Путеводитель декоратора Ильи Сологубовского по Плёсу

Считается, что Плёсу, одному из самых маленьких российских городов, 617 лет. Однако плёсский археолог Павел Травкин откопал артефакты более чем тысячелетней давности. В плёсской земле за неделю можно найти экспонатов на целый музей. При этом город, население которого было всегда в пределах двух-трех тысяч, мистическим образом сохранял свой микромир с самобытной культурой и даже со своим диалектом.

Илья Сологубовский — архитектор интерьеров, основатель «Студии Деко Интериорс».

Пролог. Место, не тронутое временем

Не удивляйтесь, если местные старожилы вас попросят… «отдаться». Вот так просто скажут: «Отдайс». В Плёсе это значит «подвинься». Cлово «убраться» значит разместиться в машине или помещении, а «примыться» — значит навести порядок. Ну и так далее. Но не будем вдаваться в тонкости местного диалекта, а совершим путешествие в этот дивный город, воспетый русским художником Исааком Левитаном.

Прелесть Плёса — в нетронутой набережной и ее архитектуре.

Главная достопримечательность Плёса — виды, открывающиеся с Соборной, Воскресенской гор и с горы Левитана. Здесь куда ни встань, куда ни направь объектив камеры — открытие для фото- или киноискусства. В свое время именно эти места вдохновляли великого пейзажиста Левитана. Кстати, 20 мая 2017 года пять шедевров художника, украденные взломщиками и найденные после трехлетних поисков, вернулись в музей его имени. Прелесть Плёса — в нетронутой набережной и ее архитектуре. Тут вам расскажут легенду, как купцы из Кинешмы дали взятку чиновнику железнодорожного ведомства за решение протянуть железную дорогу не в Плёс, а в Кинешму. Это спасло Плёс от урбанизации. И хорошо, что так получилось.

Дорога в Плёс

Если вы устали от городской суеты, если вам необходима разрядка и смена ритма жизни и даже образа мыслей, то могу предложить идеальный вариант: трех- или четырехдневный escape, бегство от повседневности.

В Плёсе свои уникальные белые ночи. Так что не пропустите время отхода ко сну.

Советую выехать из Москвы по Ярославке, лучше очень рано, прямиком через Переславль-Залесский (это 1/3 пути), потом мимо Ростова Великого (это, считай, уже полпути) и Ярославля (это 2/3 пути). А затем сворачивайте около Костромы в сторону Плёса и считайте, что вы уже доехали. Когда будете въезжать в город, устройте конкурс среди пассажиров: кто первый из-за бугра и деревьев увидит Волгу. Ведь она всему начало — если рассматривать Плёс как аванпост Московского царства. Не было бы реки — и города не было бы.

По приезде

Направляйтесь сразу в мини-отель «Гостевая усадьба Плёс», что в устье реки Шохонки в Соловь­ином овраге под раскидистыми липами. Как раз время обедать! Закажите дегустационный сет от шеф-повара Марины. Этим летом он в новом формате: волжская стерлядь и овощной сбор с плёсской грядки. После обеда немного отдохните, наблюдая, как ярко окрашиваются и медленно угасают краски неба. Рядом с вами кто-то из постояльцев будет играть в увлекательную французскую игру петанк. Про интерьеры отеля говорить можно долго, но примечательно, что они украшены картинами плёсских художников: отца и сына Жуковых, Евгения и Глеба, Елены Лелековой, Василия Руги. Диво дивное! Кстати, эти работы может приобрести любой желающий.

Любоваться долгим желто-красным закатом и низко плывущими кучевыми облаками, где сливаются краски воды и неба, — стоит того, чтобы проехать 370 километров от Москвы. Если вспомните про ужин, читайте далее — «Ресторация». Кстати, в Плёсе свои уникальные белые ночи, так что не пропустите время отхода ко сну… Помимо этого отеля, можно остановиться в частном пансионе «Вишневый сад» или более статусном «Грандъ Сова». Но в сезон и при хорошей погоде рекомендую номера заказывать заранее!

Утро

Утром вас ждет домашний завтрак в саду на террасе «Усадьбы». А после завтрака поднимитесь по лестнице наверх в гости к Елене Маньенан, в ресторан «Частный визит», чтобы, взяв с собой ее изу­мительные пирожки, поехать дальше открывать потаенную Россию. Панорамный вид городка по ту сторону речки Шохонки в лучах восходящего солнца заиграет красками фасадов и крыш Заречья, утопающих в зелени, и простирающихся перед вами пейзажей горы Левитана.

