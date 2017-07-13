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    13 июля 2017Мирошник Лариса

    Открытый показ. Новый телевизор Samsung QLED на квантовых точках

    Безупречный дизайн, изогнутый экран и антибликовая защита позволяют наслаждаться изображением из любой точки комнаты

    Сегодня телевизор — не просто устройство, но и предмет интерьера, отражающий стиль жизни его хозяина. Дизайн нового QLED телевизора Samsung безупречен — невероятно тонкий корпус, экран без рамки, идеально ровная задняя поверхность из металла. Здесь нет ничего лишнего. Телевизор отлично выглядит со всех сторон в любом месте дома.

    Новый изогнутый телевизор Samsung QLED

    Новый тип телевизоров QLED с изогнутым плоским экраном на квантовых точках — фантастическая новинка Samsung 2017 года. Оптимальная кривизна корпуса гарантирует лучший просмотр с широким углом обзора.

    Новый изогнутый телевизор Samsung QLED

    Инженеры Samsung оттачивали технологию QLED в течении нескольких последних лет. Результатом стали приборы с невероятным качеством картинки

    В линейке QLED ТВ Samsung представлены 12 моделей с изогнутым экраном диагональю от 49 до 88 дюймов. Устройства поддерживают передовой формат HDR и разрешение 4К, имеют антибликовое покрытие и максимальную яркость 2000 нит.

    Новый изогнутый телевизор Samsung QLED

    Крепление вплотную к стене — один из самых эргономичных вариантов размещения телевизора. Специальный настенный кронштейн позволяет фиксировать экран QLED на стене практически без зазора. Благодаря такому расположению, телевизор отлично смотрится с любой стороны, гармонично вписываясь в интерьер.

    Новый изогнутый телевизор Samsung QLED

    Телевизоры оснащены всего одним, прозрачным оптическим кабелем и модулем One Connect, отвечающим за подключение к тв внешних устройств.

    С помощью одного, почти невидимого кабеля можно подключить к QLED телевизору любые внешние устройства, навсегда забыв о спутанных проводах. QLED ТВ можно повесить на стену или установить на разных ТВ подставках – изящной треноге в виде мольберта, стильной поворотной опоре в форме конуса или гладкой стальной ножке.

    Новый изогнутый телевизор Samsung QLED

    Телевизор Samsung QLED на подставке-"мольберте"

    Управлять телевизором помогают система Samsung Smart Hub и новый пульт One Remote Control. Приложение Smart View для Android и iOS позволяет просматривать контент со смартфона, планшета и компьютера на большом экране. С помощью этого приложения также можно управлять системой Smart Hub на ТВ с мобильного устройства.

    Новый изогнутый телевизор Samsung QLED

    Уникальная технология квантовых точек позволяет достичь высочайшего уровня яркости, богатства цветовой гаммы и стабильности изображения. Увеличенный угол обзора, широкий цветовой охват, яркость и контрастность помогают воспроизводить контент максимально естественно.

    Новый изогнутый телевизор Samsung QLED

    В марте 2017 года QLED телевизоры Samsung нового поколения прошли сертификацию UHD Alliance (UHDA) и получили статус ULTRA HD PREMIUM. Сертификат ассоциации UHDA подтверждает, что телевизоры поддерживают разрешение 4К и расширенный динамический диапазон (HDR), обеспечивающий широкий спектр цветов, максимально точно воспроизводя контент.

    Цены на телевизоры нового поколения представлены в диапазоне от 139 990 до 1 499 990 рублей.

    www.samsung.ru

    Новый изогнутый телевизор Samsung QLED
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