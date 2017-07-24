Домашние растения и знаки зодиака

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Какое домашнее растение подойдет вашему знаку зодиака
Смех и радость мы приносим людям – это про Водолеев. Жизнелюбивые индивидуалисты, они, как никакой другой знак зодиака, похожи на бегонию с ее яркими разноцветными листьями в форме сердечек, глядя на которые так и хочется улыбнуться.
Что объединяет Рыб и хлорофитум? Отсутствие эгоизма. Так что, даже если хлорофитуму достанется самый темный угол дома, он все равно будет стараться расти, чтобы только вас не расстроить.
По своей природе Овны – мужественные стоики с колким характером и упрямым нравом. Ничего не напоминает? Правильно: кактусы! Эти «ребята» в обиду себя не дадут, да и если вы уедете куда-нибудь надолго – не пропадут. Это самые самостоятельные и самодостаточные комнатные растения.
Тельцы знают счет деньгам и умеют их зарабатывать. Они не любят эпатировать, и им не нужна эффектная популярность. Так что если и есть домашнее растение, похожее на Тельцов, – так это знаменитое денежное дерево.
Близнецы никогда не сидят на месте, их манят путешествия и приключения. Сегодня они здесь, а завтра уже где-нибудь на краю света. Они, как и эпифиты, не стремятся обустроиться на одном месте и пустить корни.
В каком бы месяце вы не высадили спатифиллум, по знаку зодиака он будет Рак. Внешне застенчивые Раки на самом деле очень сильные личности. Так и спатифиллумы, хоть и кажутся хрупкими и нежными, на самом деле настоящие бойцы, которые ежедневно трудятся, чтобы сделать воздух в вашем доме чистым.
Каждый Лев в душе уверен, что он царь и нет никого выше и важнее его. Точь-в-точь как каучуковый фикус, который, если дать ему волю, может вырасти до тридцати метров в высоту. В любом случае он всегда будет стремиться затмить все остальные комнатные растения, пусть не красотой, но ростом так точно.
Педантизм и скрупулезность Дев иногда кажутся просто невыносимыми. Однако благодаря этим качествам только Девы, пожалуй, и способны ухаживать за капризными азалиями. При этом природная красота и тех и других стоит того, чтобы простить им любые недостатки.
Главный принцип Весов – радуйся жизни и не усложняй жизнь другим. Также и сансевиерия, или, как ее еще называют, «щучий хвост» – самое неприхотливое комнатное растение, которое не доставит вам никаких хлопот. Поверьте, если бы сансевиерия могла, она бы сама себя поливала.
Характерная черта всех Стрельцов – умение сохранять жизнерадостность в любой ситуации, везде чувствовать себя «в своей тарелке» и находить общий язык с каждым. Прямо как монстеры. Это растение будет радовать вас в любое время года, в любом уголке дома, куда бы вы его ни поставили, и прекрасно уживаться со всеми другими домашними цветами. К тому же монстеры сейчас в моде.
Несмотря на то что Скорпионы считаются очень верными и преданными друзьями, им самим очень сложно довериться кому-то другому. Надо сильно постараться, чтобы Скорпион открыл вам свое сердце и душу. Этим они очень схожи с эонимумами. Эти комнатные растения предпочитают стоять особняком. И если хотите, чтобы они всегда радовали ваш глаз, придется подарить им много солнечного света и тепла.
Что общего у Козерогов и бромелии? Козероги яркие и амбициозные, но при этом чувствительные и застенчивые натуры, к которым требуется особый подход. Все это же можно сказать и о бромелии. Так что, милые Козероги, ухаживайте за бромелиями от всей души и не жалея сил, так, как вы бы хотели, чтобы ухаживали за вами.