Прогулки

После завтрака рекомендую погулять по Плёсу, дышать ровно и не торопиться, бродить и разглядывать дома, слушая рассказы главного архитектора плёсского музея-заповедника Светланы Зыряновой: «Вот мощение XVIII века, а вот уникальная резьба наличников, попробуй повтори». Можно выпить вкуснейшего кофе с маковым тортом и творожной кулейкой в «Кофейне Софьи Петровны Кувшинниковой». Упоительные на вкус, приготовленные по уникальным рецептам эклеры и трубочки с заварным кремом разбираются мгновенно. Кстати, сама кофейня расположена в здании дореволюционного бакалейного магазина Бакакиных, где, по местным преданиям, плесяне впервые увидели ананасы.

«Провинциальная АРТгалерея-М» — частный музей советского фарфора Ю.Б. Марушкина, ул. Никольская, 20.

Одно из самых приятных летних развлечений — пешие и велосипедные прогулки по Зобовскому лесу и окрестностям под оглушительное пение непуганых птиц и в окружении высоченных сосен. А вечером, когда поток туристов схлынет с набережной, спускайтесь из леса к Волге по «каменкам», булыжным мостовым, и вы получите, в полной мере впитаете ни с чем не сравнимое удовольствие. Кстати, «каменкам» тут сотни лет, они прекрасно сохранились, поэтому удобная обувь — залог приятных прогулок.

Ресторация

В кафе на набережной, получив от официанта «закатную» рюмку наливки или глоток брюта, вы увидите тот самый желто-красный закат второго дня. Лучшим для созерцания заката местом считается площадка в центре набережной, вокруг которой расположились «Кофейня Софьи Пет­ровны Кувшинниковой», «Бар шампанского», ресторан «Дачный». Уличные шедевры плёсской кулинарии — копченый лещ из многочисленных местных коптилен, местные сыры шевр и бурата, поверьте, превосходные. Более сытная еда уже в заведениях, где вы можете заказать стейк от местных фермеров. Если же вечер застал вас вдали от центра набережной, ступайте на ближайший «тычок» — так в Плёсе называют утесы над Волгой — и полюбуйтесь красотой плёсского заката.

Отель «Грандъ Сова». Среди прочего есть предложение провести «Ночь на сеновале», www.grandsova.ru

Ужинать можно и поздно, в зависимости от предпочтений — в уже перечисленных заведениях или на Торговой площади в «Пивном доме». Самое мощное впечатление произведет на вас ресторан «Частный визит», работающий до последнего посетителя. Пироги его уже известной вам хозяйки Елены Маньенан прорекламировал сам премьер-министр Дмитрий Медведев. Кроме пирогов, в «Частном визите» всего и всегда полно. Закажите домашние наливки, а все остальное, оригинальное и вкуснейшее, вам и так подадут. Во время смены блюд можно рассматривать на стенах и в альбомах фотографии знаменитостей, которые очень любят гостить в «Частном визите». Кроме удовольствий гастрономических, здесь можно получить и эстетическое наслаждение. Виды Плёса, открывающиеся с площадок «Частного визита», расположенных каскадом, впечатляют!

Русско-французский отель-ресторан «Частный визит» оформлен в стиле чеховской дачи, www.pless.ru

Как «испить» Плёс

Плёс пленяет не только закатами и чудом спасенной аутентикой, но и тишиной, которую по ночам безбожно нарушают только соловьи. Лучшее время для этого соловьиного концерта — май и июнь. Лучшее место для неутоленной жажды тишины — все та же «Гостевая усадьба Плёс». Расположенный над речкой Шохонкой, в стороне от туристических маршрутов, этот мини-отель, как и атмосфера вокруг него, способствует не только душевному покою, но и вызывает вполне физическое ощущение счастья. Но Плёс нужно «пить» не сразу, а маленькими глотками, в каждом из которых непременно будет новая нота, новый штрих, новый оттенок. Удивительно, даже для завсегдатаев город нет-нет да и откроется новой стороной, неизведанным доселе колоритом.

Культурная жизнь

Гением Плёса называют Левитана, символами города стали лучшие его картины, написанные в Плёсе: «Над вечным покоем», «Золотой Плёс», «Тихая обитель». В сезон в городе проходит череда культурных событий: Дачный музыкальный фестиваль имени Шаляпина (кстати, скоро на набережной великому певцу и плёсскому дачнику поставят памятник работы скульптора Рукавишникова), Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Тарковского (он в каком-то смысле был местным, ведь до его родового Юрьевца всего 100 верст), фестиваль моды «Льняная палитра», Международный веломарафон — 2-й по размаху в России.

