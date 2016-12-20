Дизайнерские рождественские венки от Григорьевой и Беляковой

Екатерина Григорьева, Полина Белякова

Дизайнеры

«Такой венок из крафтовой бумаги подойдет сдержанным, лаконичным интерьерам в скандинавском духе. Он добавит им ощущения рукотворного несовершенства. А в более классические пространства привнесет легкую иронию и понизит градус торжественности.

Нам близка расслабленная атмосфера художественной мастерской. В углу сгрудились мольберты, все поверхности заставлены гипсовыми слепками. Кругом кипы бумаги для набросков. Все материалы для создания венка тут же, под рукой: крафт, проволока, бечевка, банки с краской...

ФОТО Росица Переславцева

ФОТО Росица Переславцева

Нарезаем бумагу на тонкие полоски, скрепляем в пучки и приматываем к каркасу из толстой проволоки. Осталось чуть тронуть кистью бумагу для более глубокой фактуры и создания эффекта застывшего на ветках инея. И вот Рождество прямо за дверью».

ФОТО Росица Переславцева