Морская прогулка: парусники и яхты от известных дизайнеров

Яхта Sanlorenzo SX88, дизайн Пьеро Лиссони

Яхта Sanlorenzo SX88, дизайн Пьеро Лиссони (2017)

В мае 2017 года был анонсирован новый проект судостроительной верфи Sanlorenzo, который журналисты сразу окрестили «кроссовером» в мире моторных яхт, а сами разработчики – «открытием Коперника». Речь идет о 27-метровой моторной модели Sanlorenzo SX88, в которой впервые в истории яхтостроения объеденены экспедиционный класс и комфорт-класс. Над экстерьерами яхты работало архитектурное бюро Officina Italiana Design, а интерьеры оформил Пьеро Лиссони. Его дизайн-проект предусматривает много «воздуха», открытых пространств и стекла, которое визуальное облегчает конструкцию. Главная палуба полностью лишена дверей и перегородок и представляет собой просторное единое помещение. Яхта будет спущена на воду в августе 2017 года и будет официально представлена публике на яхтенном фестивале в Каннах. А Пьеро Лиссони уже работает над двумя другими моделями этой серии: SX 72 и SX 104.

Яхта Sanlorenzo SX88, дизайн Пьеро Лиссони

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Яхта Sanlorenzo SX88, дизайн Пьеро Лиссони Яхта Sanlorenzo SX88, дизайн Пьеро Лиссони Яхта Sanlorenzo SX88, дизайн Пьеро Лиссони Яхта Sanlorenzo SX88, дизайн Пьеро Лиссони Яхта Sanlorenzo SX88, дизайн Пьеро ЛиссониЯхта Sanlorenzo SX88, дизайн Пьеро Лиссони Яхта Sanlorenzo SX88, дизайн Пьеро Лиссони Яхта Sanlorenzo SX88, дизайн Пьеро Лиссони Яхта Sanlorenzo SX88, дизайн Пьеро Лиссони

Яхта Sanlorenzo SD112 Kathleen, дизайн Антонио Читтерио (2016)

Яхта Sanlorenzo SD112 Kathleen, дизайн Антонио Читтерио

Совместный проект с Пьеро Лиссони не первая коллаборация верфи Sanlorenzo со звездами мирового дизайна. В прошлом году компания спустила на воду супер-яхту SD112 Kathleen, созданную совместно с дизайн-студией Citterio Viel. Это первый «яхтенный» проект Антонио Читтерио, который прежде никогда не оформлял интерьеры для кораблей. Яхта строилась для частного клиента – заказчиком выступила пара из Шотландии, для которой была полностью переделана планировка. На верхней палубе образовалось две обеденных зоны (крытая и открытая), на главной палубе разместилась просторная зона отдыха, центральное место в которой занимает еще одна работа Антонио Читтерио – уютный диван Grandemare фабрики Flexform.

Яхта Sanlorenzo SD112 Kathleen, дизайн Антонио Читтерио, зона отдыха

Яхта Sanlorenzo SD112 Kathleen, дизайн Антонио Читтерио, верхняя палуба

Яхта Jazz Yacht, дизайн Захи Хадид (2013)

Яхта Jazz Yacht, дизайн Захи Хадид

Отметилась в области яхтостроения и звездный архитектор и дизайнер Заха Хадид: в 2013 году она работала над проектом серии супер-яхт Unique Circle Yachts для немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss. Всего было разработано шесть моделей класса-люкс, однако истинной звездой серии стала шикарная 128-метровая Jazz Yacht. Судно отличается характерным для Захи Хадид динамичным ультрасовременным дизайном как экстерьера, так и интерьеров. Снаружи оно напоминает капсулу космического корабля из фантастического боевика, внутри – белоснежное пространство с футуристичной мебелью авторства все той же Захи Хадид. Как и многие концепты легендарного архитектора и лауреата Притцкеровской премии, этот проект пока не реализован и ждет, когда наступит его время.

