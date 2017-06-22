Полный релакс! Топ-10 летних диванов и лежанок для отдыха на природе

Лежак Gio, дизайн итальянского архитектора Антонио Читтерио для B&B Italia - идеальный вариант для отдыха на террасе. Влагоотталкивающая обивка сидений позволяет поставить его и в саду.

Модульная конструкция Bikini Island марки Moroso включает диван, который можно сориентировать на две стороны, столики, встроенные секции для хранения книг и журналов, перегородки со шторками, кадки для цветов и множество других элементов! Их можно составлять вместе и комбинировать по желанию. Автор идеи - дизайнер Вернер Айсслингер.

Подвесная лежанка-качели Swing Rest - бестселлер марки Dedon. Широкое округлое сидение дополнено мягкой спинкой из множества подушек (вся конструкция по форме напоминает люльку). На эти качели можно как присесть, так и прилечь!

Модель BRIXX придумала дизайнер Лоренца Боццоли для марки Dedon. Вы вольны выстраивать модули по своему желанию, добавлять пуфы и журнальные столики. Если обычно марка отдает предпочтение плетеным основаниям мебели, то в данном случае каркасы сидений полностью обтянуты текстилем!

Новинка 2017 года - диван Ray из коллекции outdoor Антонио Читтерио для марки B&B Italia. Обивка влагоотталкивающая. Модель доступна и в ярко-бирюзовой гамме!

В этом году итальянская марка Giorgetti, специализирующаяся на мебели высочайшего качества из дерева, выпустила первую коллекцию для сада. Диван Apsara разработал дизайнерский дуэт Роберто и Людовика Паломба. Особенность модели - необычное основание в виде деревянных реек.

В новую коллекцию мебели для сада и террас итальянской марки Minotti вошли и диваны, и кресла, и столики, и удобные пуфы. Наши фавориты -состоящий из изогнутых полукругом модулей диван Florida и кресла Colette, дизайн Родольфо Дордони.

Диван Berlin Loft, дизайн Томаса Мюллера и Йорга Вульфа, Ligne Roset. Выбирая обивочную ткань, авторы поддержали модный тренд - тропический принт!

Новая коллекция для сада марки Unopiù - модульный диван Deauville. Производители рекомендуют дополнить композицию садовой конструкцией с крышей, одновременно обеспечивающей тень в жаркую погоду и вечернее освещение. В Shelter Pergola встроены светильники-Led.