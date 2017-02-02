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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

02 февраля 2017Чесова ПолинаЖУРНАЛ DECORATION №11 февраль

Модный прием: ставни в интерьере

Ставни традиционно используются на фасадах зданий, но все чаще встречаются в оформлении интерьеров. Об этой тенденции рассуждают основатели бюро Blockstudio

Иван и Наталия Трофимовы

Иван и Наталия Трофимовы. Брат и сестра, архитектор и дизайнер, основатели бюро Blockstudio, чьи интерьеры регулярно появляются на страницах ведущих журналов.www.blockstudio.ru

Выбирая идеальное пространство для жизни, мы руководствуемся прежде всего количеством окон и видом, который из них открывается. Но не только мы смотрим изнутри на весь белый свет, но и он подглядывает за нами.

Ставни в интерьере

Складные ставни, Shutterly Fabulous, покрашенные в разные цвета, защищают комнату от солнца и выглядят как арт-панно, www.shutterlyfabulous.com

И вот, начиная жить в новом пространстве, будь то дача или пентхаус, мы сталкиваемся с желанием спрятаться от внешнего мира.

Ставни в интерьере

Квартира в Москве — проект Ивана и Наталии Трофимовых. Если закрыть ставни и опустить встроенный в потолок экран, гостиная превращается в домашний кинотеатр.

И снова оказываемся перед выбором. Шторы? Жалюзи? А может, ставни? Мы привыкли воспринимать ставни как архитектурный элемент, расположенный на фасаде. Однако исторически их вешали внутри помещений. Стены домов были толстыми, и ставни проще было закрывать изнутри.

Ставни в интерьере

Идея: покупаем старые ставни и дверцы шкафчиков, красим в разные цвета и используем в качестве панелей для облицовки стен.

Лишь когда технология строительства изменилась, а цены на стекло упали, ставни перекочевали на фасады. А их место заняли шторы, чьи декоративные возможности намного шире. Однако ставни (они же «шаттерсы», от англ. to shut — закрывать) не исчезли из обихода. Сегодня их можно встретить в самых разных по стилю интерьерах.

Ставни в интерьере

Дом на побережье в Калифорнии. Дизайнер Кэролин Эспли-Миллер обила стену в изголовье кровати старыми амбарными дверями.

В своем проекте — квартире на Патриарших прудах — мы отказались от штор в пользу ставен по двум причинам. Во-первых, они создают идеальное затемнение для домашнего кинотеатра. А во-вторых, мы любим делать ставни на тех объектах, где есть хороший вид из окна.

Ставни в интерьере

Ставни с поворотными ламелями, California Shutters, подходят для окон и балконных дверей.

Это как красивая картина, не требующая пышного обрамления, которое лишь отвлечет внимание.

Ставни в интерьере

Стеновые панели из сикамора являются продолжением отделки стен. В закрытом виде представляют собой единую поверхность.

Нам нравятся лаконичные ставни с гладкими глухими полотнами. В открытом виде они прячутся в створах стен, а в закрытом становятся их продолжением. Но вариантов много.

Ставни в интерьере

Ставни, www.lapeyre.fr.

Ставни с ажурной лазерной резкой станут аналогом кружевной шторы в спальне. Если нарисовать на поверхности ставен панорамный пейзаж, получится окно-обманка.

Ставни в интерьере

Краска Inkwood 86, Sanderson.

Более функциональны ставни, сделанные по принципу жалюзи. Они работают и в дневное время, пропуская свет, но отсекая прямые солнечные лучи. Визуально ставни-жалюзи, а также их младшие братья — реечные ширмы и дверцы шкафов — отсылают к стилистике южных домов.

Ставни в интерьере

Краска Rubine Ashes 243, Little Greene.

И даже окрашенные в нейтральные цвета привлекают к себе внимание, перестают быть частью стены, вступают в диалог с окружающими предметами.

Ставни в интерьере

Фурнитура для ставен, Remy Garnier.

Последнее время наши заказчики все чаще принимают предложение заменить шторы на ставни. Их привлекает функциональность ставен. Нам это тоже на руку.

Ставни в интерьере

Шкаф, Restoration Hardware.

Чем меньше сугубо декоративных приемов в интерьере, тем больше внимания к его неизменным ценностям — свету, воздуху. И человеку, который в нем живет.

Ставни в интерьере

Креденца Peekaboo, Morelato.

Ставни в интерьере

Деревянная ширма, www.aubry-gaspard.com.

Ставни в интерьере

Антикварные ставни, www.englishsalvage.co.uk.

Ставни в интерьере

Фурнитура для ставен, Remy Garnier.

Ставни в интерьере

Ставни, www.lallemant.fr.

Ставни в интерьере

Краска Mole’s Breath 276, Farrow & Ball.

Ставни в интерьере

Окно с металлическими ставнями, ISAM, www.isamser.it

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