Дом солнца: желтый цвет в интерьере

Краски для интерьера Little Green, магазины Manders, www.manders.ru

Сочный желтый ассоциируется с теплом, летом и изобилием. Стены и декор в желтых тонах — отличное решение для комнаты окнами на север, и любого помещения, где есть недостаток естественного освещения.

Настенные часы Dotty, Alessi, www.alessi.com

Дизайнеры советуют смело использовать желтую мебель и цветовые акценты в небольших и темных помещениях, где не хватает тепла и света. Впрочем, на солнечной стороне, комната с желтым интерьером может оказаться чрезмерно жаркой.

Стулья Seida, древесина окрашена в прозрачный желтый оттенок, через который видна текстура дерева, Pianca, www.pianca.com

Солнечный свет, в разумных количествах, невероятно полезен и необходим жителям северных широт. Он стимулирует работу иммунной системы, улучшает обмен веществ и повышает работоспособность.

Стаканы из юбилейной коллекции N25Y, Ritzenhoff, www.ritzenhoff.de

Рекламная компания мебели фабрики Zanotta 2017 года в желтом интерьере, www.zanotta.it

Солнечные лучи «заставляют» организм вырабатываеть «гормон активности» серотонин. Он отвечает не только за качество сна, но и бодрость духа — чем ярче солнечный свет, тем выше доза серотонина. Современная медцина считает, что в основе многих недомоганий и даже депрессий лежит недостаток света.

Ваза, Moser, www.moser-glass.com, Дом Фарфора

Настенные полки из коллекции Finion со встроенной светодиодной подсветкой, Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.ru

Постельное убранство из коллекции "Стиль 1960-х", Society, www.society.it

Диван Lennox, дизайн Гордона Гийомье для Lema, www.lemamobili.com

Ковер Brousse, Roche Bobois, www.rochebobois.com

Кухонный остров из металла со встроенной техникой, Officine Gullo, www.officinegullo.com