Яхта Jazz Yacht, дизайн Захи Хадид, интерьер

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Яхта Jazz Yacht, дизайн Захи Хадид Яхта Jazz Yacht, дизайн Захи Хадид Яхта Jazz Yacht, дизайн Захи Хадид Яхта Jazz Yacht, дизайн Захи Хадид Яхта Jazz Yacht, дизайн Захи Хадид Яхта Jazz Yacht, дизайн Захи Хадид Яхта Jazz Yacht, дизайн Захи Хадид Яхта Jazz Yacht, дизайн Захи Хадид Яхта Jazz Yacht, дизайн Захи Хадид

Яхта Venus Стива Джобса, дизайн Филиппа Старка (2012)

Яхта Venus Стива Джобса, дизайн Филиппа Старка

Venus, пожалуй, единственная яхта в мире, удостоившаяся собственной странички в Википедии. Неудивительно, учитывая, что заказчиком выступал Стив Джобс, а над дизайном судна работал Филипп Старк. Для Джобса этот проект стал своего рода лебединой песней – он лично курировал работу и вносил правки в дизайн, в результате чего работа над судном затянулась на пять лет. В итоге получилась настоязщая «икона минимализма», где функциональность сочетается с эстетикой. В интерьере нет ни одной лишней детали, как говорит сам Старк » здесь все по минимуму и даже меньше». Управление яхтой осуществляется с помощью семи компьютеров iMac, устрановленных на капитанском мостике. До завершения проекта основатель корпорации Appleне дожил: яхта была спущена на воду в октябре 2012 года, спустя год после его смерти.

Яхта Venus Стива Джобса, дизайн Филиппа Старка

Яхта "А" Андрея Мельниченко, дизайн Филиппа Старка (2008)

Яхта "А" Андрея Мельниченко, дизайн Филиппа Старка

Яхта для Стива Джобса – не единственный яхтенный проект звездного дизайнера Филиппа Старка. Несколькими годами раньше он спроектировал 119-метровую моторную яхту «А» для российского миллионера Андрея Мельниченко и его жены Александры, с которыми он давно водит дружбу. На этот раз работа шла гораздо быстрее: говорят, Старк нарисовал эскиз всего за три с половиной часа. Форма судна напоминает подводную лодку, хотя сам создатель утверждает, что источником вдохновения для него служил подводный мир, и яхта похожа на гигантскую рыбу или кита – и даже точно также не оставляет после себя волн. Внутри – четыре больших каюты, которые с помощью раздвижных перегородок могут трансформироваться в шесть люксов. В отделке использованы натуральные материалы (дерево, стекло, кожа акулы и крокодила), а в оформлении внутреннего пространства – произведения искусства из личной коллекции Мельниченко. В частности, говорят о редких подлинниках Клода Моне.Строительство велось на верфях Blohm+Voss в Германии и закончилось в 2008 году.

Яхта "А" Андрея Мельниченко, дизайн Филиппа Старка, палуба

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Яхта "А" Андрея Мельниченко, дизайн Филиппа Старка Яхта "А" Андрея Мельниченко, дизайн Филиппа Старка Яхта "А" Андрея Мельниченко, дизайн Филиппа Старка Яхта "А" Андрея Мельниченко, дизайн Филиппа Старка Яхта "А" Андрея Мельниченко, дизайн Филиппа Старка Яхта "А" Андрея Мельниченко, дизайн Филиппа Старка Яхта "А" Андрея Мельниченко, дизайн Филиппа Старка

Кстати, яхтенный парк российского олигарха должен был пополниться в этом году еще одной супер-яхтой «А» – на этот раз парусной, самой большой (и одной из самых дорогих) в мире. Яхта строилась для него на судоверфи в Германии и в настоящее время проходит морские испытания. Однако из-за нарушений условий контракта Мельниченко пока ее так и не получил. Интерьеры судна держатся в большом секрете и обещают быть образцом высокого дизайна: по слухам над проектом сначала работал Жак Гарсиа, а потом Филипп Старк.

