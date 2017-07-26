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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    26 июля 2017Чесова Полина

    Минималистский интерьер в Москве

    Бюро ААarchitect оформило городские апартаменты для московского бизнесмена в стиле «холостяцкий аскетизм»

    «Холодный синий цвет штор и серый пол — не самое популярное сочетание в нашем суровом климате. Но если правильно подобрать оттенки, то оно получается не холодным, а свежим, — говорит профессиональный художник-декоратор Алиса Лобанова из компании ААarhitect. — Помимо меня над этим проектом работали архитектор Анна Сахарова и дизайнер Александр Юдин.

    минималистский интерьер

    Фрагмент спальни. Подвесной светильник, Vibia. Столик, Draenert.Стены во всей квартире покрыты краской, Little Greene.

    ФОТОЕвгений Лучин

    Поэтому мы могли экспериментировать с цветом, скажем так, без ущерба для хозяев. В случае с этим интерьером для полного комфорта достаточно было добавить несколько предметов теплой охристо-коричневой гаммы. Потолок не белый, а на несколько оттенков светлее стен. Так пространство воспринимается мягче.

    минималистский интерьер

    Гостиная. Диван, Rolf Benz. Кресло, Cor. Стол и пуф, B&B Italia/Maxalto. Светильники, Arteriors. Ковер сделан по эскизам Алисы Лобановой специально для этого проекта. Вазы куплены на блошином рынке.

    ФОТОЕвгений Лучин

    При этом оттенки синего, стального и голубого не просто дань европейской моде, они символизируют собой чистое небо, свободу и высоту. Именно такое ощущение от интерьера хотел получить хозяин».

    минималистский интерьер

    Барная стойка выполняет функцию дополнительной рабочей поверхности кухни. Барные стулья, Rolf Benz. В гостиной белая тумба, Interlübke.

    ФОТОЕвгений Лучин

    Квартира площадью 120 квадратных метров расположена в новом доме. Московский бизнесмен купил ее в качестве городских апартаментов, чтобы останавливаться в рабочие дни. «По желанию заказчика сделана максимально открытая планировка — своего рода мастерская современного художника. К слову, подбор предметов искусства стал одним из самых важных этапов работы.

    минималистский интерьер

    Вид из столовой на кухню. Обеденный стол, Rolf Benz. Стулья, Cassina. Люстра, Arteriors. Кухня, Eggersmann.

    ФОТОЕвгений Лучин

    Какие-то произведения покупались под интерьер, другие, как, например, картины в спальне, найденные в галерее в Америке, сами становились отправной точкой оформления комнаты, — говорят архитекторы. — Нам повезло попасть в квартиру на этапе, когда можно было изменить высоту окон.

    минималистский интерьер

    Комод, Draenert. Настольные лампы, Arteriors.

    ФОТОЕвгений Лучин

    Мы сделали их от пола до потолка, и пространство сразу обрело более современный вид — под стать архитектуре здания в форме скрученной стеклянной башни.

    минималистский интерьер

    Фрагмент гостиной. Стеллаж, Interlübke. Кресло, Cor. Стол, B&B Italia/Maxalto.

    ФОТОЕвгений Лучин

    Мебель выбирали по принципу сочетания легкости и брутальности в одном предмете и с учетом того, что владелец — настоящий перфекционист. Аксессуаров много, но ничто не отвлекает взгляд. Кухня с бетонными фасадами выглядит продолжением стены, облицованной керамогранитом. Учитывая, что в главном зале собрано сразу три функции — кухня-бар, столовая и диванная зона, подобное единство необходимо.

    минималистский интерьер

    Ванная комната. Смеситель, Hansgrohe. Раковина, Glass Design. Керамогранит, Porcelanosa.

    ФОТОЕвгений Лучин

    При этом в каждой зоне есть свой акцент, будь то белый футуристический стол или ряд подвесных светильников. И если в основу интерьера легло ощущение свободы и высоты, то оно не должно покидать нас ни днем, ни ночью. Поэтому у кровати есть один секрет.

    минималистский интерьер

    Спальня. Картины, купленные в галерее в Америке, послужили отправной точкой для декорирования пространства и получили продолжение в виде круглых подвесных светильников, Vibia. Столики, Draenert. Кровать, Wittmann. Шторы, Dedar.

    ФОТОЕвгений Лучин

    Благодаря скрытым ножкам и встроенной подсветке она буквально парит в воздухе того самого оттенка неба, заданного еще на первых эскизах». www.aaarchitect.ru

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