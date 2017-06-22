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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

22 июня 2017

Полный релакс! Топ-10 летних диванов и лежанок для отдыха на природе

Как провести летний день? В солнечную погоду идеальный вариант - вынести мебель на террасу или в сад, где можно устроиться поуютнее вместе с освежающим коктейлем. Выбираем самые удобные диваны и лежанки из коллекций outdoor.

Диван

Лежак Gio, дизайн итальянского архитектора Антонио Читтерио для B&B Italia - идеальный вариант для отдыха на террасе. Влагоотталкивающая обивка сидений позволяет поставить его и в саду.

Диван

Модульная конструкция Bikini Island марки Moroso включает диван, который можно сориентировать на две стороны, столики, встроенные секции для хранения книг и журналов, перегородки со шторками, кадки для цветов и множество других элементов! Их можно составлять вместе и комбинировать по желанию. Автор идеи - дизайнер Вернер Айсслингер.

Качели

Подвесная лежанка-качели Swing Rest - бестселлер марки Dedon. Широкое округлое сидение дополнено мягкой спинкой из множества подушек (вся конструкция по форме напоминает люльку). На эти качели можно как присесть, так и прилечь!

Диван

Модель BRIXX придумала дизайнер Лоренца Боццоли для марки Dedon. Вы вольны выстраивать модули по своему желанию, добавлять пуфы и журнальные столики. Если обычно марка отдает предпочтение плетеным основаниям мебели, то в данном случае каркасы сидений полностью обтянуты текстилем!

Диван

Новинка 2017 года - диван Ray из коллекции outdoor Антонио Читтерио для марки B&B Italia. Обивка влагоотталкивающая. Модель доступна и в ярко-бирюзовой гамме!

Диван

В этом году итальянская марка Giorgetti, специализирующаяся на мебели высочайшего качества из дерева, выпустила первую коллекцию для сада. Диван Apsara разработал дизайнерский дуэт Роберто и Людовика Паломба. Особенность модели - необычное основание в виде деревянных реек.

Диван

В новую коллекцию мебели для сада и террас итальянской марки Minotti вошли и диваны, и кресла, и столики, и удобные пуфы. Наши фавориты -состоящий из изогнутых полукругом модулей диван Florida и кресла Colette, дизайн Родольфо Дордони.

Диван

Диван Berlin Loft, дизайн Томаса Мюллера и Йорга Вульфа, Ligne Roset. Выбирая обивочную ткань, авторы поддержали модный тренд - тропический принт!

Диван

Новая коллекция для сада марки Unopiù - модульный диван Deauville. Производители рекомендуют дополнить композицию садовой конструкцией с крышей, одновременно обеспечивающей тень в жаркую погоду и вечернее освещение. В Shelter Pergola встроены светильники-Led.

Диван

Диван Greenlife линии Outdoor марки Visionnaire, дизайн Маурицио Манцони и Роберто Тапинасси - одна из самых ярких моделей из новой коллекции бренда. Отделка - кожа и водоотталкивающие ткани.

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