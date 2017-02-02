Модный прием: ставни в интерьере

Иван и Наталия Трофимовы. Брат и сестра, архитектор и дизайнер, основатели бюро Blockstudio, чьи интерьеры регулярно появляются на страницах ведущих журналов.www.blockstudio.ru

Выбирая идеальное пространство для жизни, мы руководствуемся прежде всего количеством окон и видом, который из них открывается. Но не только мы смотрим изнутри на весь белый свет, но и он подглядывает за нами.

Складные ставни, Shutterly Fabulous, покрашенные в разные цвета, защищают комнату от солнца и выглядят как арт-панно, www.shutterlyfabulous.com

И вот, начиная жить в новом пространстве, будь то дача или пентхаус, мы сталкиваемся с желанием спрятаться от внешнего мира.

Квартира в Москве — проект Ивана и Наталии Трофимовых. Если закрыть ставни и опустить встроенный в потолок экран, гостиная превращается в домашний кинотеатр.

И снова оказываемся перед выбором. Шторы? Жалюзи? А может, ставни? Мы привыкли воспринимать ставни как архитектурный элемент, расположенный на фасаде. Однако исторически их вешали внутри помещений. Стены домов были толстыми, и ставни проще было закрывать изнутри.

Идея: покупаем старые ставни и дверцы шкафчиков, красим в разные цвета и используем в качестве панелей для облицовки стен.

Лишь когда технология строительства изменилась, а цены на стекло упали, ставни перекочевали на фасады. А их место заняли шторы, чьи декоративные возможности намного шире. Однако ставни (они же «шаттерсы», от англ. to shut — закрывать) не исчезли из обихода. Сегодня их можно встретить в самых разных по стилю интерьерах.

Дом на побережье в Калифорнии. Дизайнер Кэролин Эспли-Миллер обила стену в изголовье кровати старыми амбарными дверями.

В своем проекте — квартире на Патриарших прудах — мы отказались от штор в пользу ставен по двум причинам. Во-первых, они создают идеальное затемнение для домашнего кинотеатра. А во-вторых, мы любим делать ставни на тех объектах, где есть хороший вид из окна.

Ставни с поворотными ламелями, California Shutters, подходят для окон и балконных дверей.

Это как красивая картина, не требующая пышного обрамления, которое лишь отвлечет внимание.

Стеновые панели из сикамора являются продолжением отделки стен. В закрытом виде представляют собой единую поверхность.

Нам нравятся лаконичные ставни с гладкими глухими полотнами. В открытом виде они прячутся в створах стен, а в закрытом становятся их продолжением. Но вариантов много.

Ставни, www.lapeyre.fr.

Ставни с ажурной лазерной резкой станут аналогом кружевной шторы в спальне. Если нарисовать на поверхности ставен панорамный пейзаж, получится окно-обманка.

Краска Inkwood 86, Sanderson.

Более функциональны ставни, сделанные по принципу жалюзи. Они работают и в дневное время, пропуская свет, но отсекая прямые солнечные лучи. Визуально ставни-жалюзи, а также их младшие братья — реечные ширмы и дверцы шкафов — отсылают к стилистике южных домов.

Краска Rubine Ashes 243, Little Greene.

И даже окрашенные в нейтральные цвета привлекают к себе внимание, перестают быть частью стены, вступают в диалог с окружающими предметами.

Фурнитура для ставен, Remy Garnier.

Последнее время наши заказчики все чаще принимают предложение заменить шторы на ставни. Их привлекает функциональность ставен. Нам это тоже на руку.

Шкаф, Restoration Hardware.

Чем меньше сугубо декоративных приемов в интерьере, тем больше внимания к его неизменным ценностям — свету, воздуху. И человеку, который в нем живет.

Креденца Peekaboo, Morelato.

Деревянная ширма, www.aubry-gaspard.com.

Антикварные ставни, www.englishsalvage.co.uk.

Фурнитура для ставен, Remy Garnier.

Ставни, www.lallemant.fr.

Краска Mole’s Breath 276, Farrow & Ball.