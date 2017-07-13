Путеводитель декоратора Ильи Сологубовского по Плёсу

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Специально для читателей ELLE DECORATION Илья составил путеводитель — как провести выходные в дивном русском городе на Волге
Считается, что Плёсу, одному из самых маленьких российских городов, 617 лет. Однако плёсский археолог Павел Травкин откопал артефакты более чем тысячелетней давности. В плёсской земле за неделю можно найти экспонатов на целый музей. При этом город, население которого было всегда в пределах двух-трех тысяч, мистическим образом сохранял свой микромир с самобытной культурой и даже со своим диалектом.
Илья Сологубовский — архитектор интерьеров, основатель «Студии Деко Интериорс».
Не удивляйтесь, если местные старожилы вас попросят… «отдаться». Вот так просто скажут: «Отдайс». В Плёсе это значит «подвинься». Cлово «убраться» значит разместиться в машине или помещении, а «примыться» — значит навести порядок. Ну и так далее. Но не будем вдаваться в тонкости местного диалекта, а совершим путешествие в этот дивный город, воспетый русским художником Исааком Левитаном.
Прелесть Плёса — в нетронутой набережной и ее архитектуре.
Главная достопримечательность Плёса — виды, открывающиеся с Соборной, Воскресенской гор и с горы Левитана. Здесь куда ни встань, куда ни направь объектив камеры — открытие для фото- или киноискусства. В свое время именно эти места вдохновляли великого пейзажиста Левитана. Кстати, 20 мая 2017 года пять шедевров художника, украденные взломщиками и найденные после трехлетних поисков, вернулись в музей его имени.
Прелесть Плёса — в нетронутой набережной и ее архитектуре. Тут вам расскажут легенду, как купцы из Кинешмы дали взятку чиновнику железнодорожного ведомства за решение протянуть железную дорогу не в Плёс, а в Кинешму. Это спасло Плёс от урбанизации. И хорошо, что так получилось.
Если вы устали от городской суеты, если вам необходима разрядка и смена ритма жизни и даже образа мыслей, то могу предложить идеальный вариант: трех- или четырехдневный escape, бегство от повседневности.
В Плёсе свои уникальные белые ночи. Так что не пропустите время отхода ко сну.
Советую выехать из Москвы по Ярославке, лучше очень рано, прямиком через Переславль-Залесский (это 1/3 пути), потом мимо Ростова Великого (это, считай, уже полпути) и Ярославля (это 2/3 пути). А затем сворачивайте около Костромы в сторону Плёса и считайте, что вы уже доехали. Когда будете въезжать в город, устройте конкурс среди пассажиров: кто первый из-за бугра и деревьев увидит Волгу. Ведь она всему начало — если рассматривать Плёс как аванпост Московского царства. Не было бы реки — и города не было бы.
Направляйтесь сразу в мини-отель «Гостевая усадьба Плёс», что в устье реки Шохонки в Соловьином овраге под раскидистыми липами. Как раз время обедать! Закажите дегустационный сет от шеф-повара Марины. Этим летом он в новом формате: волжская стерлядь и овощной сбор с плёсской грядки.
После обеда немного отдохните, наблюдая, как ярко окрашиваются и медленно угасают краски неба. Рядом с вами кто-то из постояльцев будет играть в увлекательную французскую игру петанк. Про интерьеры отеля говорить можно долго, но примечательно, что они украшены картинами плёсских художников: отца и сына Жуковых, Евгения и Глеба, Елены Лелековой, Василия Руги. Диво дивное! Кстати, эти работы может приобрести любой желающий.
Любоваться долгим желто-красным закатом и низко плывущими кучевыми облаками, где сливаются краски воды и неба, — стоит того, чтобы проехать 370 километров от Москвы. Если вспомните про ужин, читайте далее — «Ресторация». Кстати, в Плёсе свои уникальные белые ночи, так что не пропустите время отхода ко сну… Помимо этого отеля, можно остановиться в частном пансионе «Вишневый сад» или более статусном «Грандъ Сова». Но в сезон и при хорошей погоде рекомендую номера заказывать заранее!
Утром вас ждет домашний завтрак в саду на террасе «Усадьбы». А после завтрака поднимитесь по лестнице наверх в гости к Елене Маньенан, в ресторан «Частный визит», чтобы, взяв с собой ее изумительные пирожки, поехать дальше открывать потаенную Россию. Панорамный вид городка по ту сторону речки Шохонки в лучах восходящего солнца заиграет красками фасадов и крыш Заречья, утопающих в зелени, и простирающихся перед вами пейзажей горы Левитана.
