Рождественский венок от Анастасии Панибратовой

Традиционные венки я делаю на каждый новый год. Дарю их друзьям, украшаю свою квартиру, вешаю на входную дверь и не снимаю до весны. Но для ELLE DECORATION я решила сделать необычную вещь. Набросала список идей, правда основную роль в выборе темы сыграло время и те предметы, которые удалось найти.

Анастасия Панибратова, архитектор

Получилось два венка. Один из бокалов. Красные бокалы под шампанское отражают мое настроение, многие ассоциируют меня с красным цветом, в то же время красный – это ощущение нового года.

Этот венок супрематический. Мое увлечение авангардом находит отражение во всех моих работах. Супрематические композиции были основой для многих моих проектов еще в студенческие годы. А здесь мне хотелось создать такой венок, какой бы сделала Любовь Попова или Казимир Малевич или кто-то другой из представителей этого направления. Материалы собрались из разных мест. Белую основу я вырезала из пластика, который был под рукой. Сам рисунок сначала хотела сделать из детского конструктора, но в магазине поняла, что детали недостаточно качественные и не того масштаба, который бы отвечал моему замыслу.