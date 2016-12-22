Дизайнерский рождественский венок

Екатерина Григорьева, Полина Белякова

Дизайнеры

«Этот венок можно назвать снежным. Какие у вас ассоциации с зимой? У нас - снег. Он белый, приятно поскрипывает, пушистый... Вот такого зимнего ощущения хотелось и от венка. Обычная калька оказалась идеальным «снежным» материалом.

Она, как видно по композиции, может быть податливой, как слегка влажный снег, и тогда при правильном обращении можно превратить ее, слегка смяв лист руками с краев к центру, в нежнейшее снежное облако. Пока еще не венок, но на стене любого цвета она выглядит таким зимним чудом.

Чтобы сделать венок, нужно подготовить несколько больших листов кальки, ножницы и двусторонний скотч. Вырезаете из картона кольцо нужного размера – это основа, а из кальки – полоски, нарочито неровные. Дальше все просто, как снег: приклеиваете полоски на основу, слегка смяв их в ладонях, так, будто бы ее запорошил снег – беспорядочно, густо, пушисто.

Устройте настоящий снегопад! Нам нравится эта простота выразительных средств – один материал, один цвет. Лаконично и празднично одновременно. Венок принято вешать на входную дверь, но он будет уместен и на дверях внутри дома.