Новинки для детских комнат

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Что нового придумали дизайнеры мебели и игрушек, стремясь порадовать подрастающее поколение
Итальянская фабрика Marzotto выпустила новые шерстяные пледы с эксклюзивным дизайном для России. Нежные детские принты для мальчиков и девочек исполнены с большой любовью и отлично развивают воображение, а мягкая текстура оказывает положительное влияние на развитие тактильных ощущений у детей.
www.marzottohome.ru, 4900 руб.
Невероятно, но постельное белье Dynamic Color от португальской фабрики More Textile меняет цвет от прикосновения! Термохромные пигменты реагируют на повышение температуры и окрашивают ткань в белый цвет, оставляя причудливые силуэты и рисунки. Еще никогда не было так легко уговорить ребенка отправиться спать.
В магазинах Küchenland Home с сентября
Для детей-любителей строить шалаши из стульев, подушек и любых других подручных средств компания Doody Woody придумала кровать-домик. И теперь именно там будет располагаться легендарная пиратская база, штаб отважных астронавтов или крепость могучих средневековых рыцарей!
www.doodywoody.ru, от 25000 руб.
Мягкий зоопарк на стенах от российского производителя «Лавка’Ч Звери в интерьере». При изготовлении жизнерадостного шерстяного декора ни одного животного не пострадало.
www.lavkach.com, от 4000 руб.
Набор «внимательной» посуды от датского бренда Bloomingville не даст деткам заскучать во время обеда. Теперь каша и суп будут съедены без остатка!
www.storeofdecor.ru, от 650 руб.