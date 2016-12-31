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31 декабря 2016

Открытки на Новый год своими руками: пошаговая инструкция

Даже если в последний раз вы мастерили что-то в детском саду, вам не составит большого труда изготовить эту эффектную поздравительную карточку

Елена Жинжикова @elenchristmas

Елена Жинжикова, автор блога в Instagram @elenchristmas

Скажем честно — покупные открытки с их пошлыми шутками и штампованными рисунками порядком всем надоели. Они не трогают душу, не поражают креативом, их не хочется бережно хранить в шкатулке с памятными сувенирами, да и в целом их предназначение сейчас непонятно. Другое дело — красивые открытки на Новый год своими руками. Оригинально, уникально, душевно и для дарящего почти ничего не стоят. А для получателя, как известно, дорог не подарок — дорого внимание. Так почему бы не сделать открытку на Новый 2017 год своими руками? Как именно — показывает нам пошагово Елена Жинжикова, фоторедактор и автор вдохновляющего Instagram-блога @elenchristmas.

Что понадобится: цветная бумага, цветной картон, ножницы, линейка, маркер, карандаш, самоклеящиеся стразы, двусторонний объемный скотч, любой новогодний декор (в нашем случае снежинки).

открытки на новый год своими руками

Как сделать открытки на новый год своими руками (инструкция с фото):

1. Нарисуйте форму круглого елочного шара;

Открытки на новый год 2017 своими руками

2. Вырежьте 3 шарика из разноцветной бумаги;

Сделать открытку на новый год своими руками

3. Используя скотч, закрепите на один из шаров декоративную снежинку;

Открытки на новый год своими руками фото

4. Приклейте к однотонному шару стразы;

Красивые открытки на новый год своими руками

5. Вырежьте из картона основу для открытки 12 на 24 см и при помощи линейки сложите пополам (линейка поможет сделать сгиб более аккуратным);

открытки на новый год своими руками фото 2017

6. Нарисуйте маркером 3 вертикальные линии разной длины;

Открытка своими руками на новый год петуха

7. При помощи объемного скотча приклейте готовые шары к линиям. Создаем эффект висящих на веревочке елочных игрушек;

открытки на новый год своими руками фото 1

8. Последние штрихи: можно сделать поздравительную надпись и добавить блесток и страз — по желанию. Открытка на Новый год своими руками готова!


открытки на новый год своими руками фото 2

Фотограф: Дмитрий Огнев

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