Дизайнерский рождественский венок от Максима Лангуева

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Количество пробок в моем венке символично — их ровно 365, столько же, сколько дней в году
Максим Лангуев, дизайнерФОТО
«У каждого праздника свой символ. В данном случае их сразу два. Рождество — это венок. Новый год — это шампанское.
Вот концепция моего объекта. Количество пробок в этом венке тоже символично — их ровно 365, по количеству дней в году. Собирать пробки мне пришлось несколько лет. Наконец они пригодились!
Надо понимать, что такой венок получается довольно увесистым, поэтому его основа должна быть очень крепкой. Я использовал прочные ветки ивы. Пробки скреплены при помощи проволоки.
Такой венок украсит входную дверь, но его можно повесить и над камином. Если вы соберетесь последовать моему примеру, запаситесь временем: пара вечеров у вас уйдет. И берегите пальцы — проволока их будет беспощадно колоть.
По настроению можно также вплести в венок гирлянду с уютными желтыми огоньками».
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