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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

30 декабря 2016ЖУРНАЛ DECORATION №10 январь 2017

Рождественский венок от Анастасии Панибратовой

Праздничный декор от известного архитектора

Традиционные венки я делаю на каждый новый год. Дарю их друзьям, украшаю свою квартиру, вешаю на входную дверь и не снимаю до весны. Но для ELLE DECORATION я решила сделать необычную вещь. Набросала список идей, правда основную роль в выборе темы сыграло время и те предметы, которые удалось найти.

Анастасия Панибратова

Анастасия Панибратова, архитектор

Получилось два венка. Один из бокалов. Красные бокалы под шампанское отражают мое настроение, многие ассоциируют меня с красным цветом, в то же время красный – это ощущение нового года.

Дизайнерский венок
Дизайнерский венок

Этот венок супрематический. Мое увлечение авангардом находит отражение во всех моих работах. Супрематические композиции были основой для многих моих проектов еще в студенческие годы. А здесь мне хотелось создать такой венок, какой бы сделала Любовь Попова или Казимир Малевич или кто-то другой из представителей этого направления. Материалы собрались из разных мест. Белую основу я вырезала из пластика, который был под рукой. Сам рисунок сначала хотела сделать из детского конструктора, но в магазине поняла, что детали недостаточно качественные и не того масштаба, который бы отвечал моему замыслу.

Дизайнерский венок
Дизайнерский венок

В итоге я купила много элементов, традиционно использующихся в интерьере, и разобрала их на «молекулы». У меня получилась гора стеклянных плашек, полосочки из мрамора и нержавеющей стали. Затем добавилась коробка из-под украшений, детская игрушка, кусочек мозаики - все пошло в дело. Получился венок, который может провисеть на стене не только в канун рождественских праздников, а стать постоянным жителем вашего интерьера.

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