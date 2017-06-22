Автором новой серии садовой мебели фабрики Minotti стал Родольфо Дордони — бессменный арт-директор и координатор компании. В новую коллекцию вошли несколько линий диванов и кресел, кофейные столики, стулья, обеденные столы и даже ковер для использования под открытым небом. Серия мягкой мебели Florida отражает главный тренд садовой мебели — подражание мебели для гостиной. Сиденья обтянуты мягкой тканью, не боящейся солнечных лучей, дождя и ветра. Корпус сделан из прочного дерева ироко. Съемная обивка значительно облегчает уход за мебелью. Универсальный вид и практичный характер позволяют использовать мебель как на улице, так и внутри помещения. www.minotti.com

Поверхность стола Sciara украшена плитами из вулканического камня с декором из цветного стекла. В серию вошли обеденные столы, приставные и кофейные столики разных размеров. Массивную столешницу поддерживает прочное стальное основание. Paola Lenti, www.paolalenti.it

Мягкий рассеянный свет светильников Campanone подчеркнет романтичную атмосферу вечеринки у бассейна. Корпус из полиэтилена представлен в палитре из шести цветов, включая нейтральные серый и белый. LED-источник света работает от аккумулятора, обеспечивающего до 12 часов автономной работы. В серию вошли светильник-купол (на фото), люстра и кофейный столик с подсветкой. Modo Luce, www.modoluce.com

«Ирония, юмор и провокация» — девиз проекта Moschino kisses Gufram, объединившего две иконы итальянского дизайна. Знаменитый диван-губы Bocca, созданный в 1970 году по мотивам работ Сальвадора Дали, украсила гигантская золотая «молния». Новинка, названная Zipped Lips!, будет выпущена ограниченным тиражом 99 экземпляров. Gufram, www.gufram.it

Легенда итальянского дизайна Паола Навоне представила коллекцию в популярном стиле Midcentury. Новинки цитируют черты скандинавского дизайна 1950–1960-х годов. На фото: кресло InOut 861 и двухместный диван 863 сделаны из тика с отделкой под старину. Каркас оплетен серым шнуром из прочного материала PVC. Внутри подушек — вспененный наполнитель с влаго­отталкивающими свойствами. Съемная текстильная обивка не боится прямых солнечных лучей и воды. Модельный ряд InOut содержит все необходимое для обустройства загородного дома, открытой террасы, балкона и не только. www.gervasoni1882.it

Торшер Kabuki высотой 170 см — новый член семейства подвесных и настольных светильников под тем же названием. Высокую прочность и легкость торшеру придает особый термопластик. Его технология — ноу-хау фабрики. Цветовая палитра включает пять оттенков. Дизайн Ферруччо Лавиани для Kartell, www. kartell.com

В новую серию мягких садовых кресел Backpack вошли модели с одинарным или двухместным сиденьем на прочном стальном каркасе. Обивку можно выбрать из монохромных тканей нескольких цветов или текстиля с принтами. Материал не боится дождя и не выгорает под солнцем. Дизайн студии LucidiPevere для Ligne Roset, www. ligne-roset.com

Мобильный характер и легкий вес модных шезлонгов помогут занять лучшее место под солнцем.

1 Шезлонг Gea, 4 позиции фиксации подголовника, сталь, дерево, съемная текстильная обивка, Giorgetti, www. giorgetti. eu. 2 Шезлонг Rimini, металл с покрытием из состаренной бронзы, текстиль, кожа, Baxter, www. baxter.it

В новую коллекцию садовой мебели Blend от Meridiani вошли столовые группы, кресла и кофейные столики из современных материалов. Бетонная поверхность обеденного стола Joi опирается на массивные ножки из дерева. Стальной каркас плюс мягкое сиденье — основа стульев Tai, их спинка может быть отделана плетением или кожей. Дизайн Адреа Паризио для Meridiani, www.meridiani.it

Подвесные садовые светильники Santorini, светодиодные лампы, окрашенный металл, Marset, www.marset.com.

1 Переносной светильник Lampion, цветной силикон трех оттенков, дизайн Эммануэля Галлины для Rotaliana, www.rotaliana.com. 2 Уличный светильник в классическом стиле из стекла ручной работы и металла, Jean Perzel, www.perzel.com

Яркие цвета и модная геомет­рия — черты мебельной серии Ray Outdoor Fabric. Каркас из облегченного алюминия повышенной прочности оплетен «лентами» из полипропилена, чехлы подушек выполнены из влагостойкой ткани. Все материалы обладают защитой от ультрафиолета. Дизайн Антонио Читтерио для B&B Italia, www.bebitalia.com

Угловые диваны, кресла и кофейные столики из серии Joint позволяют создать уютную гостиную под открытым небом. Благодаря модульным и съемным элементам комбинацию можно подстраивать под размеры и геометрию площадки. Устойчивый каркас из алюминия поддерживает мягкие сиденья, подушки и подлокотники — все они полностью съемные. По мере необходимости спинки можно устанавливать с разных сторон. Дизайн Риккардо Джованетти для Fast, www. fastspa.com, компания WWTS.

Инновационный керамогранит SapienStone разработан специально для кухонного применения. Уникальные гигиенические свойства и износостойкость материала позволяют использовать его под открытым небом. Нулевая пористость поверхности исключает появление плесени и бактерий. www. sapienstone. com

Посуда из коллекции Jardins Extraordinaires, Gien, www.gien.com, «Дом Фарфора».

Садовый кухонный остров с раздвижной рабочей поверхностью. Модель включает все необходимое для приготовления блюд. Дизайн Самуэле Маццы для DFN, www. dfnsrl.com

Застолье на природе — верный способ получить от лета максимум удовольствий. Практичные материалы и умное оборудование помогут в этом.

1. Решетки для приготовления блюд на открытом огне, Crate and Barrel, www.crateandbarrel.com/ru 2. Переносная bluetooth-система Beoplay A1 умещается на ладони и работает до 24 часов, B&O PLAY, www. beoplay.com

Керамические плиты Laminam размером 1620 x 3240 мм и толщиной 12 и 5,6 мм отлично справляются с ролью столешниц и рабочих поверхностей. Превосходные характеристики позволяют применять эту сверхпрочную керамику для облицовки фасадов и строительства. www.laminam.it

По замыслу дизайнера Патрика Нурге обеденные стулья Nicolette подходят для применения как внутри помещения, так и на улице. Прочный каркас из алюминия окрашен в матовые цвета нескольких оттенков. На выбор предложены два варианта отделки спинки — перфорированный металл или мягкая обивка в технике плиссе. Ethimo, www.ethimo.com