя камера с тремя корзинами предоставляет различные варианты загрузки посуды.

Roy Lichtenstein’s Interior. Red Lamps 1990

Идеальный дом – место, где красота и функциональность дополняют друг друга, а детали продуманы до мелочей. Современное понимание комфорта – это модная обстановка, наполненная интеллектуальной техникой, соответствующей последним веяниями дизайна и технологий. «Умные» приборы берут на себя сложные бытовые задачи, освобождая наше время для жизни, любимых занятий и семьи и друзей.