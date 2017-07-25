Каждый занятой человек, живущий в ритме большого города, однажды задумывается: как быстрее всего готовить еду, чтобы она оставалась полезной и «домашней» на вкус? Тем, кто при минимуме усилий хочет получить отменный результат, на помощь приходят новые технологии и их яркое воплощение — микроволновая печь. Современные СВЧ-печи далеко ушли от незамысловатых приборов, в которых офисные сотрудники разогревают обед. Новые возможности микроволновки — функции гриля и конвекции позволяют ей составить серьезную конкуренцию привычной духовке.

На кулинарных форумах встречаются споры о достоинствах СВЧ-печей с новыми функциями: что такое гриль и конвекция и для чего они нужны? Хорошая новость, в микроволновке с грилем можно зажарить не только ароматную курицу с золотистой корочкой, но и любое мясо и рыбу. Главным отличием как раз и станет та самая хрустящая корочка, которой нельзя добиться при помощи только микроволн. Даже горячие бутерброды и пицца приготовленные в СВЧ с грилем выгодно отличаются аппетитной хрустящей корочкой.

Конвекция в микроволновке — обдув горячим воздухом, позволяет не только жарить, но и печь. Скрытый вентилятор нагнетает жар в процессе приготовления блюда. Еда готовится как будто на вертеле, только технически более совершенном: она равномерно обдается жаром со всех сторон. Такая печь может с легкостью заменить духовку — в ней получится испечь пироги, булочки и даже бисквиты.

Новая микроволновая печь с конвекцией MC32K7055CT (MW7000K) от Samsung обладает всеми этими достоинствами. Широкий гриль охватывает до 99% поверхности блюда, поддерживая равномерное распределение тепла. Увеличенный объем рабочей камеры — 32 литра и вместительный поворотный стол позволяют готовить крупные блюда на больших тарелках. При этом сама печь сохраняет вполне компактные размеры.

Аэрогриль Hot Blas готовит быстрее, экономя время хозяина печи. Мощный поток горячего воздуха поступает через множество отверстий, оставляя блюдо сочным и аппетитным внутри, а сверху покрытым хрустящей корочкой. Режим «здоровое поджаривание» сочетает гриль с циркуляцией горячего воздуха, благодаря чему восхитительная корочка образуется при минимальном количестве масла.



В СВЧ-печи можно готовить то же, что и в духовке, но гораздо быстрее. Например, в духовке рыба запекается 30 минут, а вмикроволновке — всего 5-10! А места СВЧ занимает в два раза меньше. При желании, вращение стеклянного поворотного стола можно отключить, разместив здесь прямоугольное блюдо по размеру камеры, используя каждый сантиметр рабочей плоскости.

Удобное меню прибора запоминает режимы любимых рецептов, от риса до филе лосося. В памяти СВЧ-печи рецепты домашних пирогов, хлеба, пиццы и много другого. Здесь можно приготовить даже домашний йогурт и тесто без использования дополнительной бытовой техники.

