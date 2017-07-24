Модная и эффектная прихожая

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Красивая прихожая — первое, что видят гости дома. Модная входная зона повысит качество всего интерьера
Вешалка-стенд Aster, Zanotta, www.zanotta. it.
Паркет Portofino, Xilo1934, www. xilo1934.it.
Полка с вешалкой Frisbi, Schönbuch, www. schoenbuch. com.
Напольное покрытие с эффектом текстильной поверхности, винил, Bolon, www. bolon. com.
Гардероб Act для прихожей, Team by Wellis, www.teambywellis.com.
Деревянный паркет с гравировкой, Bisazza, www.bisazza.com
Придверный коврик, ИКЕА, www.ikea.com/ru.
Вешалка для одежды, Crate and Barrel, www.crateandbarrel.com.ru.
Зеркало-часы Times, Cattelan Italia, www. cattelanitalia. com.
Ящики для обуви Pit Stop с зеркальными фасадами, Porada, www.porada.it.
Полка Villa Le Lac Paulownia с отделением для мелочей и крючком для ключей, дизайн Хайме Айона для Cassina, www. cassina. com.
Система хранения Sideview для прихожей, Caccaro, www. caccaro.com.
Подставки для зонтов Hydria, Progetti, www.progetti.life.
Деревянный паркет, Bisazza, www. bisazza. com
Стиль Лариса Мирошник