Парусная яхта "А" Андрея Мельниченко на морских испытаниях

Яхта Ocean Emerald, дизайн Нормана Фостера (2009)

Яхта Ocean Emerald, дизайн Нормана Фостера

Ocean Emerald («Океанский Изумруд») – первая из четырех супер-яхт, спроектированных для YachtPlus лондоским архитектором Норманом Фостером и спущенная на воду в апреле 2009 года. Она имеет в длину 41 метр, оборудована огромной VIP и четырьмя гостевыми каютами, рассчитанными на 12 гостей, а также четырьмя служебными каютами для семи членов экипажа. Вся мебель на корабле от фабрики Cassina, а кухня – Schiffini. На яхте есть тренажерный зал, на верхней палубе – ванна с джакузи, а гараже - водные скутеры, катер, каяки, надувные лодки, водные лыжи, вейкборд и снаряжение для дайвинга. Яхта сдается в аренду, так что каждый желающий может приобщиться к достижениям современного дизайна всего за 94 тыс долларов в неделю.

Яхта Ocean Emerald, дизайн Нормана Фостера, интерьер

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Яхта Ocean Emerald, дизайн Нормана Фостера Яхта Ocean Emerald, дизайн Нормана Фостера Яхта Ocean Emerald, дизайн Нормана Фостера Яхта Ocean Emerald, дизайн Нормана Фостера Яхта Ocean Emerald, дизайн Нормана Фостера Яхта Ocean Emerald, дизайн Нормана Фостера Яхта Ocean Emerald, дизайн Нормана Фостера Яхта Ocean Emerald, дизайн Нормана Фостера Яхта Ocean Emerald, дизайн Нормана Фостера Яхта Ocean Emerald, дизайн Нормана Фостера Яхта Ocean Emerald, дизайн Нормана Фостера

Яхта Attitude, дизайн Карло Коломбо (2016 - по настоящее время)

Яхта Attitude, дизайн Карло Коломбо

Когда судостроительная компания Rossinavi позвала Карло Коломбо спроектировать яхту, многие недоумевали, зачем приглашать дизайнера, который никогда не занимался дизайном кораблей. На самом деле выбор был сознательным. Фирма специально привлекла к работе именитого дизайнера, который прежде не работал в этой сфере, чтобы привнести в дизайн свежие мысли и идеи. И не прогадала! Как показывает концепт-проект, результат превзошел все ожидания. 53-метровая супер-яхта Attitude имеет лаконичный, спортивный экстерьер, уютный интерьер и является вариацией американских рыбаловных катеров в стиле «лобстер», которые считаются надежными и безопасными лодками. Внутри яхта выполнена в светлых тонах, имеет большие панорамные окна и отделана буазери и капитонне. Спуск судна на воду запланирован на 2019 год.

Яхта Attitude, дизайн Карло Коломбо, спальня владельца

Яхта Attitude, дизайн Карло Коломбо, палуба

Концепт яхты Bioyot, дизайн Росса Лавгрова (2011)

Концепт яхты Bioyot, дизайн Росса Лавгрова

Bioyot – концепт 60-метровой яхты, работающей на солнечных батареях, от лондонского дизайнера и мэтра органического дизайна Росса Лавгрова. Росс называет себя «визионером и мечтателем» и не боится проектировать объекты, реализация которых невозможна сегодня, но за которыми, как он считает, будущее. Его яхта работает на солнечной энергии и поэтому не наносит вреда окружающей среде. По своей форме она напоминает гигантское морское существо, а внутреннее пространство выполнено в любимом белом цвете и наполнено традиционными для Лавгрова объектами органических форм. Полное слияние человека с природой!

