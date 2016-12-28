Дизайнерский рождественский венок от Максима Лангуева

Максим Лангуев, дизайнер ФОТО Алексей Костромин

«У каждого праздника свой символ. В данном случае их сразу два. Рождество — это венок. Новый год — это шампанское.

ФОТО Александра Столярова

Вот концепция моего объекта. Количество пробок в этом венке тоже символично — их ровно 365, по количеству дней в году. Собирать пробки мне пришлось несколько лет. Наконец они пригодились!

ФОТО Александра Столярова

ФОТО Александра Столярова

Надо понимать, что такой венок получается довольно увесистым, поэтому его основа должна быть очень крепкой. Я использовал прочные ветки ивы. Пробки скреплены при помощи проволоки.

ФОТО Александра Столярова

Такой венок украсит входную дверь, но его можно повесить и над камином. Если вы соберетесь последовать моему примеру, запаситесь временем: пара вечеров у вас уйдет. И берегите пальцы — проволока их будет беспощадно колоть.

ФОТО Александра Столярова