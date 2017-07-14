Жизнь в цвете: яркая бытовая техника

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Белый и металлик по-прежнему самые популярные решения для бытовой техники. Но когда на сцену выходят новинки, удивляющие не только суперсовременными технологиями, но и яркими цветами или неожиданными дизайнерскими ходами, выбор становится очевиден
В этом году бренд Hansa впервые в своей истории представил линейку ярких кухонных плит. На выбор – красный, розовый, матовый черный, коричневый и оттенок «зеленый лайм». Все модели серии оснащены функциями быстрого разогрева, разморозки, конвекции и гриля. Но главное – такая плита способна сделать индивидуальным интерьер любой кухни.
Итальянцы из Smeg традиционно радуют яркими коллекциями и коллаборациями. Линейка в стиле 50-х годов, сотрудничество с Dolce & Gabbana, морозильные камеры в виде винтажных машин – бытовая техника Smeg украсит любую кухню.
Новинка немецкого бренда премиум-класса – холодильники K 20.000 – это большая рабочая камера, низкий уровень шума, TFT-дисплей с системой сенсорного управления. И необычное дизайнерское решение – на черной дверце холодильника Blackboard edition на самом деле можно писать меловыми маркерами!
Выбор профессионалов, кухонная техника Molteni привлекает взгляд не только яркими цветовыми решениями, но и необычным ретродизайном. Плиту концентрического нагрева с литой чугунной варочной поверхностью в благородном синем или красном оттенке предпочли сотни ресторанов по всему миру.