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Концепт яхты Bioyot, дизайн Росса Лавгрова Концепт яхты Bioyot, дизайн Росса Лавгрова Концепт яхты Bioyot, дизайн Росса Лавгрова Концепт яхты Bioyot, дизайн Росса Лавгрова Концепт яхты Bioyot, дизайн Росса Лавгрова Концепт яхты Bioyot, дизайн Росса Лавгрова

Парусник, проект Вероники Блумгрен (2013)

Парусник, проект Вероники Блумгрен

В отличие от предыдущего проекта, эта работа давно реализована и уже бороздит морские просторы. Парусная яхта на фотографии, словно сошедшая с картин русских художников-маринистов, принадлежит российскому декоратору Веронике Блумгрен и полностью перестроена, переделана и оформлена ее руками. Купив старое грузовое судно, Вероника превратила его в фешенебельную суперсовременную яхту, где комфорт и уют сочетаются с интересными техническими решениями. Судно оборудовано одной каютой и предназначено для семейного отдыха. Плавучий отель сдается в аренду.

Парусник, проект Вероники Блумгрен, интерьер

Парусник, проект Вероники Блумгрен, палуба

Яхта Bojangles, проект Дианы Балашовой (2015)

Яхта Bojangles, проект Дианы Балашовой ФОТО Ричард Пауэрс

Говорят, женщинам не место на корабле. Интерьер частной моторной яхты Falcon 100, оформленный декоратором Дианой Балашовой, опровергает это утверждение. Заказчик хотел яркий неординарный интерьер на грани китча, поэтому Диана использовала самые смелые сочетания цветов, комбинируя сочные малахитовые, лиловые и пурпурные оттенки. Чтобы сделать пространство более светлым и менее обыденным, кооричневые лакированные панели, которыми традиционно обиваются все поверхности во внутренних помещениях яхт, частично перекрасили в серый и оттенок nude. Диваны и кресла переобили. Однако главной «бомбой» в этом проекте выступили даже не яркие ткани, а объекты искусства. Плавсредство стало настоящей картинной галереей, где на стенах можно увидеть подлинники Дали и Матисса, а также объекты современного арта. Например, работа художника Жан-Поля Донадини в виде сдувшегося плавательного матраса.

Яхта Bojangles, проект Дианы Балашовой, интерьер ФОТО Ричард Пауэрс

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Яхта Bojangles, проект Дианы Балашовой ФотоРичард Пауэрс Яхта Bojangles, проект Дианы Балашовой ФотоРичард Пауэрс Яхта Bojangles, проект Дианы Балашовой ФотоРичард Пауэрс Яхта Bojangles, проект Дианы Балашовой ФотоРичард Пауэрс Яхта Bojangles, проект Дианы Балашовой ФотоРичард Пауэрс Яхта Bojangles, проект Дианы Балашовой ФотоРичард Пауэрс

Яхта Cloudbreak, проект Кристиана Лиэгра (2016)

Яхта Cloudbreak, проект Кристиана Лиэгра

Российские специалисты работали также еще над одним звездным проектом. Речь идет о 72,5-метровой мегаяхте Cloudbreak, простроенной в 2016 году на судостроительной верфи Abeking & Rasmussen. Архитектором, спроектировавшим яхту, стал Эйно Эспен, интерьерным дизайнером выступил звездный француз Кристиан Лиэгр, а в качестве консультанта по интерьеру, отделочным материалам и мебели - российское архитектурное бюро PH.D во главе с Ланой Гриневой. Общую концепцию дополнила форма для яхтенной команды, созданная PH.D в едином ключе с интерьером. Яхта имела большой успех и уже удостоилась нескольких престижных наград: в феврале 2017 года она стала победителем международного конкурса The Showboat Design Awards, а в мае 2017 года была признана лучшей моторной яхтой водоизмещением от 1,500 GT до 2,999 GT (65-79 м) на международном конкурсе World Super Yacht Awards.

Яхта Cloudbreak, проект Кристиана Лиэгра