После завтрака рекомендую погулять по Плёсу, дышать ровно и не торопиться, бродить и разглядывать дома, слушая рассказы главного архитектора плёсского музея-заповедника Светланы Зыряновой: «Вот мощение XVIII века, а вот уникальная резьба наличников, попробуй повтори». Можно выпить вкуснейшего кофе с маковым тортом и творожной кулейкой в «Кофейне Софьи Петровны Кувшинниковой». Упоительные на вкус, приготовленные по уникальным рецептам эклеры и трубочки с заварным кремом разбираются мгновенно. Кстати, сама кофейня расположена в здании дореволюционного бакалейного магазина Бакакиных, где, по местным преданиям, плесяне впервые увидели ананасы.
«Провинциальная АРТгалерея-М» — частный музей советского фарфора Ю.Б. Марушкина, ул. Никольская, 20.
Одно из самых приятных летних развлечений — пешие и велосипедные прогулки по Зобовскому лесу и окрестностям под оглушительное пение непуганых птиц и в окружении высоченных сосен. А вечером, когда поток туристов схлынет с набережной, спускайтесь из леса к Волге по «каменкам», булыжным мостовым, и вы получите, в полной мере впитаете ни с чем не сравнимое удовольствие. Кстати, «каменкам» тут сотни лет, они прекрасно сохранились, поэтому удобная обувь — залог приятных прогулок.
В кафе на набережной, получив от официанта «закатную» рюмку наливки или глоток брюта, вы увидите тот самый желто-красный закат второго дня. Лучшим для созерцания заката местом считается площадка в центре набережной, вокруг которой расположились «Кофейня Софьи Петровны Кувшинниковой», «Бар шампанского», ресторан «Дачный».
Уличные шедевры плёсской кулинарии — копченый лещ из многочисленных местных коптилен, местные сыры шевр и бурата, поверьте, превосходные. Более сытная еда уже в заведениях, где вы можете заказать стейк от местных фермеров. Если же вечер застал вас вдали от центра набережной, ступайте на ближайший «тычок» — так в Плёсе называют утесы над Волгой — и полюбуйтесь красотой плёсского заката.
Отель «Грандъ Сова». Среди прочего есть предложение провести «Ночь на сеновале», www.grandsova.ru
Ужинать можно и поздно, в зависимости от предпочтений — в уже перечисленных заведениях или на Торговой площади в «Пивном доме». Самое мощное впечатление произведет на вас ресторан «Частный визит», работающий до последнего посетителя. Пироги его уже известной вам хозяйки Елены Маньенан прорекламировал сам премьер-министр Дмитрий Медведев. Кроме пирогов, в «Частном визите» всего и всегда полно. Закажите домашние наливки, а все остальное, оригинальное и вкуснейшее, вам и так подадут. Во время смены блюд можно рассматривать на стенах и в альбомах фотографии знаменитостей, которые очень любят гостить в «Частном визите». Кроме удовольствий гастрономических, здесь можно получить и эстетическое наслаждение. Виды Плёса, открывающиеся с площадок «Частного визита», расположенных каскадом, впечатляют!
Русско-французский отель-ресторан «Частный визит» оформлен в стиле чеховской дачи, www.pless.ru
Плёс пленяет не только закатами и чудом спасенной аутентикой, но и тишиной, которую по ночам безбожно нарушают только соловьи. Лучшее время для этого соловьиного концерта — май и июнь. Лучшее место для неутоленной жажды тишины — все та же «Гостевая усадьба Плёс». Расположенный над речкой Шохонкой, в стороне от туристических маршрутов, этот мини-отель, как и атмосфера вокруг него, способствует не только душевному покою, но и вызывает вполне физическое ощущение счастья. Но Плёс нужно «пить» не сразу, а маленькими глотками, в каждом из которых непременно будет новая нота, новый штрих, новый оттенок. Удивительно, даже для завсегдатаев город нет-нет да и откроется новой стороной, неизведанным доселе колоритом.
Гением Плёса называют Левитана, символами города стали лучшие его картины, написанные в Плёсе: «Над вечным покоем», «Золотой Плёс», «Тихая обитель». В сезон в городе проходит череда культурных событий: Дачный музыкальный фестиваль имени Шаляпина (кстати, скоро на набережной великому певцу и плёсскому дачнику поставят памятник работы скульптора Рукавишникова), Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Тарковского (он в каком-то смысле был местным, ведь до его родового Юрьевца всего 100 верст), фестиваль моды «Льняная палитра», Международный веломарафон — 2-й по размаху в России.
