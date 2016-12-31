Открытки на Новый год своими руками: пошаговая инструкция

Скажем честно — покупные открытки с их пошлыми шутками и штампованными рисунками порядком всем надоели. Они не трогают душу, не поражают креативом, их не хочется бережно хранить в шкатулке с памятными сувенирами, да и в целом их предназначение сейчас непонятно. Другое дело — красивые открытки на Новый год своими руками. Оригинально, уникально, душевно и для дарящего почти ничего не стоят. А для получателя, как известно, дорог не подарок — дорого внимание. Так почему бы не сделать открытку на Новый 2017 год своими руками? Как именно — показывает нам пошагово Елена Жинжикова, фоторедактор и автор вдохновляющего Instagram-блога @elenchristmas.