Открытки на Новый год своими руками: пошаговая инструкция

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Даже если в последний раз вы мастерили что-то в детском саду, вам не составит большого труда изготовить эту эффектную поздравительную карточку
Елена Жинжикова, автор блога в Instagram @elenchristmas
Скажем честно — покупные открытки с их пошлыми шутками и штампованными рисунками порядком всем надоели. Они не трогают душу, не поражают креативом, их не хочется бережно хранить в шкатулке с памятными сувенирами, да и в целом их предназначение сейчас непонятно. Другое дело — красивые открытки на Новый год своими руками. Оригинально, уникально, душевно и для дарящего почти ничего не стоят. А для получателя, как известно, дорог не подарок — дорого внимание. Так почему бы не сделать открытку на Новый 2017 год своими руками? Как именно — показывает нам пошагово Елена Жинжикова, фоторедактор и автор вдохновляющего Instagram-блога @elenchristmas.
Что понадобится: цветная бумага, цветной картон, ножницы, линейка, маркер, карандаш, самоклеящиеся стразы, двусторонний объемный скотч, любой новогодний декор (в нашем случае снежинки).
Как сделать открытки на новый год своими руками (инструкция с фото):
1. Нарисуйте форму круглого елочного шара;
2. Вырежьте 3 шарика из разноцветной бумаги;
3. Используя скотч, закрепите на один из шаров декоративную снежинку;
4. Приклейте к однотонному шару стразы;
5. Вырежьте из картона основу для открытки 12 на 24 см и при помощи линейки сложите пополам (линейка поможет сделать сгиб более аккуратным);
6. Нарисуйте маркером 3 вертикальные линии разной длины;
7. При помощи объемного скотча приклейте готовые шары к линиям. Создаем эффект висящих на веревочке елочных игрушек;
8. Последние штрихи: можно сделать поздравительную надпись и добавить блесток и страз — по желанию. Открытка на Новый год своими руками готова!
Фотограф: Дмитрий Огнев
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