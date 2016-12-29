Фальшкамины в интерьере

Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но зима в России длится не три, а девять месяцев. Как сделать так, чтобы все это время дома было тепло и уютно?

Надя Зотова. Дизайнер интерьеров, основатель студии Enjoy Home, дизайн-путешественник, www.enjoyhome.ru

Ответ напрашивается сам собой — камин. Вопрос посложнее — как быть с отсутствием дымохода? В квартирах лучшим решением будет декоративный или фальшкамин. Конечно, вы не услышите потрескивания дров, но тепло почувствуете. Камин — сильный визуальный центр. Вокруг него можно организовать стеллажи, над ним повесить зеркало или картину, а перед очагом создать уютную диванную зону. В современном интерьере камин зачастую начинает соперничать с телевизором. Но это не недостаток, а просто сложность.

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Традиционно камин располагают в гостиной, но при наличии свободного места он может быть в ванной, кабинете, спальне. Хороший вариант — биокамины. Они не требуют вытяжки, легко подключаются, бывают разных форм и размеров, а полутора литров «горючего» (биоэтанола) хватает на пять часов.

Биокамин Mvtikka, Nuvist, www.nuvist.com

Биокамин Roll Fire, Conmoto.

Настольный биокамин, Italy Dream Design.

В любом случае главное в камине — портал. Я предпочитаю антикварные: они ненамного дороже заказных, но выглядят благородно. Современные реплики, как правило, имеют нарушенные пропорции и вне зависимости от стоимости выглядят дешево.

Каминный портал из каррарского мрамора, XIX век, «БерсоАнтик».

Апартаменты в Милане — проект Паоло Бодеско и Стефано Коломбо. Портал биокамина используется в качестве дополнительной книжной полки.

Важный момент: любому камину нужна ниша и площадка. Для их отделки выбираем жаропрочные материалы: камень, клинкерный кирпич, термостойкие панели «скамолекс». Нишу декоративного камина можно покрасить, выложить мозаикой или зеркальной плиткой. Она усиливает свет от свечей и красиво бликует в темноте.

Керамическая мозаика, Peel Tile, www.peeltile.com

Мозаика, дизайн Алессандро Мендини, Bisazza.

Декоративный элемент, Crate and Barrel.

Заполнять декоративные порталы можно светящимися гирляндами, книгами, букетами в вазах, поленьями, арт-объектами. Но мой выбор — свечи! Кстати, забыла рассказать про свой камин. Мы с ним долго искали друг друга.

Подсвечник Fedora, Grandin Road, www.grandinroad.com

Подсвечник, Crate and Barrel.

Подсвечники, дизайн Сэма Бэрона, www.bosatrade.com

Я мечтала именно о белом чугунном портале, специально летала за ним в Париж и в итоге нашла на антикварном рынке. Камин весил больше ста килограммов, так что доставка вышла дороже стоимости. Зато сейчас это один из самых функциональных элементов в моей квартире. Приходя домой, я зажигаю стоящие в камине свечи, а для романтических вечеров не придумать ничего лучше.

Московская квартира дизайнера Нади Зотовой. Антикварный каминный портал привезен из Парижа.

Дом в Швейцарии — проект бюро Bonnard & Woeffray. Вместо картины на стене в гостиной архитекторы повесили биокамин.

Декоративный камин в офисе нью-йоркской компании Regas — интересная альтернатива консольному столу.