«Гостевая усадьба Плёс» — мини-отель на восемь номеров, ул. Спуск Горы Свободы, 18.

В фестивальные дни город и его отели заполняются кинозвездами, художниками, мастерами оперной сцены, деятелями культуры. Город погружается в состояние нескончаемого праздника, набережная и городские заведения наполняются фланирующей публикой. Приятно встретить в толпе друга, которого не видел столько лет, но можешь встретить только в Плёсе.

«Кофейня Софьи Петровны Кувшинниковой», Советская набережная, 33.

Музеи и памятники

Музей пейзажа со своей постоянной коллекцией и чередующимися выставками, Дом-музей Левитана — культовое место для всех, частный музей советского фарфора Марушкина, Исторический музей в Присутственных местах на Соборной горе. Следом за Левитаном место облюбовали и другие, в том числе современные художники, так что стоит познакомиться с их домами — выставками картин, к тому же они, как и истинные плесяне, гостеприимные хозяева, про них все всё знают, вас к ним отведут, дорогу покажут. Архитектурный колорит города создают и семь деревянных и каменных храмов.

В Плёсе сохранилась деревянная историческая застройка конца ХIХ — начала ХХ веков.

У каждого города в России — свой символ, свой оберег и хранитель. В Плёсе это кошка, на набережной ей даже установлен бронзовый памятник, а ее нос отполирован, как у собаки на станции метро «Площадь революции» в Москве. Кошки встречают вас везде и всюду — на «Знатной сторонке» они облюбовали себе целую деревенскую избу, гостей принимают, ласково мурлыча, даже собак они не обижают, но живут сами по себе.

Путешествие только начинается

Плёс — базовое место для ближних и относительно дальних путешествий. Лосиная ферма — в сторону Костромы, надо только переехать Волгу на пароме в Красном; страусиная — в Дунилово; готический замок купца Понизовкина в селе Красный Профинтерн — это на другом берегу, уже после Костромы; деревня Ногино в Подплёсье и мини-Петергоф, выстроенный на берегу пруда… Ну, Петергоф или не Петергоф, а место красивейшее, хоть и слегка запущенное. Тут же, в Подплёсье, экоферма «Знатная сторонка», знакомящая городских жителей с прелестями деревенского хозяйства. А уж дети точно будут в восторге!

Дом-музей художника Исаака Ильича Левитана, ул. Луначарского, 4/1.

Водный Плёс

Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука! Хорошо покататься на прогулочном катере по Волге, заказать индивидуальный трансфер на тот берег на «казанке», побывать на песчаных пляжах Гравкарьера. Можно арендовать небольшую моторную яхту с каютами и подняться по реке к Костроме или спуститься в Кинешму. Оба маршрута займут около четырех часов в одну сторону. Можно ограничиться ближним походом до островов, где гнездятся цапли.

В ресторанах готовят еду из свежих продуктов от местных фермеров.

Кстати, вид на Плёс со стороны Волги — это совсем другая картина. Из лодки, катера или яхты вы видите полную парадную панораму города, и это впечатляет. Думаю, что именно со стороны реки увидели красоту плёсских гор первоплаватели и решили остаться здесь навсегда. Нарушают эту поэтическую идиллию три новых пляжных комплекса, которые пока не вписываются в картину городской среды, но будем надеяться, что это временно.

Вместо эпилога

Мой совет — берите с собой фотоаппарат и видео­камеру, а также альбом для рисования или этюдник. Поверьте мне: из Плёса никто не уезжал, не став художником. Плёс способен пробудить любовь даже в самой не чувствительной к прекрасному натуре.

Городская усадьба в стиле модерн, постройка 1907 года.

Только не торопитесь и не пытайтесь познать Плёс за два-три часа! Плёс надо впитывать в себя медленно и глубоко, прочувствованно переживая каждое мгновение. Плёс вдыхают полной грудью, так, чтобы его воздух проник в самые потаенные уголки вашей души и придал вашей жизни вдали от Плёса новый смысл. «Рецепт счастья — надо добавить жизни созерцательности», — сказал классик. Как это сделать? Да просто — приезжайте в Плёс! И вы не пожалеете, ведь домой вы вернетесь отдохнувшими, с картинами русских художников, с домашними пирожками, соленьями и вареньями, а главное — с прекрасными воспоминаниями и улыбкой на лице.