Декор ко дню Святого Валентина начинается с входной двери. На ней будут уместно смотреться подчеркнуто скромные праздничные украшении.

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Вот такие милые сердечки сразу же с порога настроят на романтический лад.

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Надоели банальные красные сердца? Вспомните уроки геометрии. Такому большому экземпляру нужна стена нейтрального цвета.

Если вы не готовы к таким жертвам, то ваш дом могут украсить мини-сердечки в рамочках. А заодно подойдут в качестве подарка.

Обязательный атрибут дня Святого Валентина - губы. В идеале стоит приобрести ярко красный диван в форме губ, и тогда вся жизнь будет сплошной праздник.

Диван Dalilips, дизайн Сальвадора Дали и Оскара Тускетса, BD Barcelona

Однако, постеры и стикеры тоже подойдут. Если красный цвет кажется вам слишком вызывающим или более подходящим для подростков, то ваш интерьер украсят губы более сдержанных оттенков.

Сердец много не бывает. Если вы придерживаетесь нейтральной палитры вашего дома, то и для вас отыщется подходящее сердце. Например, как в этом доме в Нэшвилле. Металлическая скульптура в виде сердца – отличный арт-объект для тех, кто не любит яркие цвета.

Love is in the air. Открыто заявите о своих чувствах! Эти четыре буквы идеально подходят любому интерьеру.