«Гостевая усадьба Плёс» — мини-отель на восемь номеров, ул. Спуск Горы Свободы, 18.
В фестивальные дни город и его отели заполняются кинозвездами, художниками, мастерами оперной сцены, деятелями культуры. Город погружается в состояние нескончаемого праздника, набережная и городские заведения наполняются фланирующей публикой. Приятно встретить в толпе друга, которого не видел столько лет, но можешь встретить только в Плёсе.
«Кофейня Софьи Петровны Кувшинниковой», Советская набережная, 33.
Музей пейзажа со своей постоянной коллекцией и чередующимися выставками, Дом-музей Левитана — культовое место для всех, частный музей советского фарфора Марушкина, Исторический музей в Присутственных местах на Соборной горе. Следом за Левитаном место облюбовали и другие, в том числе современные художники, так что стоит познакомиться с их домами — выставками картин, к тому же они, как и истинные плесяне, гостеприимные хозяева, про них все всё знают, вас к ним отведут, дорогу покажут. Архитектурный колорит города создают и семь деревянных и каменных храмов.
В Плёсе сохранилась деревянная историческая застройка конца ХIХ — начала ХХ веков.
У каждого города в России — свой символ, свой оберег и хранитель. В Плёсе это кошка, на набережной ей даже установлен бронзовый памятник, а ее нос отполирован, как у собаки на станции метро «Площадь революции» в Москве. Кошки встречают вас везде и всюду — на «Знатной сторонке» они облюбовали себе целую деревенскую избу, гостей принимают, ласково мурлыча, даже собак они не обижают, но живут сами по себе.
Плёс — базовое место для ближних и относительно дальних путешествий. Лосиная ферма — в сторону Костромы, надо только переехать Волгу на пароме в Красном; страусиная — в Дунилово; готический замок купца Понизовкина в селе Красный Профинтерн — это на другом берегу, уже после Костромы; деревня Ногино в Подплёсье и мини-Петергоф, выстроенный на берегу пруда… Ну, Петергоф или не Петергоф, а место красивейшее, хоть и слегка запущенное. Тут же, в Подплёсье, экоферма «Знатная сторонка», знакомящая городских жителей с прелестями деревенского хозяйства. А уж дети точно будут в восторге!
Дом-музей художника Исаака Ильича Левитана, ул. Луначарского, 4/1.
Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука! Хорошо покататься на прогулочном катере по Волге, заказать индивидуальный трансфер на тот берег на «казанке», побывать на песчаных пляжах Гравкарьера. Можно арендовать небольшую моторную яхту с каютами и подняться по реке к Костроме или спуститься в Кинешму. Оба маршрута займут около четырех часов в одну сторону. Можно ограничиться ближним походом до островов, где гнездятся цапли.
В ресторанах готовят еду из свежих продуктов от местных фермеров.
Кстати, вид на Плёс со стороны Волги — это совсем другая картина. Из лодки, катера или яхты вы видите полную парадную панораму города, и это впечатляет. Думаю, что именно со стороны реки увидели красоту плёсских гор первоплаватели и решили остаться здесь навсегда.
Нарушают эту поэтическую идиллию три новых пляжных комплекса, которые пока не вписываются в картину городской среды, но будем надеяться, что это временно.
Мой совет — берите с собой фотоаппарат и видеокамеру, а также альбом для рисования или этюдник. Поверьте мне: из Плёса никто не уезжал, не став художником. Плёс способен пробудить любовь даже в самой не чувствительной к прекрасному натуре.
Городская усадьба в стиле модерн, постройка 1907 года.
Только не торопитесь и не пытайтесь познать Плёс за два-три часа! Плёс надо впитывать в себя медленно и глубоко, прочувствованно переживая каждое мгновение. Плёс вдыхают полной грудью, так, чтобы его воздух проник в самые потаенные уголки вашей души и придал вашей жизни вдали от Плёса новый смысл. «Рецепт счастья — надо добавить жизни созерцательности», — сказал классик. Как это сделать? Да просто — приезжайте в Плёс! И вы не пожалеете, ведь домой вы вернетесь отдохнувшими, с картинами русских художников, с домашними пирожками, соленьями и вареньями, а главное — с прекрасными воспоминаниями и улыбкой на лице.
Отдых в Плёсе — это еще и прогулки по Волге, рыбалка, катание на водных лыжах и ватрушках.