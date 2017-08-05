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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    05 августа 2017

    Новинки для детских комнат

    Что нового придумали дизайнеры мебели и игрушек, стремясь порадовать подрастающее поколение

    плед Zoo Marzotto

    Итальянская фабрика Marzotto выпустила новые шерстяные пледы с эксклюзивным дизайном для России. Нежные детские принты для мальчиков и девочек исполнены с большой любовью и отлично развивают воображение, а мягкая текстура оказывает положительное влияние на развитие тактильных ощущений у детей.

    www.marzottohome.ru, 4900 руб.

    More Textile постельное белье

    Невероятно, но постельное белье Dynamic Color от португальской фабрики More Textile меняет цвет от прикосновения! Термохромные пигменты реагируют на повышение температуры и окрашивают ткань в белый цвет, оставляя причудливые силуэты и рисунки. Еще никогда не было так легко уговорить ребенка отправиться спать.

    В магазинах Küchenland Home с сентября

    Doody Woody кровать-домик

    Для детей-любителей строить шалаши из стульев, подушек и любых других подручных средств компания Doody Woody придумала кровать-домик. И теперь именно там будет располагаться легендарная пиратская база, штаб отважных астронавтов или крепость могучих средневековых рыцарей!

    www.doodywoody.ru, от 25000 руб.

    лавкач маски звери

    Мягкий зоопарк на стенах от российского производителя «Лавка’Ч Звери в интерьере». При изготовлении жизнерадостного шерстяного декора ни одного животного не пострадало.

    www.lavkach.com, от 4000 руб.

    детская посуда Bloomingville

    Набор «внимательной» посуды от датского бренда Bloomingville не даст деткам заскучать во время обеда. Теперь каша и суп будут съедены без остатка!

    www.storeofdecor.ru, от 650 руб.

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