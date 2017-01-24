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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

24 января 2017Чесова ПолинаЖУРНАЛ DECORATION №09 ноябрь 2016

Экологический тренд: береста в интерьере

Самый узнаваемый российский символ — береза — стал флагманом нового экологического тренда. Европейская мода отлично подходит и нашим домам. Главное — чувство меры!

Если бы лет десять назад при мне кто-то заговорил о невероятных изделиях из бересты, я бы, скорее всего, брезгливо сморщила нос. Березовая кора в то время вызывала ассоциации исключительно с лубочными шкатулками из сувенирных лавок. Первый звонок, обозначивший перемену моих вкусовых предпочтений, прозвенел два года назад.

Полина Чесова

Полина Чесова. Заместитель главного редактора ELLE DECORATION, выпускница Московского архитектурного института.

Звонил питерский приятель похвастать своим последним «уловом» из поездки в Хельсинки. В череде винтажных кресел Алвара Аалто и Илмари Тапиоваара неожиданно прозвучали «крутейшие» стеновые панели из бересты, купленные... в обычном хозяйственном магазине!

Береста в интерьере

Дом в Португалии — проект Vera Lachia Interiors & Architecture. Березовые стволы создают интересную игру светотени на белых стенах и бетонном полу, www.veraiachia.com

Сегодня, кстати, эти панели продаются в Москве. Из Европы пришла мода на березовую кору. Причем не сама по себе, а как следствие нарастающей популярности легких, экологичных скандинавских интерьеров. Чем меньше природы за окном, тем больше хочется нам видеть ее в интерьере.

Береста в интерьере

Шале в Аспене, США, — проект декоратора Каролины Саркози. Берестяные стены сочетаются с ковром, F.J. Hakimian, и стульями Ханса Вегнера 1950-х годов.

И здесь береста и всевозможные изображения деревьев стали ответом на насущный вопрос. К счастью, ларцы — не единственное, что можно сделать из бересты. Из этого материала получаются прекрасные абажуры, декоративные панно, мебельные фасады.

Береста в интерьере

Свежее решение для ванной комнаты — шторка Birch Tree с фотопринтом березовой рощи, www. urbanoutfitters.com

Берестяные панели имеют большой срок эксплуатации — 25 лет — и очень разнообразный рисунок, созданный самой природой. Если панели кажутся слишком смелым решением, стоит присмотреться к обоям и шторкам для ванной с принтом березовой рощи.

Береста в интерьере

Дом и арт-галерея бельгийского архитектора Чарльза Кайсина. Деревья высотой 10 метров прорастают сквозь стол, окруженный 32 стульями Orchestra, дизайн Свена Маркелиуса, 1930 год.

Но можно пойти дальше — использовать настоящие стволы деревьев. Они могут играть не только декоративную, но и вполне функциональную роль. Например, служить вешалкой для одежды, ножками стола, каркасом для балдахина или лестничными перилами.

Береста в интерьере

Стена в изголовье кровати оклеена фотообоями с изображением березовой рощи — отличная возможность компенсировать отсутствие природы за окнами.

Подобные элементы часто встречаются в оформлении европейских экоотелей. Главное — не уйти в излишнюю простоту и не превратить современный дом в избушку. Избежать этого помогает игра контрастов. Например, сочетание берестяной отделки стен с мебелью знаменитых дизайнеров, как в проекте французского декоратора Каролины Саркози.

Береста в интерьере

Оформление дома в Аргентине строится на игре контрастов. Колонны из березовых стволов — эффектное дополнение к современной стеклянной перегородке и барочному канделябру. Важный технический момент: для защиты стволы покрыты матовым лаком.

Вообще я очень рада появлению этого тренда. Потому что, хотя он и пришел к нам из Скандинавии, он очень-очень русский. Может, и качество сувениров поднимется на новый уровень.

Береста в интерьере

Светильник Svetoch с абажуром из бересты, дизайн Анастасии Кощеевой, www.anastasiyakoshcheeva.com

Береста в интерьере

Обои Woods & Stars, Cole & Son.

Береста в интерьере

Кровать Tree, Shawn Lovell Metalworks.

Береста в интерьере

Стул Birch Sapling («Саженец березы»), Baxton Studio.

Береста в интерьере

Газетница из меди, имитирующей кору, Michael Aram Furniture.

Береста в интерьере

Стеновые панели Tuohi из бересты, Showroom Finland.

Береста в интерьере

Ковер Birch, MeroWings.

Береста в интерьере

Кольца для салфеток, Crate and Barrel.

Береста в интерьере

Каминный экран Tree of Life, Michael Aram Furniture.

Береста в интерьере

Торшер Outline, Bleu Nature.

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