Сегодня телевизор — не просто устройство, но и предмет интерьера, отражающий стиль жизни его хозяина. Дизайн нового QLED телевизора Samsung безупречен — невероятно тонкий корпус, экран без рамки, идеально ровная задняя поверхность из металла. Здесь нет ничего лишнего. Телевизор отлично выглядит со всех сторон в любом месте дома.

Новый тип телевизоров QLED с изогнутым плоским экраном на квантовых точках — фантастическая новинка Samsung 2017 года. Оптимальная кривизна корпуса гарантирует лучший просмотр с широким углом обзора.

Инженеры Samsung оттачивали технологию QLED в течении нескольких последних лет. Результатом стали приборы с невероятным качеством картинки

В линейке QLED ТВ Samsung представлены 12 моделей с изогнутым экраном диагональю от 49 до 88 дюймов. Устройства поддерживают передовой формат HDR и разрешение 4К, имеют антибликовое покрытие и максимальную яркость 2000 нит.

Крепление вплотную к стене — один из самых эргономичных вариантов размещения телевизора. Специальный настенный кронштейн позволяет фиксировать экран QLED на стене практически без зазора. Благодаря такому расположению, телевизор отлично смотрится с любой стороны, гармонично вписываясь в интерьер.

Телевизоры оснащены всего одним, прозрачным оптическим кабелем и модулем One Connect, отвечающим за подключение к тв внешних устройств.

С помощью одного, почти невидимого кабеля можно подключить к QLED телевизору любые внешние устройства, навсегда забыв о спутанных проводах. QLED ТВ можно повесить на стену или установить на разных ТВ подставках – изящной треноге в виде мольберта, стильной поворотной опоре в форме конуса или гладкой стальной ножке.

Телевизор Samsung QLED на подставке-"мольберте"

Управлять телевизором помогают система Samsung Smart Hub и новый пульт One Remote Control. Приложение Smart View для Android и iOS позволяет просматривать контент со смартфона, планшета и компьютера на большом экране. С помощью этого приложения также можно управлять системой Smart Hub на ТВ с мобильного устройства.

Уникальная технология квантовых точек позволяет достичь высочайшего уровня яркости, богатства цветовой гаммы и стабильности изображения. Увеличенный угол обзора, широкий цветовой охват, яркость и контрастность помогают воспроизводить контент максимально естественно.