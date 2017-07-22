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    22 июля 2017Мирошник Лариса

    Квартиру в миланском небоскребе "Вертикальный лес" можно арендовать через Airbnb

    Ночь в Bosco Verticale — одном из самых красивых домов мира обойдется в €180

    Квартиру в миланском небоскребе "Вертикальный лес" можно арендовать через AirBnb

    Жемчужина современной архитектуры — высотное здание Bosco Verticale (в переводе «Вертикальный лес») спроектировано бюро Boeri Studio и построено в 2014 году. Две башни, входящие в жилой комплекс стали символом современного архитектурного облика города и новой достопримечательностью Милана.

    Квартиру в миланском небоскребе "Вертикальный лес" можно арендовать через AirBnb

    Недавно, возможность остановиться в одной из роскошных квартир знаменитого дома появилась у любого туриста, готового заплатить 180 евро за ночь. Объявление об аренде появилось на сайте международного сервиса бронирования квартир Airbnb. В первую очередь, предложение адресовано туристам и бизнесменам, желающим остановиться в «великолепной квартире с террасой в окружении зелени в небоскребе «Вертикальный лес», расположенном в центре района Порта Нуова, недалеко от Корсо Комо, Брера в 100 метрах от метро».

    Квартиру в миланском небоскребе "Вертикальный лес" можно арендовать через AirBnb

    По запросу арендатору предоставляется гараж. Однако, с целью поддержания тишины и спокойствия соседей по дому предусмотрен целый ряд ограничений. В числе абсолютных запретов — наличие у гостей домашних животных, а также проведение в квартире праздников, вечеринок и любых подобных мероприятий. На сайте Airbnb уже оставлено более десяти положительных отзывов от благодарных клиентов, воспользовавшихся предложением.

    Квартиру в миланском небоскребе "Вертикальный лес" можно арендовать через AirBnb

    Архитектурный комплекс Bosco Verticale включает две башни высотой 111 и 76 метров. Особенность его конструкции — многочисленные деревья и растения высаженные на просторных террасах и балконах, украшающих фасад здания. Около 800 деревьев, 11 тысяч многолетних растений и 5 тысяч кустарников обслуживает специальная бригада садовников-альпинистов, работу которых обеспечивают установленные на крыше краны.

    Квартиру в миланском небоскребе "Вертикальный лес" можно арендовать через AirBnb

    Благодаря многочисленным растениям здания выглядят как воздушные сады, благодаря чему и получили название «Вертикальный лес». Растительность, покрывающая башни, способствует сокращению потребления энергии, в жару создает приятный влажный микроклимат, действуя как фильтр для мелких частиц, значительно уменьшая шумовое загрязнение. Также листва очищает воздух, защищает от от палящего солнца и ветра.

    Квартиру в миланском небоскребе "Вертикальный лес" можно арендовать через AirBnb

    Жилой комплекс Bosco Verticale высоко оценен мировым архитектурным сообществом и удостоен множества почетных призов и наград. В 2015 году здание было признано «Самым красивым небоскребом на планете» по версии Иллинойского технологического института в Чикаго.

    www.airbnb.com

    Квартиру в миланском небоскребе "Вертикальный лес" можно арендовать через AirBnb

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