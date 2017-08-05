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    05 августа 2017Мирошник Лариса

    Чемпион в легком весе: фасады Rockpanel Stones из прессованного базальта

    Гибкая основа и цветная палитра — особенность новых панелей от подразделения Rockwool

    Фасады Rockpanel Stones из прессованного базальта

    Новые фасады Rockpanel Stones — победа над силой тяжести. Невероятно, но факт: панели можно гнуть без какой-либо предварительной обработки! Легкие, пластичные и простые в установке, они отражают естественную красоту камня и подходят для зданий с самыми сложными очертаниями и изгибами.

    Фасады Rockpanel Stones из прессованного базальта

    Панели Rockpanel Stones из прессованного базальта представлены в 11 вариантах дизайна, максимально приближенного к виду камня, базальта и бетона, вдохновивших коллекцию. Плиты толщиной 8 мм весят всего 8,4 кг/м², просты в установке и обслуживании.

    Фасады Rockpanel Stones из прессованного базальта

    Особое 4-х слойное покрытие на водной основе, сохраняет цвет и внешний вид облицовки десятилетиями. Защитное покрытие Protect Plus дает устойчивость к ультрафиолету, температурным и погодным воздействиям. Удобно — не требуется специального очищения — грязь просто смывается дождевой водой, снижая затраты на мойку фасада.

    Фасады Rockpanel Stones из прессованного базальта

    Инженеры Rockpanel разработали защиту фасадов от граффити. Любые рисунки быстро удаляются средством Rockpanel Graffiti cleaner. Полное удаление без следов, замена панелей не требуется.

    Фасады Rockpanel Stones из прессованного базальта

    Важное достоинство — высокий уровень пожарной безопасности облицовки. Все продукты линейки Rockpanel соответствуют высшему классу конструктивной пожарной опасности К0 для навесной фасадной системы с воздушным зазором. Включая панели Rockpanel в BRE Green Book (Пособие по экологичной продукции), используя материалы Rockpanel в проектах, архитекторы и проектировщики могут повысить рейтинг экологичности здания по оценке системы BREEAM.

    Фасады Rockpanel Stones из прессованного базальта

    Rockpanel Stones — лучшая замена традиционным фасадам из камня и бетона, впечатляет дизайном, экологичностью и экономичностью.

    Подробнее о новой серии Rockpanel Stones: www.rockpanel.ru/products/rockpanel-stones/

    Фасады Rockpanel Stones из прессованного базальта
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