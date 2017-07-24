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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    24 июля 2017

    Модная и эффектная прихожая

    Красивая прихожая — первое, что видят гости дома. Модная входная зона повысит качество всего интерьера

    Прихожая

    Вешалка-стенд Aster, Zanotta, www.zanotta. it.

    Прихожая

    Паркет Portofino, Xilo1934, www. xilo1934.it.

    Прихожая

    Полка с вешалкой Frisbi, Schönbuch, www. schoenbuch. com.

    Прихожая

    Напольное покрытие с эффектом текстильной поверхности, винил, Bolon, www. bolon. com.

    Прихожая

    Гардероб Act для прихожей, Team by Wellis, www.teambywellis.com.

    Прихожая

    Деревянный паркет с гравировкой, Bisazza, www.bisazza.com

    Прихожая

    Придверный коврик, ИКЕА, www.ikea.com/ru.

    Прихожая

    Вешалка для одежды, Crate and Barrel, www.crateandbarrel.com.ru.

    Прихожая

    Зеркало-часы Times, Cattelan Italia, www. cattelanitalia. com.

    Прихожая

    Ящики для обуви Pit Stop с зеркальными фасадами, Porada, www.porada.it.

    Прихожая

    Полка Villa Le Lac Paulownia с отделением для мелочей и крючком для ключей, дизайн Хайме Айона для Cassina, www. cassina. com.

    Прихожая

    Система хранения Sideview для прихожей, Caccaro, www. caccaro.com.

    Прихожая

    Подставки для зонтов Hydria, Progetti, www.progetti.life.

    Прихожая

    Деревянный паркет, Bisazza, www. bisazza. com

    Стиль Лариса Мирошник

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