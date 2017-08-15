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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    15 августа 2017Мирошник Лариса

    Дом солнца: желтый цвет в интерьере

    Палитра в тонах подсолнуха и горячего песка создаст атмосферу тепла и дружелюбия в доме. Оттенки кари, лимона и шафрана наполнят его солнечным светом и положительными эмоциями.

    Дом солнца: желтый цвет в интерьере фото [1]

    Краски для интерьера Little Green, магазины Manders, www.manders.ru

    Сочный желтый ассоциируется с теплом, летом и изобилием. Стены и декор в желтых тонах — отличное решение для комнаты окнами на север, и любого помещения, где есть недостаток естественного освещения.

    Дом солнца: желтый цвет в интерьере фото [2]

    Настенные часы Dotty, Alessi, www.alessi.com

    Дизайнеры советуют смело использовать желтую мебель и цветовые акценты в небольших и темных помещениях, где не хватает тепла и света. Впрочем, на солнечной стороне, комната с желтым интерьером может оказаться чрезмерно жаркой.

    Дом солнца: желтый цвет в интерьере фото [3]

    Стулья Seida, древесина окрашена в прозрачный желтый оттенок, через который видна текстура дерева, Pianca, www.pianca.com

    Солнечный свет, в разумных количествах, невероятно полезен и необходим жителям северных широт. Он стимулирует работу иммунной системы, улучшает обмен веществ и повышает работоспособность.

    Дом солнца: желтый цвет в интерьере фото [4]

    Стаканы из юбилейной коллекции N25Y, Ritzenhoff, www.ritzenhoff.de

    Дом солнца: желтый цвет в интерьере фото [5]

    Рекламная компания мебели фабрики Zanotta 2017 года в желтом интерьере, www.zanotta.it

    Солнечные лучи «заставляют» организм вырабатываеть «гормон активности» серотонин. Он отвечает не только за качество сна, но и бодрость духа — чем ярче солнечный свет, тем выше доза серотонина. Современная медцина считает, что в основе многих недомоганий и даже депрессий лежит недостаток света.

    Дом солнца: желтый цвет в интерьере фото [14]

    Ваза, Moser, www.moser-glass.com, Дом Фарфора

    Дом солнца: желтый цвет в интерьере фото [8]

    Настенные полки из коллекции Finion со встроенной светодиодной подсветкой, Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.ru

    Дом солнца: желтый цвет в интерьере фото [12]

    Постельное убранство из коллекции "Стиль 1960-х", Society, www.society.it

    Дом солнца: желтый цвет в интерьере фото [15]

    Диван Lennox, дизайн Гордона Гийомье для Lema, www.lemamobili.com

    Дом солнца: желтый цвет в интерьере фото [6]

    Ковер Brousse, Roche Bobois, www.rochebobois.com

    Дом солнца: желтый цвет в интерьере фото [13]

    Кухонный остров из металла со встроенной техникой, Officine Gullo, www.officinegullo.com

    Дом солнца: желтый цвет в интерьере фото [9]

    Декоративная подушка, Hay, магазины Design Boom, www.designboom.ru

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