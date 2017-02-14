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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

14 февраля 2017Ишкараева Дарья

Декор ко Дню святого Валентина

Как украсить дом к празднику

Декор ко дню Святого Валентина начинается с входной двери. На ней будут уместно смотреться подчеркнуто скромные праздничные украшении.

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www.etsy.com

Вот такие милые сердечки сразу же с порога настроят на романтический лад.

www.etsy.com

www.etsy.com

Надоели банальные красные сердца? Вспомните уроки геометрии. Такому большому экземпляру нужна стена нейтрального цвета.

Украшение ко дню Святого Валентина

Если вы не готовы к таким жертвам, то ваш дом могут украсить мини-сердечки в рамочках. А заодно подойдут в качестве подарка.

Украшение ко дню Святого Валентина
Украшение ко дню Святого Валентина

Обязательный атрибут дня Святого Валентина - губы. В идеале стоит приобрести ярко красный диван в форме губ, и тогда вся жизнь будет сплошной праздник.

Диван Dalilips

Диван Dalilips, дизайн Сальвадора Дали и Оскара Тускетса, BD Barcelona

Однако, постеры и стикеры тоже подойдут. Если красный цвет кажется вам слишком вызывающим или более подходящим для подростков, то ваш интерьер украсят губы более сдержанных оттенков.

Украшение ко дню Святого Валентина
Украшение ко дню Святого Валентина

Сердец много не бывает. Если вы придерживаетесь нейтральной палитры вашего дома, то и для вас отыщется подходящее сердце. Например, как в этом доме в Нэшвилле. Металлическая скульптура в виде сердца – отличный арт-объект для тех, кто не любит яркие цвета.

Украшение ко дню Святого Валентина

Love is in the air. Открыто заявите о своих чувствах! Эти четыре буквы идеально подходят любому интерьеру.

Украшение ко дню Святого Валентина
Украшение ко дню Святого Валентина

Как создать романтическую сервировку? Свечи, цветы, салфетки. Главное, не переусердствовать с компонентами. Все должно быть в меру.

Украшение ко дню Святого Валентина
Украшение ко дню Святого Валентина

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